Momcozy s’engage pour les mères en Europe avec une campagne luttant contre les obstacles liés à l’allaitement

LONDRES, 20 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Momcozy , la marque à laquelle plus de 3 millions de mamans font confiance à l’échelle mondiale, confirme son expansion en Europe. Forte de son succès retentissant aux États-Unis, la campagne Remove Breastfeeding Barriers, Give Mums Real Support (« Surmonter les obstacles liés à l’allaitement : apporter un réel soutien aux mères ») met en lumière les défis de l’allaitement maternel en s’adressant aux futures comme aux jeunes mamans.



Une étude réalisée par Momcozy révèle que les tire-laits portables sont peu connus en France et en Allemagne, où, sur 80 % d’utilisatrices de tire-laits, un échantillon d’à peine 20 % de mamans allaitantes a déjà entendu parler de modèles portables. Autrement dit, il ressort que la plupart des mères continuent à allaiter de manière traditionnelle, au détriment de leurs moments de temps libre.

L’extension de la campagne pro-allaitement au Vieux Continent prend ainsi tout son sens. En menant cette initiative parallèlement à la conception de produits mieux adaptés, Momcozy vise à éliminer les obstacles à l’allaitement maternel, pour donner plus de liberté aux mamans.

Parmi sa gamme de produits, Momcozy a choisi de lancer sur le marché européen ses tire-laits portables primés , offrant ainsi une multitude de solutions en réponse aux besoins des mamans modernes.

Leur modèle signature, le M5 se veut tout-en-un. Polyvalent, discret et portatif, il répond idéalement à tous les besoins des mères dynamiques d’aujourd’hui. Ultra-compact et léger, le tire-lait M5 ne pèse que 230 grammes et permet l’expression du lait sans aucune restriction de situation ni effort quelconque. Son design ergonomique est équipé d’un moteur silencieux (bruit inférieur à 50 dB), prévu pour une utilisation discrète et en toute confiance.

Mais Momcozy ne s’investit pas que dans la distribution de ses produits. La marque intensifie sa campagne sur l’allaitement à travers des initiatives concrètes de soutien. En novembre, Momcozy organise Stand Up for Mums, un événement qui met en scène avec humour les défis quotidiens des mamans allaitantes.

Par ailleurs, la marque est fermement engagée dans des actions de soutien à travers multiples collaborations et initiatives à venir, qui seront annoncées en temps utiles.

« Partout dans le monde, la plupart des futures et des jeunes mamans font face à un rude combat pour pouvoir allaiter » a déclaré une représentante de Momcozy, avant de poursuivre : « À travers notre collection de tire-laits portables et en mettant en place divers projets au sein de la communauté, nous souhaitons laisser entendre aux mamans d’Europe que nous ne sommes pas sourdes à leurs attentes, et qu’elles ont notre soutien absolu. » Puis de terminer par « Nous nous réjouissons de nos prochaines initiatives ! ».

À propos de Momcozy

Depuis 2018, Momcozy s’efforce d’apporter le summum du confort aux mamans avec ses tire-laits portables, ses soutiens-gorges d’allaitement et d’autres produits de soin de maternité.

La marque accompagne 3 millions de mamans de plus de 40 pays dans l’expérience de la grossesse et de la périnatalité.

S’inscrivant dans une démarche d’innovation continue, Momcozy affiche son engagement à créer des designs confortables nés de l’amour. En pleine expansion, Momcozy reste fidèle à sa mission de rendre plus facile la vie des mamans à travers le monde.