Maroc Telecom_CP-Résultats T3 2023

RÉSULTATS CONSOLIDÉS AU 30 SEPTEMBRE 2023

Des performances au-dessus des objectifs:

Croissance du chiffre d’affaires consolidé à 3,2%, portée essentiellement par les filiales Moov Africa (+7,5%) ;

Hausse de l’EBITDA du Groupe de 3,2% avec une marge d’EBITDA élevée à 52,5% ;

avec une marge d’EBITDA élevée à ; Résultat Net ajusté Part du Groupe en progression de 2,4% ; Maintien d’un niveau soutenu d’investissements du Groupe (hors fréquences et licences) qui atteint 20,7% des revenus.

;

Dans un contexte macroéconomique mondial difficile, le Groupe Maroc Telecom renoue avec la croissance des revenus, portée par la Data, notamment dans les filiales Moov Africa. Le Groupe maintient un haut niveau de profitabilité grâce aux efforts d’optimisation des coûts, et poursuit les investissements pour soutenir le développement des usages et la qualité de services. Ces résultats confortent le Groupe dans l’atteinte de ses objectifs annuels et confirment la réussite et la résilience de son modèle économique.

L’implication du Groupe en faveur du développement durable et du bien-être des citoyens reste une priorité, et se manifeste à travers diverses initiatives menées dans les différents pays de présence du Groupe. Fort de cet engagement, Maroc Telecom a mobilisé ses équipes pour soutenir les populations sinistrées par le tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc, et a également contribué au Fonds spécial dédié.

Résultats consolidés ajustés* du Groupe :

(IFRS en millions MAD) T3 2022 T3 2023 Variation Variation à change constant (1) 9M 2022 9M 2023 Variation Variation à change constant (1) Chiffre d'affaires 9 240 9 279 0,4% -0,8% 26 808 27 679 3,2% 1,2% EBITDA ajusté 4 901 4 948 1,0% 0,0% 14 072 14 527 3,2% 1,5% Marge (%) 53,0% 53,3% 0,3 pt 0,4 pt 52,5% 52,5% -0,0 pt 0,2 pt EBITA ajusté 3 131 3 178 1,5% 0,8% 8 872 9 230 4,0% 2,5% Marge (%) 33,9% 34,3% 0,4 pt 0,6 pt 33,1% 33,3% 0,3 pt 0,4 pt Résultat Net ajusté Part du Groupe 1 651 1 694 2,6% 1,9% 4 520 4 629 2,4% 1,5% Marge (%) 17,9% 18,3% 0,4 pt 0,5 pt 16,9% 16,7% -0,1 pt 0,1 pt CAPEX(2) 1 777 2 777 56,3% 53,0% 5 497 5 722 4,1% 1,6% Dont fréquences et licences 0 0 0 0 CAPEX/CA (hors fréquences et licences) 19,2% 29,9% 10,7 pt 10,4 pt 20,5% 20,7% 0,2 pt 0,1 pt CFFO ajusté 2 833 2 139 -24,5% -24,4% 8 159 7 176 -12,1% -13,4% Dette Nette 17 166 17 410 1,4% -0,6% 17 166 17 410 1,4% -0,6% Dette Nette/EBITDA(3) 0,8x 0,8x 0,9x 0,8x

* Les ajustements des indicateurs financiers sont détaillés dans l’annexe 1.

Parc





Au 30 septembre 2023, le parc du Groupe s’établit à 75,1 millions de clients, en légère baisse de 0,7% sur un an.

Chiffre d’affaires





À fin septembre 2023, le Groupe Maroc Telecom réalise un chiffre d’affaires consolidé(4) de 27 679 millions de dirhams, en hausse de 3,2% sur un an (+1,2% à taux de change constant(1)), tiré essentiellement par les activités à l’International à +7,5% (+3,1% à taux de change constant(1)).

Résultat opérationnel avant amortissements





Au 30 septembre 2023, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté consolidé du Groupe Maroc Telecom atteint 14 527 millions de dirhams, en amélioration de 3,2% (+1,5% à taux de change constant(1)), grâce à la croissance du chiffre d’affaires consolidé et la gestion efficiente des coûts opérationnels.

La marge d’EBITDA ajusté s’établit au niveau élevé de 52,5% (+0,2 pt sur un an à taux de change constant(1)).

Résultat opérationnel





Au terme des neuf premiers mois de 2023, le résultat opérationnel (EBITA)(5) ajusté consolidé du Groupe Maroc Telecom atteint 9 230 millions de dirhams, en hausse de 4,0% (+2,5% à taux de change constant(1)). La marge d’EBITA ajusté s’établit à 33,3% (+0,4 pt à taux de change constant(1) sur un an).

Résultat Net Part du Groupe





À fin septembre 2023, le Résultat Net ajusté Part du Groupe ressort à 4 629 millions de dirhams, en hausse de 2,4% (+1,5% à taux de change constant(1)).

Investissements





Les investissements (2) hors fréquences et licences s’élèvent à 5 722 millions de dirhams et représentent 20,7% des revenus du Groupe, en ligne avec les perspectives annuelles.

Cash Flow





Au cours des neuf premiers mois de l’année 2023, les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO)(6) ajustés s’établissent à 7 176 millions de dirhams, en baisse de 12,1% par rapport à la même période de 2022 (-13,4% à taux de change constant(1)) en lien avec la hausse des investissements.

Faits marquants





Répondant à l’appel Royal, Maroc Telecom a participé au Fonds spécial pour la gestion des conséquences désastreuses du tremblement de terre qui a récemment secoué le Royaume du Maroc. Le Groupe a contribué à hauteur de 700 millions de dirhams en plus des contributions de son personnel pour soutenir la reconstruction et la réhabilitation des zones sinistrées.

Revue des activités du Groupe :

Les ajustements des indicateurs financiers « Maroc » et « International » sont détaillés dans l’annexe 1.

Maroc

(IFRS en millions MAD) T3 2022 T3 2023 Variation 9M 2022 9M 2023 Variation Chiffre d'affaires 5 247 5 069 -3,4% 14 808 14 749 -0,4% Mobile 3 245 3 132 -3,5% 8 930 8 870 -0,7% Services 3 021 2 990 -1,0% 8 518 8 359 -1,9% Équipements et autres revenus 224 142 -36,6% 411 511 24,1% Fixe 2 461 2 382 -3,2% 7 239 7 207 -0,4% Dont Data Fixe* 1 027 1 031 0,3% 3 000 3 167 5,5% Élimination et autres revenus -459 -446 -1 360 -1 329 EBITDA ajusté 3 031 3 018 -0,4% 8 395 8 435 0,5% Marge (%) 57,8% 59,5% 1,8 pt 56,7% 57,2% 0,5 pt EBITA ajusté 2 138 2 165 1,3% 5 763 5 849 1,5% Marge (%) 40,7% 42,7% 2,0 pt 38,9% 39,7% 0,7 pt CAPEX(2) 623 958 53,7% 2 381 2 385 0,2% Dont fréquences et licences 0 0 0 0 CAPEX/CA (hors fréquences et licences) 11,9% 18,9% 7,0 pt 16,1% 16,2% 0,1 pt CFFO ajusté 2 266 1 717 -24,2% 5 456 4 527 -17,0% Dette Nette 10 667 8 609 -19,3% 10 667 8 609 -19,3% Dette Nette/EBITDA(3) 0,8x 0,7x 0,9x 0,7x

*La Data Fixe regroupe l’Internet, la TV sur ADSL et les services Data aux entreprises.

Les activités au Maroc ont généré, au cours des neuf premiers mois de 2023, un chiffre d’affaires de 14 749 millions de dirhams, quasi-stable sur un an, tiré essentiellement par la Data Fixe (+5,5%).

Sur la même période, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté atteint 8 435 millions de dirhams, en hausse annuelle de 0,5%. La marge d’EBITDA ajusté reste au niveau élevé de 57,2%, en amélioration de 0,5 pt.

Le résultat opérationnel (EBITA)(5) ajusté s’élève à 5 849 millions de dirhams, en hausse de 1,5% sur une année. La marge d’EBITA ajusté ressort à 39,7% en amélioration de 0,7 pt.

Durant les neuf premiers mois de 2023, les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO)(6) ajustés atteignent 4 527 millions de dirhams, en baisse de 17,0%.

Mobile

Unité 30/09/2022 30/09/2023 Variation Parc(8) (000) 19 925 19 978 0,3% Prépayé (000) 17 521 17 492 -0,2% Postpayé (000) 2 404 2 486 3,4% Dont Internet 3G/4G+(9) (000) 11 041 11 807 6,9% ARPU(10) (MAD/mois) 46,9 46,8 -0,3%

Au 30 septembre 2023, le parc(8) Mobile compte près de 20,0 millions de clients et continue de profiter de la bonne dynamique du parc postpayé qui gagne 3,4%.

Le chiffre d’affaires Mobile est en légère baisse de 0,7% par rapport à la même période de 2022 pour atteindre 8 870 millions de dirhams.

L’ARPU(10) pour les neuf premiers mois de 2023 s’élève à 46,8 dirhams, quasi stable par rapport à la même période de 2022.

Fixe et Internet

Unité 30/09/2022 30/09/2023 Variation Lignes Fixe (000) 1 937 1 819 -6,1% Accès Haut Débit(11) (000) 1 710 1 598 -6,5%

Le parc Fixe s’établit à 1,8 million de lignes à fin septembre 2023. L’essor du parc FTTH (+44%) compense en grande partie la baisse du parc ADSL.

Les activités Fixe et Internet génèrent un chiffre d’affaires de 7,2 milliards de dirhams, en légère baisse de 0,4% par rapport à 2022. La croissance de la Data Fixe (+5,5%) compense partiellement la baisse de la Voix.

International

Indicateurs financiers

(IFRS en millions MAD) T3 2022 T3 2023 Variation Variation à change constant (1) 9M 2022 9M 2023 Variation Variation à change constant (1) Chiffre d'affaires 4 248 4 485 5,6% 2,9% 12 801 13 765 7,5% 3,1% Dont services Mobile 3 930 4 129 5,1% 2,3% 11 844 12 703 7,2% 2,9% EBITDA ajusté 1 870 1 930 3,2% 0,8% 5 678 6 093 7,3% 3,0% Marge (%) 44,0% 43,0% -1,0 pt -0,9 pt 44,4% 44,3% -0,1 pt -0,1 pt EBITA ajusté 994 1 014 2,0% -0,1% 3 108 3 381 8,8% 4,4% Marge (%) 23,4% 22,6% -0,8 pt -0,7 pt 24,3% 24,6% 0,3 pt 0,3 pt CAPEX(2) 1 154 1 819 57,7% 52,6% 3 116 3 336 7,1% 2,8% Dont fréquences et licences 0 0 0 0 CAPEX/CA (hors fréquences et licences) 27,2% 40,6% 13,4 pt 13,1 pt 24,3% 24,2% -0,1 pt -0,1 pt CFFO ajusté 567 422 -25,6% -25,2% 2 704 2 649 -2,0% -6,0% Dette Nette 6 892 8 865 28,6% 23,6% 6 892 8 865 28,6% 23,6% Dette Nette/EBITDA(3) 0,9x 1,1x 0,9x 1,0x

Au cours des neuf premiers mois de 2023, le chiffre d’affaires du Groupe à l’International enregistre une hausse de 7,5% (+3,1% à taux de change constant(1)) et s’établit à 13 765 millions de dirhams grâce à la bonne dynamique de la Data Mobile à +27,4% (+22,3% à taux de change constant(1)) et la performance du Mobile Money à +11,6% (+7,3% à taux de change constant(1)). Hors baisse des terminaisons d’appels, le chiffre d’affaires des filiales est en hausse de 3,5% à taux de change constant(1).

Le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ajusté a progressé de 7,3% (+3,0% à taux de change constant(1)) à 6 093 millions de dirhams, soit une marge d’EBITDA ajusté de 44,3%.

Le résultat opérationnel (EBITA)(5) ajusté s’élève à 3 381 millions de dirhams, en hausse de 8,8% (+4,4% à taux de change constant(1)), grâce principalement à la progression de l’EBITDA ajusté. Cette performance conduit à une légère hausse de 0,3 pt de la marge d’EBITA ajusté qui atteint 24,6%.

Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO)(6) ajustés ressortent en baisse de 2,0% (-6,0% à taux de change constant(1)), à 2 649 millions de dirhams en raison principalement de la hausse des investissements.

Indicateurs opérationnels





Unité



30/09/2022



30/09/2023



Variation



Mobile Parc(8) (000) 51 548 51 145 Mauritanie 2 642 2 642 0,0% Burkina Faso 11 021 11 339 2,9% Gabon 1 536 1 486 -3,2% Mali 9 163 8 358 -8,8% Côte d’Ivoire 10 534 9 704 -7,9% Bénin 5 371 5 489 2,2% Togo 2 771 2 882 4,0% Niger 2 849 3 008 5,6% Centrafrique 216 230 6,3% Tchad 5 444 6 007 10,3% Fixe Parc (000) 362 383 Mauritanie 56 38 -32,8% Burkina Faso 76 75 -1,0% Gabon 39 52 33,6% Mali 191 218 14,2% Haut Débit Fixe Parc (11) (000) 153 189 Mauritanie 19 22 14,8% Burkina Faso 16 21 32,9% Gabon 35 49 38,3% Mali 83 97 16,6%

Notes :

(1) Maintien d’un taux de change constant MAD/Ouguiya/ Franc CFA.

(2) Les CAPEX correspondent aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles comptabilisées sur la période.

(3) Le ratio dette nette/EBITDA exclut l’impact de la norme IFRS16, et tient compte de l’annualisation de l’EBITDA.

(4) Maroc Telecom consolide dans ses comptes la société Casanet ainsi que les filiales Moov Africa en Mauritanie, Burkina Faso, Gabon, Mali, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo, Niger, Centrafrique, et Tchad.

(5) L’EBITA correspond au résultat opérationnel avant les amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises, les dépréciations des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises et les autres produits et charges liés aux opérations d’investissements financiers et aux opérations avec les actionnaires (sauf lorsqu’elles sont directement comptabilisées en capitaux propres).

(6) Le CFFO comprend les flux nets de trésorerie provenant des activités d’exploitation avant impôts, tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie, ainsi que les dividendes reçus des sociétés mises en équivalence et des participations non consolidées. Il comprend aussi les investissements industriels nets, qui correspondent aux sorties nettes de trésorerie liée aux acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles.

(7) Emprunts et autres passifs courants et non courants moins Trésorerie (et équivalents de trésorerie) y compris le cash bloqué pour emprunts bancaires.

(8) Le parc actif est constitué des clients prépayés, ayant émis ou reçu un appel voix (hors appel en provenance de l’ERPT concerné ou de ses Centres de Relations Clients) ou émis un SMS/MMS ou ayant fait usage des services Data (hors échanges de données techniques avec le réseau de l’ERPT concerné) durant les trois derniers mois, et des clients postpayés non résiliés.

(9) Le parc actif de l’Internet Mobile 3G et 4G+ inclut les détenteurs d’un contrat d’abonnement postpayé (couplé ou non avec une offre voix) et les détenteurs d’une souscription de type prépayé au service Internet ayant effectué au moins une recharge durant les trois derniers mois ou dont le crédit est valide et qui ont utilisé le service durant cette période.

(10) L’ARPU se définit comme le chiffre d’affaires (généré par les appels entrants et sortants et par les services de données) net des promotions, hors roaming et ventes d’équipement, divisé par le parc moyen de la période. Il s’agit ici de l’ARPU mixte des segments prépayé et postpayé.

(11) Le parc haut débit inclut les accès ADSL, FTTH et les liaisons louées et inclut également le parc CDMA au Mali.

Avertissement Important :

Déclarations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des déclarations et éléments de nature prévisionnelle relatifs à la situation financière, aux résultats des opérations, à la stratégie et aux perspectives de Maroc Telecom ainsi qu’aux impacts de certaines opérations. Même si Maroc Telecom estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes connus ou inconnus, dont la plupart sont hors de notre contrôle, notamment les risques décrits dans les documents publics déposés par Maroc Telecom auprès de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (www.ammc.ma) et de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org), également disponibles en langue française sur notre site (www.iam.ma). Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives qui ne peuvent s'apprécier qu'au jour de sa diffusion. Maroc Telecom ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives en raison d’une information nouvelle, d’un évènement futur ou de tout autre raison, sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 2.19 et suivants de la circulaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux et 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.

Maroc Telecom est un opérateur global de télécommunications au Maroc, leader sur l’ensemble de ses segments d’activités, Fixe, Mobile et Internet. Il s’est développé à l’international et est aujourd’hui présent dans onze pays en Afrique. Maroc Telecom est coté simultanément à Casablanca et à Paris et ses actionnaires de référence sont la Société de Participation dans les Télécommunications (SPT)* (53%) et le Royaume du Maroc (22%).

* SPT est une société de droit marocain contrôlée par Etisalat.

Annexe 1 : Passage des indicateurs financiers ajustés aux indicateurs financiers publiés

L’EBITDA ajusté, l’EBITA ajusté, le Résultat Net ajusté Part du Groupe et le CFFO ajusté, sont des mesures à caractère non strictement comptable et doivent être considérés comme des informations complémentaires. Ils illustrent mieux les performances du Groupe en excluant les éléments exceptionnels.

9M 2022 9M 2023 (en millions MAD) Maroc International Groupe Maroc International Groupe EBITDA ajusté 8 395 5 678 14 072 8 435 6 093 14 527 EBITDA publié 8 395 5 678 14 072 8 435 6 093 14 527 EBITA ajusté 5 763 3 108 8 872 5 849 3 381 9 230 Décision ANRT -2 451 -2 451 Charges de restructurations -2 -2 EBITA publié 3 313 3 106 6 419 5 849 3 381 9 230 Résultat Net ajusté Part du Groupe 4 520 4 629 Décision ANRT -2 451 Charges de restructurations -1 Révision IS -67 Don tremblement de terre -481 Résultat Net publié Part du Groupe 2 068 4 081 CFFO ajusté 5 456 2 704 8 159 4 527 2 649 7 176 Paiement licence -26 -26 Charges de restructurations -2 -2 Décision ANRT -2 451 -2 451 CFFO publié 3 005 2 675 5 680 4 527 2 649 7 176

Annexe 2 : Impact de la norme IFRS 16

À fin septembre 2023, les impacts de l'application de la norme IFRS16 sur les principaux agrégats consolidés du Groupe Maroc Telecom se présentent comme suit :

9M 2022 9M 2023 (en millions MAD) Maroc International Groupe Maroc International Groupe EBITDA ajusté 193 202 395 203 235 438 EBITA ajusté 10 32 42 10 37 47 Résultat Net ajusté Part du Groupe -6 -5 CFFO ajusté 193 202 395 203 235 438 Dette Nette 733 643 1 375 781 845 1 627

