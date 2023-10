ABO-Group Environment specialiseert zich met overname SWBO in een nieuwe niche

Gent, 20 oktober 2023, 18:00 CET, persbericht / niet-gereglementeerde informatie

ABO-Group neemt het Belgische ingenieursbureau SWBO over, gespecialiseerd in het ontwerp van wegen- en rioleringswerken

Via deze acquisitie verbreedt ABO-Group haar pallet diensten binnen infrastructuurprojecten

SWBO, gevestigd in Dendermonde, is een ingenieursbureau gespecialiseerd in het ontwerp van wegen- en rioleringswerken. Daarnaast is het bedrijf ook actief op het gebeid van bodemonderzoeken. Het bedrijf heeft meer dan 30 jaar ervaring en werkt studies uit voor parkings en voetpaden, tot het volledige ontwerp van doorgangswegen en verkavelingen. Hiervoor heeft SWBO een team van bouwkundigen, tekenaars, ingenieurs én landmeters.

“De overname vormt voor ABO-Group een intrede binnen een vakgebied waar we voorheen nog niet actief waren”, vertelt CEO Frank De Palmenaer. “Samen met de recente acquisities – MEET HET en Rimeco – kunnen we nu kennis en ervaring binnen dit vakgebied bundelen tot een sterk geheel.”

De huidige zaakvoerder, Christophe de Ruysscher, blijft tijdens de overgangsfase aan het hoofd van het bedrijf en zal op termijn de leiding overdragen naar de groep. “ABO-Group vormt voor ons een geschikte partner om de ‘fakkel aan door te geven’”, vertelt Christophe, huidige bestuurder van SWBO. “Over de jaren heen hebben we SWBO binnen Dendermonde op de kaart gezet als referentiestudiebureau voor het ontwerp van wegen en rioleringen. Het is nu tijd om een nieuwe fase in te gaan voor het bedrijf, binnen een grotere groep, waarbij wij als belangrijke aanvulling kunnen fungeren binnen hun bestaande activiteiten.”

SWBO bestaat uit een team van 7 medewerkers en realiseerde in 2022 een EBITDA van 450 000 euro.

De overname werd uitgevoerd door het M&A team van ABO-Group en langs verkoperskant door Aquis Corporate Finance, waarbij ABO-Group 100% van de aandelen overneemt.

Over ABO-Group Environment

ABO-Group, dat 28 jaar geleden werd opgericht, is een ingenieurs- en adviesbureau gespecialiseerd in geotechniek en milieu, en is een belangrijke speler op het gebied van bodem- en verontreinigingsonderzoek in België, Frankrijk en Nederland. Via haar afdelingen consultancy en testing & monitoring garandeert ABO-Group een duurzame en volledige oplossing voor haar klanten. ABO-Group Environment is genoteerd op de beurzen van Brussel en Parijs. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de activiteiten van de groep, kan je terecht op de ABO-Group website ( www.abo-group.eu ).

Voor meer informatie

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment nv

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T +32 (0)496 59 88 88

Bijlage