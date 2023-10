Équipe Canada WorldSkills 2024 se réunit en vue de se préparer au Mondial des métiers 2024, à Lyon

MONTRÉAL, 21 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hier soir, Skills/Compétences Canada (SCC) a tenu une réception au Centre de formation horticole de Laval, au Québec, pour présenter les 29 membres d’Équipe Canada WorldSkills 2024, qui concourront dans 27 disciplines professionnelles au 47e Mondial des métiers, à Lyon, en France, en septembre 2024. Ces concurrents et concurrentes sont les professionnels les plus qualifiés au Canada dans les métiers spécialisés et les technologies. Pendant leurs deux prochains jours à Montréal, ils participeront à plusieurs activités prévues dans le cadre de leur formation en vue du Mondial des métiers 2024, à Lyon.



« Nous sommes très fiers de chaque concurrent et concurrente qui s’est qualifié pour le Mondial des métiers. Nous sommes impatients de les voir exceller à cet événement prestigieux et occuper une place sur le podium. Ces champions des métiers spécialisés et des technologies représentent la future main-d’œuvre qualifiée de notre pays, qui contribuera à la croissance de l’économie mondiale », de déclarer Shaun Thorson, Chef de la direction, Skills/Compétences Canada.

Les concurrents et les concurrentes d’Équipe Canada WorldSkills 2024 étaient présents à la réception, ainsi que leurs expert(e)s et leurs entraineurs(euses). Les autres participants ont pu faire leur connaissance et en apprendre davantage sur leur parcours professionnel exemplaire qui les a conduits à la plus grande compétition des métiers spécialisés et des technologies au monde. Plusieurs invités spéciaux ont également assisté à la réception pour adresser leurs encouragements aux membres d’Équipe Canada WorldSkills 2024, qui s’apprêtent à vivre une expérience marquante. Parmi eux figuraient les orateurs Dominique Bousquet, membre du conseil d’administration national de Skills/Compétences Canada, Shaun Thorson, Chef de la direction de Skills/Compétences Canada, Élisabeth Simoneau et Mattheo Bérubé, membres d’Équipe Canada WorldSkills 2022 dans la catégorie aménagement paysager, et Jean-Pierre Archambault, le directeur général adjoint du Centre de services scolaire de Laval. Plusieurs représentants d’organisations membres de Skills/Compétences Canada ont aussi participé à la réception pour encourager les concurrents et les concurrentes de la prochaine compétition internationale.

« Au Centre de services scolaire de Laval, nous sommes conscients de tout l’apport et l’excellence qu’offre la formation professionnelle en termes de qualité de main-d’œuvre. C’est toujours une grande fierté de voir nos élèves se réaliser dans un métier qu’ils aiment et de devenir des experts dans leur discipline. Les participants et participantes d'Équipe Canada du Mondial des métiers 2024, à Lyon sont l'incarnation de cette excellence, prêts à éclore sur la scène mondiale. Ces élèves représentent notre engagement envers la préparation d’une main-d'œuvre qualifiée, contribuant ainsi à la croissance de l'économie régionale, voire mondiale. Nous sommes fiers de les soutenir à travers cette incroyable expérience. Félicitations à tous les participants canadiens », a dit le directeur général du CSS de Laval, Yves-Michel Volcy.

D’après les dernières prévisions de Statistique Canada, environ 700 000 professionnels qualifiés devraient prendre leur retraite entre 2019 et 2028, créant le besoin croissant de former et recruter des milliers de personnes.

Pour en apprendre davantage sur le Mondial des métiers 2024, à Lyon et découvrir les biographies des concurrent(e)s, et des expert(e)s, veuillez cliquer sur ce LIEN.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondée en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale sans but lucratif comptant un organisme membre dans chaque province et territoire, qui travaille avec des employeurs, des enseignants, des groupes syndicaux et des gouvernements à la promotion des carrières dans les métiers spécialisés et les technologies auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes. Grâce à sa position unique parmi des partenaires des secteurs privé et public, l’organisation aide le Canada à répondre à ses futurs besoins en main-d’œuvre qualifiée, tout en faisant découvrir des carrières enrichissantes aux jeunes. Elle offre aussi des possibilités d’apprentissage expérientiel dans le cadre d’évènements régionaux, provinciaux, territoriaux, nationaux et internationaux, notamment des compétitions des métiers spécialisés et des technologies qui réunissent des centaines de milliers de jeunes Canadiens et Canadiennes, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Skills/Compétences Canada, dont le siège social se trouve à Ottawa (Ontario), est l’organisation canadienne membre de WorldSkills. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site Web de l’organisation, à www.skillscompetencescanada.com, ou composer le 877-754-5226.

