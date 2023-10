Bigbanki nõukogu uueks liikmeks saab Jaan Liitmäe

Bigbank AS aktsionärid valisid Bigbank AS uueks nõukogu liikmeks Jaan Liitmäe. Jaan Liitmäe volitused nõukogu liikmena algavad 23.10.2023 ja kestavad kuni 22.10.2025.

Jaan Liitmäe on omandanud majandusalase kõrghariduse Tartu Ülikoolist. Alates 2019 aastast töötab Jaan Liitmäe OÜ Domus FND juhatuse liikmena ning juhatuse liikmena ka kinnisvarakonsultatsioonidega tegelevas ettevõttes Citylife OÜ. Jaan Liitmäel on aastatepikkune panganduskogemus, ta töötas aastatel 1997-2008 Swedbank AS-s erinevatel positsioonidel, oli aastatel 2008-2017 DNB Pank AS juhatuse liige ning 2017-2019 AS Citadele banka Eesti filiaali juht.

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 1,9 miljardit eurot.