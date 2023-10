Aspo Oyj

23.10.2023 klo 9.30



Aspon tytäryhtiö Leipurin myy leipomolaitteiden maahantuonti -liiketoimintansa

Aspon tytäryhtiö Leipurin on allekirjoittanut sopimuksen leipomolaitteiden maahantuonti -liiketoimintansa myynnistä Orat Oy:lle, joka on suomalainen perheyritys erityisosaamisenaan elintarviketollisuuden koneiden, tarvikkeiden ja raaka-aineiden maahantuonti ja kuulu Oy Transmeri Group Ab konserniin. Leipurin leipomolaitteiden maahantuonti -liiketoiminta palvelee suomalaisia leipomo- ja muita elintarviketeollisuuden yrityksiä tuotantolaitteilla sekä niihin liittyvillä varaosilla ja palveluilla. Kauppahinta on noin 500 tuhatta euroa pitäen sisällään sekä liiketoiminnan että siihen liittyvän varaston. Kaupan täytäntöönpano vaatii tiettyjen liiketoimintakumppaneiden hyväksynnän ja sen oletetaan tapahtuvan vuoden loppuun mennessä.

“Olemme erittäin iloisia, että Leipurin leipomolaitteiden maahantonti -liiketoiminta löysi uuden kodin juuri Oratista, jolla on pitkä historia laitteden maahantuonnissa ruokatoimialalle. Tämä yrityskauppa tukee Leipurin strategiaa olla fokusoitunut pohjoismainen raaka-aine- ja palveluyritys”, sanoo Aspo-konsernin toimitusjohtaja Rolf Jansson.

Leipomolaitteiden maahantuonti -liiketoiminnan vuoden 2022 liikevaihto oli 2 miljoonaa euroa. Yritysjärjestelyllä ei ole merkittävää tulosvaikutusta Aspolle.

