QUADIENT SA - Rachat partiel au titre des obligations émises par Quadient pour un montant de 325 000 000,00 € au taux de 2,25% à échéance 2025 - code ISIN FR0013478849

RACHAT PARTIEL AU TITRE DES OBLIGATIONS ÉMISES PAR QUADIENT POUR UN MONTANT DE 325 000 000,00 € AU TAUX DE 2,25%

À ÉCHÉANCE 2025 - CODE ISIN FR0013478849

Paris, le 23 octobre 2023

Quadient a procédé le 19 octobre 2023 à un rachat partiel au titre des obligations émises par Quadient le 23 janvier 2020 pour un montant de 325 000 000,00 € au taux de 2,25% à échéance 3 février 2025 (Code ISIN FR0013478849 (la "Souche") à hauteur d’un montant nominal de 34 200 000,00 €.

Le montant nominal restant en circulation au titre de la Souche après cette opération de rachat partiel est de 290 800 000,00 €.

A propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur : https://invest.quadient.com/

Contacts

Catherine Hubert-Dorel, Quadient

+33 (0)1 45 36 61 39

c.hubert-dorel@quadient.com

financial-communication@quadient.com







Caroline Baude, Quadient

+33 (0)1 45 36 31 82

c.baude@quadient.com OPRG Financial

Isabelle Laurent / Fabrice Baron

+33 (0)1 53 32 61 51 /+33 (0)1 53 32 61 27

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr

fabrice.baron@oprgfinancial.fr

Pièce jointe