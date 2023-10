ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.10.2023 KLO 11.00

ROBIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2023: KANNATTAVUUS PARANI ALKUVUODESTA

Tekstissä katsauskaudella tai vuoden kolmannella neljänneksellä viitataan ajanjaksoon 1.7.–30.9.2023 (Q3) ja tammi-syyskuulla viitataan ajanjaksoon 1.1.–30.9.2023. Vastaavan ajanjakson tiedot vuodelta 2022 on esitetty sulkeissa. Kaikki esitetyt luvut ovat euroissa. Prosenttiluvut on laskettu tuhansista euroista.

1.7.–30.9.2023 lyhyesti

Liikevaihto 23,7 miljoonaa euroa (28,4), muutos -16,6 prosenttia

EBITDA 1,4 miljoonaa euroa (3,5); 5,8 prosenttia liikevaihdosta (12,3)

Vertailukelpoinen EBITDA 1,5 miljoonaa euroa (3,5); 6,4 prosenttia liikevaihdosta (12,3)

EBITA 0,3 miljoonaa euroa (2,2); 1,3 prosenttia liikevaihdosta (7,8)

Vertailukelpoinen EBITA 0,4 miljoonaa euroa (2,2); 1,9 prosenttia liikevaihdosta (7,8)

Liiketulos (EBIT) 0,3 miljoonaa euroa (2,0); 1,1 prosenttia liikevaihdosta (7,0)

Katsauskauden tulos -0,3 miljoonaa euroa (1,7); -1,2 prosenttia liikevaihdosta (6,0)

Liiketoiminnan nettorahavirta -0,7 miljoonaa euroa (2,9)

1.1.–30.9.2023 lyhyesti

Liikevaihto 70,0 miljoonaa euroa (85,8); muutos -18,4 prosenttia

EBITDA 2,8 miljoonaa euroa (8,5); 3,9 prosenttia liikevaihdosta (9,9)

Vertailukelpoinen EBITDA 3,0 miljoonaa euroa (8,5); 4,3 prosenttia liikevaihdosta (9,9)

EBITA -0,6 miljoonaa euroa (4,8); -0,9 prosenttia liikevaihdosta (5,6)

Vertailukelpoinen EBITA -0,3 miljoonaa euroa (4,8); -0,5 prosenttia liikevaihdosta (5,6)

Liiketulos (EBIT) -1,1 miljoonaa euroa (4,1); -1,5 prosenttia liikevaihdosta (4,8)

Katsauskauden tulos -2,7 miljoonaa euroa (3,1); -3,8 prosenttia liikevaihdosta (3,6)

Liiketoiminnan nettorahavirta 1,3 miljoonaa euroa (4,0)

Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 46,3 prosenttia (48,2)

Keskeiset tunnusluvut Q3 2023 Q3 2022 Muutos% Q1–Q3 2023 Q1–Q3 2022 Muutos% 2022 Liikevaihto, 1 000 euroa 23 706 28 424 -16,6 % 70 016 85 751 -18,4 % 111 962 EBITDA, 1 000 euroa 1 370 3 488 -60,7 % 2 763 8 472 -67,4 % 8 851 EBITDA, osuus liikevaihdosta % 5,8 % 12,3 % 3,9 % 9,9 % 7,9 % Vertailukelpoinen EBITDA, 1 000 euroa 1 520 3 488 -56,4 % 3 042 8 472 -64,5 % 8 851 Vertailukelpoinen EBITDA, % 6,4 % 12,3 % 4,3 % 9,9 % 7,9 % EBITA, 1 000 euroa 296 2 211 -86,6 % -623 4 781 -113,0 % 3 959 EBITA, osuus liikevaihdosta % 1,3 % 7,8 % -0,9 % 5,6 % 3,5 % Vertailukelpoinen EBITA, 1 000 euroa 446 2 211 -79,8 % -343 4 781 -107,2 % 2 940 Vertailukelpoinen EBITA % 1,9 % 7,8 % -0,5 % 5,6 % 2,6 % EBIT, 1 000 euroa 265 1 984 -86,6 % -1 076 4 111 -126,2 % 3 071 EBIT, osuus liikevaihdosta % 1,1 % 7,0 % -1,5 % 4,8 % 2,7 % Katsauskauden tulos, 1 000 euroa -277 1 718 -116,1 % -2 687 3 051 -188,1 % 885 Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta % -1,2 % 6,0 % -3,8 % 3,6 % 0,8 % Osakekohtainen tulos (EPS), 1 000 euroa -0,02 0,08 -0,13 0,13 0,04 Oman pääoman tuotto (ROE), % -7,7 % 7,2 % 1,6 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % -2,2 % 5,8 % 3,5 %

MARKKINANÄKYMÄT

Robit arvioi globaalin kaivosteollisuuden kysynnän pysyvän nykyisellä tasolla. Rakennusteollisuuden kysyntä on heikentynyt vuoden 2023 aikana erityisesti Euroopassa ja Aasiassa, eikä yhtiö näe merkittävää muutosta lyhyellä aikavälillä.

OHJEISTUS VUODELLE 2023

Robit Oyj arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan 90–100 miljoonaa euroa ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden olevan 3–6 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA ARTO HALONEN:

Markkinakysyntä pysyi katsauskaudella toisen vuosineljänneksen tasolla, mutta vertailukautta matalammalla tasolla. Markkinakysynnän heikkeneminen kohdistui erityisesti rakennusteollisuuteen Euroopassa ja Aasiassa. Kaivosteollisuuden kysyntä pysyi hyvällä tasolla. Saadut tilaukset olivat 24,9 miljoonaa euroa, laskua vertailukaudesta oli 9,7 prosenttia. Saadut tilaukset olivat korkeammalla tasolla verrattuna vuoden kahteen ensimmäiseen vuosineljännekseen.

Robitin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 23,7 miljoonaa euroa (28,4) ja laski vahvaan vertailukauteen nähden 16,6 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuutoilla lasku oli 11,6 prosenttia. Yhtiön liikevaihto kasvoi Australasia- ja EMEA-alueilla. Australasia-alueella kasvu tuli pääosin Top Hammer -liiketoiminnasta. EMEA-alueella kasvua tuli sekä Top Hammer - että Down the Hole -liiketoiminnoista. Asia-alueen liikevaihto laski 21,5 prosenttia rakennusteollisuuden kysynnän heikentyessä. Myös Americas-alueen liikevaihto laski tietyille asiakkaille pienentyneiden toimitusmäärien seurauksena. Venäjälle myynnin lopettamisen vaikutus katsauskaudelle oli vertailukauteen nähden -2,4 miljoonaa euroa. Yhtiön tarjouskanta kasvoi vuosineljänneksen aikana erityisesti kaivossegmentissä.

Top Hammer -liiketoiminnan liikevaihto laski 16,2 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä vertailukaudesta. Top Hammer -myynti kasvoi Australasia- ja EMEA-alueilla uusien asiakkuuksien sekä korkean asiakastestiaktiivisuuden ansiosta. East-alueen myynnin lasku kohdistui pääosin Top Hammer -liiketoimintaan ja oli merkittävin syy myynnin laskulle. Down the Hole -liiketoiminnan liikevaihto laski 9,4 prosenttia. Laskua tuli erityisesti Americas-alueelta. Geotechnical-liiketoiminnassa Americas-alueen liikevaihto kasvoi, mutta toisen Geotechnical-liiketoiminnan päämarkkina-alueen Euroopan myynti laski heikentyneen rakennusteollisuuden kysynnän vuoksi.

Kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen EBITDA oli 1,5 miljoonaa euroa (3,5), joka jäi selvästi vahvasta vertailukaudesta. Jo toteutettujen säästötoimenpiteiden ansiosta yhtiön kannattavuus jatkoi kuitenkin vahvistumista vuoden kahteen ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Yhtiö ajoi alas valmistuksen Australian tehtaalla vuosineljänneksen lopussa. Tämä tulee vahvistamaan yhtiön kilpailukykyä Down the Hole -liiketoiminnassa. Australian yksikkö keskittyy jatkossa myyntiin, huoltoon ja jakeluun paikallisilla markkinoilla. Geotechnical-liiketoiminnan kannattavuutta rasitti vähentyneiden rakennusprojektien kiristynyt hintakilpailu.

Yhtiön toimenpiteet keskittyvät nyt erityisesti toimintojen selkiyttämiseen, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen. Valmistuksen lopettaminen Australiassa on osa tätä rakennemuutosta. Lisäksi yhtiö tulee jatkossa myymään tuotteita ainoastaan Robit-brändin alla. Aikaisemmin yhtiö on toiminut Down the Hole -liiketoiminnassa sekä Robit- että Halco-brändeillä. Tämä brändimuutos mahdollistaa sekä organisaation, yhtiörakenteen että tuotetarjoaman selkiyttämisen.

Käyttöpääoman hallinnan kehittämiseen keskittyvän Fit for Service -ohjelman toteutus eteni vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Toteutettujen toimenpiteiden seurauksena yhtiön varastot laskivat vuosineljänneksen aikana 2,4 miljoonalla eurolla. Varastotasojen laskun odotetaan jatkuvan myös vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä.

LIIKEVAIHTO

Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin

Vuonna 2023 yhtiö raportoi liikevaihdon kolmelle toiminnalliselle yksikölle: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Aikaisemmin yhtiö on raportoinut Geotechnical-yksikön osana Down the Hole -yksikköä. Lisätietoja muutoksesta liitetietojen laadintaperiaatteissa.

Tuhatta euroa Q3 2023 Q3 2022 Muutos% Q1–Q3 2023 Q1–Q3 2022 Muutos% 2022 Top Hammer 13 829 16 492 -16,2 % 40 862 50 086 -18,4 % 66 834 Down the Hole 5 635 6 218 -9,4 % 15 998 19 488 -17,9 % 22 141 Geotechnical 4 243 5 713 -25,7 % 13 156 16 177 -18,7 % 22 987 Yhteensä 23 706 28 424 -16,6 % 70 016 85 751 -18,4 % 111 962

Konsernin liikevaihto vuoden kolmannella vuosineljänneksellä oli 23,7 miljoonaa euroa (28,4). Laskua vertailukauteen oli 16,6 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto laski 11,6 prosenttia.

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 70,0 miljoonaa euroa (85,8). Laskua vertailukauteen oli 18,4 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto laski 15,0 prosenttia.

Top Hammer -liiketoiminnan liikevaihto laski 16,2 prosenttia ja katsauskauden liikevaihto oli 13,8 miljoonaa euroa (16,5). Liikevaihdon laskuun vaikuttivat erityisesti myynnin lopettaminen Venäjälle ja Asia-alueen heikentynyt kysyntä. Positiivista liikevaihdon kehitystä oli Australasia- ja EMEA-alueilla.

Down the Hole -liiketoiminnan liikevaihto laski 9,4 prosenttia ja katsauskauden liikevaihto oli 5,6 miljoonaa euroa (6,2). Liikevaihto laski erityisesti Americas-alueella tietyille jakelijoille pienentyneiden toimitusmäärien vuoksi.

Geotechnical -liiketoiminnan liikevaihto laski 25,7 prosenttia ja katsauskauden liikevaihto oli 4,2 miljoonaa euroa (5,7). Liikevaihdon laskuun vaikutti erityisesti Euroopassa rakennusteollisuuden heikentynyt kysyntä, mutta toisella päämarkkinalla Americas-alueella liikevaihto kasvoi.

Liikevaihto markkina-alueittain

Tuhatta euroa Q3 2023 Q3 2022 Muutos% Q1–Q3 2023 Q1–Q3 2022 Muutos% 2022 EMEA 12 539 12 199 2,8 % 36 459 36 105 1,0 % 48 651 Americas 4 859 6 933 -29,9 % 15 407 20 192 -23,7 % 26 349 Asia 2 228 2 836 -21,5 % 6 657 8 919 -25,4 % 11 686 Australasia 3 920 3 671 6,8 % 10 804 10 665 1,3 % 13 892 East 160 2 785 -94,2 % 688 9 870 -93,0 % 11 384 Yhteensä 23 706 28 424 -16,6 % 70 016 85 751 -18,4 % 111 962

KANNATTAVUUS



Tunnusluvut

Tuhatta euroa Q3 2023 Q3 2022 Muutos% Q1–Q3 2023 Q1–Q3 2022 Muutos% 2022 EBITDA, 1 000 euroa 1 370 3 488 -60,7 % 2 763 8 472 -67,4 % 8 851 EBITDA, osuus liikevaihdosta % 5,8 % 12,3 % 3,9 % 9,9 % 7,9 % Vertailukelpoinen EBITDA, 1 000 euroa 1 520 3 488 -56,4 % 3 042 8 472 -64,5 % 8 851 Vertailukelpoinen EBITDA % 6,4 % 12,3 % 4,3 % 9,9 % 7,9 % EBIT, 1 000 euroa 265 1 984 -86,6 % -1 076 4 111 -126,2 % 3 071 EBIT, osuus liikevaihdosta % 1,1 % 7,0 % -1,5 % 4,8 % 2,7 % Katsauskauden tulos, 1 000 euroa -277 1 718 -116,1 % -2 687 3 051 -188,1 % 885 Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta % -1,2 % 6,0 % -3,8 % 3,6 % 0,8 %

Vuoden kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen EBITDA oli 1,5 miljoonaa euroa (3,5). Vertailukelpoisen EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 6,4 prosenttia (12,3). Yhtiön liiketulos (EBIT) oli 0,3 miljoonaa euroa (2,0). Liiketulos oli 1,1 prosenttia (7,0) katsauskauden liikevaihdosta.

Tammi-syyskuun vertailukelpoinen EBITDA oli 3,0 miljoonaa euroa (8,5). Vertailukelpoisen EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 4,3 prosenttia (9,9). Yhtiön liiketulos (EBIT) oli -1,1 miljoonaa euroa (4,1). Liiketulos oli -1,5 prosenttia (4,8) katsauskauden liikevaihdosta.

Kannattavuuden heikentyminen johtui pääosin matalammasta myynnistä tarkastelujakson aikana. Lisäksi yhtiö ei ole pystynyt siirtämään kohonneita kustannuksia täysimääräisesti myyntihintoihin. Yhtiö jatkaa panostuksia myynnin kehittämiseen ja kiihdyttää säästöohjelmaa tukemaan kannattavuuden vahvistamista.

Vuoden kolmannen neljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,6 miljoonaa euroa (-0,2), josta korkokulujen osuus oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,3) ja valuuttakurssimuutosten 0,1 miljoonaa euroa (0,1). Vuosineljänneksen tulos oli -0,3 miljoonaa euroa (1,7).

Tammi-syyskuussa rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,8 miljoonaa euroa (-1,2), josta korkokulujen osuus oli -1,6 miljoonaa euroa (-0,9) ja valuuttakurssimuutosten 0,0 miljoonaa euroa (-0,1). Katsauskauden tulos oli -2,7 miljoonaa euroa (3,1).

RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa Q3 2023 Q3 2022 Q1–Q3 2023 Q1–Q3 2022 2022 Liiketoiminnan nettorahavirrat Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia 1 196 3 323 2 330 8 904 10 014 Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja -465 3 197 2 791 5 267 7 277 Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta -695 2 934 1 332 3 981 5 556 Investointien nettorahavirta -23 -177 -410 -982 -1 057 Rahoituksen nettorahavirta -587 -2 697 -1 098 -5 809 -6 421 Rahavarojen nettolisäys (+) / -vähennys (-) -1 305 59 -175 -2 810 -1 921 Rahavarat kauden alussa 8 616 7 079 7 688 9 525 9 525 Valuuttakurssierot rahavaroista 42 -122 -159 300 84 Rahavarat kauden lopussa 7 353 7 016 7 353 7 016 7 688

Vuoden kolmannen neljänneksen konsernin rahavirta ennen käyttöpääoman muutoksia oli 1,2 miljoonaa euroa (3,3). Liiketoiminnan nettorahavirta oli -0,7 miljoonaa euroa (2,9). Käyttöpääoman muutosten vaikutus oli -1,7 miljoonaa euroa (-0,1). Käyttöpääoman muutokseen vaikutti ostovelkojen lasku 3,9 miljoonalla eurolla johtuen matalammista ostoista osana yhtiön tavoitetta vähentää vaihto-omaisuutta. Myynti- ja muiden saamisten kasvu vaikutti kassavirtaan negatiivisesti 0,4 miljoonaa euroa ja vaihto-omaisuuden lasku positiivisesti 2,6 miljoonaa euroa.

Vuoden kolmannen neljänneksen investointien nettorahavirta oli -0,0 miljoonaa euroa (-0,2). Tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 0,0 miljoonaa euroa (0,2). Investointien osuus liikevaihdosta oli 0,2 prosenttia (0,8).

Vuoden kolmannen neljänneksen rahoituksen nettorahavirta oli -0,6 miljoonaa euroa (-2,7). Lainojen nettomuutokset olivat -0,0 miljoonaa euroa (0,1). Luotollisten tilien muutos oli 0,1 miljoonaa euroa (-2,4). Oman pääoman palautukset olivat -0,4 miljoonaa euroa. Rahoituksen nettorahavirtaan IFRS 16 mukaisesti raportoituja vuokravelkojen lyhennyksiä oli 0,3 miljoonaa euroa (0,4).

Poistot ja arvonalennuskirjaukset olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,5).

TALOUDELLINEN ASEMA

30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 Rahavarat, tuhatta euroa 7 353 7 016 7 688 Korolliset velat, tuhatta euroa 34 903 36 366 36 345 joista lyhytaikaisia korollisia rahoitusvelkoja 5 102 5 480 8 922 Korolliset nettovelat, tuhatta euroa 27 549 29 350 28 657 Käyttämätön luottolimiitti, tuhatta euroa 3 888 5 807 4 218 Velkaantumisaste, % 58,9 % 54,6 % 56,4 % Omavaraisuusaste, % 46,3 % 48,2 % 46,5 %

Konsernilla oli korollisia velkoja 34,9 miljoonaa euroa (36,4), josta 5,9 miljoonaa euroa (7,3) IFRS 16 mukaisia korollisia velkoja. Likvidejä varoja yhtiöllä oli 7,4 miljoonaa euroa (7,0) ja lisäksi yhtiöllä oli käyttämätöntä luottolimiittiä 3,9 miljoonaa euroa (5,8). Korolliset nettovelat olivat 27,5 miljoonaa euroa (29,4) ja korolliset nettopankkivelat ilman IFRS 16 velkojen osuutta olivat 21,7 miljoonaa euroa (22,1).

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 46,7 miljoonaa euroa (53,6). Konsernin omavaraisuusaste oli 46,3 prosenttia (48,2). Nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 58,9 prosenttia (54,6).

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä laski vertailukauden loppuun verrattuna 28 henkilöllä ja oli katsauskauden päättyessä 238 (266) johtuen pääosin Australian tehtaan tuotannon lopettamisesta ja muista organisaatiomuutoksista. Katsauskauden lopussa yhtiön henkilöstöstä 68 prosenttia oli Suomen ulkopuolella.

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa toimitusjohtaja Arto Halosen lisäksi Perttu Aho (VP Down the Hole), Ville Iljanko (VP Distributor Sales), Jorge Leal (VP Top Hammer), Ville Peltonen (CFO), Ville Pohja (VP Geotechnical) sekä Jaana Rinne (henkilöstöjohtaja).

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Robitin pitkän aikavälin tavoitteet ovat liikevaihdon orgaaninen kasvu 15 prosenttia vuodessa sekä 13 prosenttia vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden saavuttaminen.

Pitkän aikavälin tavoite 2021 2022 1–9 2023 Liikevaihdon kasvu, p.a. 15 % 10,0 % 11,1 % -8,2 % Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta %, p.a 13 % 7,5 % 7,9 % 5,3 %

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023

Robit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Tampereella 15.3.2023. Yhtiökokouksen päätökset ja muut kokoukseen liittyvät materiaalit löytyvät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://www.robitgroup.com/investor/hallinnointi/yhtiokokous/ .

OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO

Yhtiön osakemäärä 30.9.2023 oli 21 179 900 osaketta ja osakkeenomistajien määrä oli 5 601. Osakevaihto oli tammi-syyskuussa 7 001 449 osaketta (4 254 349).

Yhtiöllä oli 30.9.2023 hallussaan omia osakkeita 24 273 (0,11 prosenttia osakemäärästä). Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 30.9.2023 oli 31,8 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 1,50 euroa. Tammi-syyskuun ylin kurssi oli 3,48 euroa ja alin kurssi 1,31 euroa.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Robit-emoyhtiön rahoitussopimuksessa oleva kovenantti korolliset nettovelat/käyttökate ei täyttänyt rahoitussopimuksen ehtoja 30.9.2023. Yhtiö sai päärahoittajaltaan suostumuksen kovenantin rikkoutumiselle 26.9.2023. Tämä nosti yhtiön rahoituskuluja ja rahoitusriskiä. Yhtiö on suojautunut korkoriskiä vastaan 10 miljoonan euron määräisellä koronvaihtosopimuksella, joka astui voimaan 30.6.2023 ja päättyy 30.6.2026.

Geopoliittisen tilanteen kiristyminen aiheuttaa riskin yhtiön liiketoiminnalle. Ukrainan sota ja Venäjää kohtaan asetetut pakotteet vaikuttavat liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymiseen erityisesti Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa, jotka vastasivat noin 8 prosenttia yhtiön myynnistä tilikaudella 2022. Yhtiöllä ei ole liiketoimintaa Venäjällä vuonna 2023.

Lisäksi epävarmuustekijöitä ovat valuuttojen kurssikehitys, tietojärjestelmien toimivuus, toimitusvarmuuteen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä IPR-riskit. Raaka-ainekustannusten nousun siirtäminen täysimääräisesti asiakashintoihin saattaa aiheuttaa taloudellisen riskin. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Myös tietoturvaan ja kyberuhkiin liittyvillä riskeillä voi olla haitallinen vaikutus Robitin liiketoiminnalle. Liiketoimintaympäristön mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti konsernin asiakkaiden maksukäyttäytymiseen sekä lisätä Robitin tuotteisiin ja muihin toimintoihin liittyvien oikeudenkäyntien, oikeudellisten vaatimusten ja erimielisyyksien riskiä.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Katsauskaudella ei tehty muutoksia konsernirakenteessa.

MUUT TAPAHTUMAT HEINÄ-SYYSKUUSSA 2023

Puolivuosikatsaus

Robit Oyj julkaisi 1.8.2023 puolivuosikatsauksen 1.1.–30.6.2023.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa valitsivat 4.9.2023 edustajansa osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan 1.9.2023 päivätyn osakasluettelon perusteella:

Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja, Five Alliance Oy

Timo Sallinen, sijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma

Jukka Vähäpesola, osakesijoitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Markus Lindqvist, vastuullisuusjohtaja, Aktia Pankki Oyj

Nimitystoimikunta toimittaa Robit Oyj:n hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevan ehdotuksensa yhtiön hallitukselle 31.1.2024 mennessä.

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokouksen 15.3.2023 hallitukselle antamaan valtuutukseen perustuen Robit Oyj päätti 18.9.2023 omien osakkeiden hankinnasta koskien enintään 100 000 osaketta vastaten noin 0,5 prosenttia yhtiön osaketta. Osakkeiden hankinta ilmoitettiin alkavan aikaisintaan 20.9.2023 ja päättyvän viimeistään 30.11.2023.

Muutos omien osakkeiden lukumäärässä

Robit Oyj tiedotti 29.9.2023, että yhtiölle palautui 27.9.2023 vastikkeetta yhteensä 2 500 yhtiön omaa osaketta osakepalkkiojärjestelmän 2020 ehtojen mukaisesti avainhenkilön työsuhteen päättymisen johdosta. Yhtiöllä oli palautuksen jälkeen hallussa 24 273 omaa osaketta.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ei katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

Lempäälässä 23.10.2023

ROBIT OYJ

Hallitus

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA EUR tuhatta 7–9/2023 7–9/2022 1–9/2023 1–9/2022 2022 Liikevaihto 23 706 28 424 70 016 85 751 111 962 Liiketoiminnan muut tuotot 319 1211 1 092 3 817 4 117 Materiaalit ja palvelut* -15 849 -18 860 -46 672 -56 120 -73 729 Henkilöstökulut -3 724 -3 749 -11 694 -12 538 -17 075 Poistot ja arvonalentumiset -1 105 -1 504 -3 838 -4 361 -5 779 Liiketoiminnan muut kulut* -3 083 -3 538 -9 979 -12 438 -16 425 EBIT (Liikevoitto/-tappio) 265 1 984 -1 076 4 111 3 071 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 1 711 205 2272 2 277 Korko- ja rahoituskulut -603 -954 -1 986 -3 477 -4 010 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -602 -243 -1 781 -1 205 -1 733 Katsauskauden voitto/tappio ennen veroja -337 1 741 -2 857 2 906 1 338 Verot Tulovero 14 -15 7 -158 -533 Laskennallisten verojen muutos 46 -7 163 303 80 Tuloverot 60 -22 170 145 -453 Katsauskauden tulos -277 1 718 -2 687 3 051 885 Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille -354 1 647 -2 823 2 788 819 Määräysvallattomille omistajille** 77 71 136 264 66 -277 1 718 -2 687 3 051 885 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Rahavirran suojaukset 5 221 75 587 633 Muuntoerot*** 218 -1 019 -1 045 763 41 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 224 -798 -970 1 351 674 Tilikauden laaja tulos yhteensä -53 920 -3 657 4 402 1 560 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille -143 849 -3 747 4 165 1 501 Määräysvallattomille omistajille** 90 71 90 268 58 Konsernin laaja tulos -53 920 -3 657 4 402 1 560 Osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos -0,02 0,08 -0,13 0,13 0,04

*Tuloslaskelmalyhennelmässä varastojen muutokset on esitetty materiaalit ja palvelut erässä ja valmistus omaan käyttöön liiketoiminnan muissa kuluissa.

**Robit SA:n vuonna 2015 perustama säätiö nimeltä Black Employees Empowerment Trust omistaa 26 % Robit SA:n osakkeista

*** Konsernissa on sisäisiä lainoja, joita käsitellään IAS 21 ”Valuuttakurssien muutosten vaikutukset” -standardin mukaisesti nettosijoituksina ulkomaisiin yksiköihin.



KONSERNITASE EUR tuhatta 30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 5 335 5 225 5 203 Muut aineettomat hyödykkeet 915 1 770 1 498 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 21 519 25 375 24 929 Lainasaamiset 377 264 248 Muut saamiset 0 0 6 Johdannaiset 941 790 848 Laskennalliset verosaamiset 2 188 2 203 1 859 Pitkäaikaiset varat yhteensä 31 274 35 628 34 590 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 40 347 45 847 44 311 Myyntisaamiset ja muut saamiset 21 768 23 471 22 342 Lainasaamiset 74 92 80 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 178 200 108 Rahavarat 7 353 7 016 7 688 Lyhytaikaiset varat yhteensä 69 720 76 627 74 529 Varat yhteensä 100 994 112 255 109 119 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 705 705 705 Ylikurssirahasto 202 202 202 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 82 178 82 570 82 570 Muuntoerot -2 744 -1 026 -1 744 Arvonmuutosrahasto 753 632 678 Kertyneet voittovarat -31 957 -32 794 -32 748 Tilikauden voitto/tappio -2 823 2 788 819 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 46 313 53 077 50 482 Määräysvallattomien omistajien osuus* 429 541 339 Oma pääoma yhteensä 46 743 53 618 50 822 Velat Pitkäaikaiset velat Lainat 25 372 25 270 22 085 Vuokrasopimusvelat 4 429 5 617 5 338 Laskennalliset verovelat 926 683 690 Henkilöstövelvoitteet 540 754 732 Pitkäaikaiset velat yhteensä 31 267 32 323 28 846 Lyhytaikaiset velat Lainat 3 680 3 813 7 278 Vuokrasopimusvelat 1 421 1 667 1 644 Saadut ennakot 40 763 145 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 27 3 321 Ostovelat ja muut velat 17 661 19 796 19 916 Muut varaukset 154 273 147 Lyhytaikaiset velat yhteensä 22 984 26 314 29 451 Velat yhteensä 54 251 58 637 58 297 Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä 100 994 112 255 109 119

* Robit SA:n vuonna 2015 perustama säätiö nimeltä Black Employees Empowerment Trust omistaa 26 % Robit SA:n osakkeista

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA



Tuhatta euroa 7–9/2023 7–9/2022 1–9/2023 1–9/2022 2022 Liiketoiminnan rahavirrat Voitto ennen veroja -337 1 741 -2 857 2 906 1 338 Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset 1 105 1 504 3 838 4 361 5 779 Rahoitustuotot ja -kulut 602 243 1 781 1 205 1 733 Osakeperusteiset maksut henkilöstölle -2 4 -67 93 115 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappiot (+) 7 0 -260 -24 -74 Muut ei rahavirtavaikutteiset erät -178 -169 -105 363 1 122 Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia 1 196 3 323 2 330 8 904 10 014 Käyttöpääoman muutos Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (-) -364 2 694 -864 3 455 2 975 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 2 615 844 2 943 -1 345 -606 Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) -3 912 -3 664 -1 619 -5 747 -5 107 Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja -465 3 197 2 791 5 267 7 277 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -197 -121 -1 166 -722 -1 250 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 19 4 48 4 20 Maksetut verot -52 -146 -340 -569 -490 Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta -695 2 934 1 332 3 981 5 556 Investointien rahavirrat Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta -36 -183 -450 -1 009 -1 194 Aineettomien hyödykkeiden hankinta -5 -42 -59 -80 -131 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot -3 48 229 81 150 Lainasaamisten takaisinmaksut 22 -1 -130 27 119 Investointien nettorahavirta -23 -177 -410 -982 -1 057 Rahoituksen rahavirrat Osingonmaksu -393 0 -393 0 -30 Pitkäaikaisten lainojen muutokset -45 134 1 785 -1 416 -3 187 Luotollisten tilien muutos 112 -2 409 -1 669 -3 068 -1 480 Leasingvelkojen maksut -253 -423 -811 -1 325 -1 723 Rahoituksen nettorahavirta -587 -2 698 -1 098 -5 809 -6 421 Rahavarojen nettolisäys (+)/-vähennys (-) -1 305 59 -175 -2 810 -1 921 Rahavarat tilikauden alussa 8 616 7 079 7 688 9 525 9 525 Valuuttakurssierot rahavaroista 42 -122 -159 300 84 Rahavarat tilikauden lopussa 7 353 7 016 7 353 7 016 7 688





LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA



A= Osakepääoma B = Ylikurssirahasto C = Sijoitetun vapaan pääoman rahasto D = Kertynyt muuntoero E = Arvonmuutosrahasto F = Kertyneet voittovarat G = Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma H = Määräysvallattomien omistajien osuus I = Oma pääoma yhteensä EUR Tuhatta A B C D E F G H I Oma pääoma 1.1.2022 705 202 82 570 -1 793 45 -32 846 48 883 281 49 114 Katsastuskauden tulos 2 788 2 788 264 3 051 Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaukset 587 587 587 Muuntoerot 767 767 -4 763 Laaja tulos 767 587 2 788 4 142 260 4 402 Osakepohjaiset palkkiot työntekijöille 52 52 52 Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa 52 52 52 Oma pääoma 30.9.2022 705 202 82 570 -1 026 632 -30 006 53 077 541 53 618 EUR Tuhatta A B C D E F G H I Oma pääoma 1.1.2023 705 202 82 570 -1744 678 -31 928 50 483 339 50 822 Katsastuskauden tulos -2 823 -2 823 135 -2 688 Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaukset 75 75 75 Muuntoerot -999 -1 207 -45 -1 045 Laaja tulos -999 75 -2 823 -3 748 90 -3 658 Osakepohjaiset palkkiot työntekijöille -20 -20 -20 Omien osakkeiden hankinta -9 -9 -9 Osingonjako -393 -393 -393 Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa -29 -422 -422 Oma pääoma 30.9.2023 705 202 82 178 -2 744 753 -34 780 46 313 429 46 743

LIITETIEDOT

Sisältö

Laatimisperiaatteet Tunnusluvut ja laskentakaavat Liikevaihdon jaottelu Rahoitusjärjestelyt Muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä Annetut takaukset Yrityshankinnat Arvonalentumistestaukset Johdannaiset

1. LAATIMISPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 ’Osavuosikatsaukset’-standardin mukaisesti käyttäen samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Robit raportoi vuoden 2023 liikevaihdon kolmelle toiminnalliselle yksikölle: Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical. Aikaisemmin yhtiö on raportoinut Geotechnical-yksikön osana Down the Hole -yksikköä. Geotechnical-yksikkö keskittyy porapaalutukseen, joka on eri rakennuskohteissa käytetty tuentamenetelmä. Down the Hole -yksikkö keskittyy kaivoksissa, louhoksissa ja kaivonporauksessa käytettyyn uppovasaraporauskalustoon. Top Hammer -yksikkö keskittyy kaivoksissa, louhoksissa, rakennushankkeissa ja tunneloinnissa käytettyyn päältä iskevään porakalustoon.

Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

2.1 TUNNUSLUVUT

Tunnuslukutaulukko Q3 2023 Q3 2022 Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 2022 Liikevaihto, 1000 euroa 23 706 28 424 70 016 85 751 111 962 EBIT, 1000 euroa 265 1 984 -1 076 4 111 3 071 EBIT, osuus liikevaihdosta % 1,1 % 7,0 % -1,5 % 4,8 % 2,7 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,02 0,08 -0,13 0,13 0,04 Oman pääoman tuotto (ROE) % -7,7 % 1,8 % 1,6 % Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) % -2,2 % 2,5 % 3,5 % Omavaraisuusaste % 46,3 % 48,1 % 46,5 % Nettovelkaantumisaste % 58,9 % 54,6 % 56,4 % Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 41 188 509 1 089 1 326 Bruttoinvestoinnit, osuus liikevaihdosta % 0,2 % 0,7 % 0,7 % 1,3 % 1,2 % Osakkeiden lukumäärä (ulkona olevat osakkeet) 21 153 331 21 091 436 21 127 592 Omat osakkeet (konsernin hallussa) 26 569 88 464 52 308 Osuus äänistä / osakkeista % 0,13 % 0,42 % 0,24 %

2.2 VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYS

Robit esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Robitin näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa Robitin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Robitin vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vertailukelpoinen EBITDA ja EBITA EUR tuhatta 7–9/2023 7–9/2022 1–9/2023 1–9/2022 2022 EBIT (Liikevoitto) 265 1 984 -1 076 4 111 2 080 Poistot ja arvonalentumiset 1 105 1 504 3 838 4 361 5 514 EBITDA (Käyttökate) 1 370 3 488 2 763 8 472 7 595 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Uudelleen organisointiin liittyvät kulut 150 0 280 0 0 Vertailukelpoinen EBITDA (Käyttökate) 1 520 3 488 3 042 8 472 7 595 EBIT (Liikevoitto) 265 1 984 -1 076 4 111 2 080 Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot 32 227 453 671 859 EBITA 296 2 211 -623 4 781 2 940 EBIT (Liikevoitto) 265 1 984 -1 076 4 111 2 080 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Uudelleen organisointiin liittyvät kulut 150 0 280 0 0 Vertailukelpoinen EBIT (Liikevoitto) 415 1 984 -796 4 111 2 080 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot 32 0 453 0 859 Vertailukelpoinen EBITA 446 2 211 -343 4 781 2 940

2.3 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

EBITDA EBIT + poistot ja arvonalentumiset EBITA EBIT + yritysjärjestelyihin liittyvät poistot Nettokäyttöpääoma varasto + myyntisaamiset ja muut saatavat – ostovelat ja muut velat Osakekohtainen tulos (EPS), euroa tilikauden voitto (tappio) osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana) Oman pääoman tuotto (ROE), % tilikauden voitto (tappio) x 100 oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut x 100 oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) + korolliset rahoitusvelat (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, keskimäärin tilikauden aikana) Korolliset nettovelat lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset – lyhytaikaiset rahoitusarvopaperit Omavaraisuusaste, % oma pääoma x 100 taseen loppusumma – saadut ennakot Nettovelkaantumisaste, % korolliset nettovelat x 100 oma pääoma

3. LIIKEVAIHDON JAOTTELU

IFRS 15:n mukainen tuloutus on kunkin liiketoimintayksikön ja markkina-alueen sisällä samanlainen.

LIIKEVAIHTO Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin Tuhatta euroa 7–9/2023 7–9/2022 Muutos % 1–9/2023 1–9/2022 Muutos % 2022 Top Hammer 13 829 16 492 -16,2 % 40 862 50 086 -18,4 % 66 834 Down the Hole 5 635 6 218 -9,4 % 15 998 19 488 -17,9 % 22 141 Geotechnical 4 243 5 713 -25,7 % 13 156 16 177 -18,7 % 22 987 Yhteensä 23 706 28 424 -16,6 % 70 016 85 751 -18,4 % 111 962 Liikevaihto markkina-alueittain Tuhatta euroa 7–9/2023 7–9/2022 Muutos % 1–9/2023 1–9/2022 Muutos % 2022 EMEA 12 539 12 199 2,8 % 36 459 36 105 1,0 % 48 651 Americas 4 859 6 933 -29,9 % 15 407 20 192 -23,7 % 26 349 Asia 2 228 2 836 -21,5 % 6 657 8 919 -25,4 % 11 686 Australasia 3 920 3 671 6,8 % 10 804 10 665 1,3 % 13 892 East 160 2 785 -94,2 % 688 9 870 -93,0 % 11 384 Yhteensä 23 706 28 424 -16,6 % 70 016 85 751 -18,4 % 111 962

4. RAHOITUSJÄRJESTELYT

Yhtiön rahavarat olivat 7,4 miljoonaa euroa 30.9.2023. Yhtiöllä on riittävä likviditeetti huolehtia velkojen hoidostaan ja maksuvalmiudestaan.

Emoyhtiön lainojen kovenantit perustuvat yhtiön nettovelkojen ja käyttökatteen suhteeseen sekä yhtiön omavaraisuusasteeseen. Kovenantit testataan neljännesvuosittain. Nettovelkojen ja käyttökatteen suhde 30.9.2023 oli 8,8.

Robit Oyj:n rahoitussopimuksen kovenantti korolliset nettovelat/käyttökate ei ole täyttänyt rahoitussopimuksen ehtoja 30.6.2023. Yhtiö on saanut päärahoittajaltaan suostumuksen kovenantin rikkoutumiselle 26.9.2023.

LAINOJEN KIRJANPITOARVOT



Tuhatta euroa 30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 Pitkäaikaiset lainat Lainat rahoituslaitoksilta 25 360 25 259 22 073 Muut lainat 12 11 11 Vuokravelat 4 429 5 616 5 338 Pitkäaikaiset lainat yhteensä 29 801 30 886 27 423 Lyhytaikaiset lainat Lainat rahoituslainoksilta 3 568 3 563 5 462 Muut lainat 0 0 10 Luotolliset tilit 112 193 1 782 Vuokravelat 1 422 1 724 1 669 Lyhytaikaiset lainat yhteensä 5 102 5 480 8 922 Lainat yhteensä 34 903 36 366 36 345





5. MUUTOKSET AINEELLISISSA KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEISSÄ



Tuhatta euroa 30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 Hankintameno kauden alussa 55 562 53 794 53 794 Lisäykset 600 961 2 251 Vähennykset -537 -43 -195 Erien väliset siirrot 0 0 0 Valuuttakurssierot -1 268 124 -288 Hankintameno kauden lopussa 54 357 54 836 55 562 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -30 634 -26 398 -26 398 Poistot -3 054 -2 176 -4 477 Vähennykset 375 34 131 Erien väliset siirrot 0 -44 0 Valuuttakurssierot 567 -116 110 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -32 746 -28 700 -30 634 Kirjanpitoarvo kauden alussa 24 928 27 396 27 396 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 21 611 26 135 24 928





6. ANNETUT TAKAUKSET



Tuhatta euroa 30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 Omista veloista annetut takaukset ja kiinnitykset 48 166 47 839 48 425 Muut takausvastuut 49 48 49 Yhteensä 48 214 47 888 48 474

7. YRITYSHANKINNAT

Katsauskaudella ei tehty muutoksia konsernirakenteessa.

8. ARVONALENTUMISTESTAUKSET

Liikearvon määrä tarkastellaan IFRS-säännösten mukaisesti vähintäänkin vuosittain. Liikearvon testauksen muuttujien arvoja tarkistetaan myös, mikäli liiketoiminnassa, kilpailutilanteessa, markkinoissa tai muissa liikearvotestauksen oletuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiöllä on kolme kassavirtaa tuottavaa yksikköä (Top Hammer, Down the Hole ja Geotechnical). Yhtiö antoi tulosvaroituksen 27.6.2023, jonka johdosta yhtiö on tehnyt liikearvojen testauksen 31.8. tilanteessa. Arvonalentumistestauksen perusteella ei ole tarvetta alaskirjauksille, mutta Geotechnical-yksikössä herkkyys alaskirjaukselle on kaikkein suurin. Liikearvoeriin vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan uudelleen neljännen neljänneksen aikana.

9. JOHDANNAISET





Yhtiö suojaa merkittävimmät nettovaluuttapositiot, jotka voidaan ennustaa ajan, volyymin ja korkoriskin osalta.

Katsauskauden lopussa ei ollut avoimia valuuttajohdannaisia.

Yhtiö on 8.6.2021 solminut 30,0 miljoonan euron rahoitussopimuksen ja tähän liittyen solminut 10,0 miljoonan euron koronvaihtosopimuksen korkokatolla suojatakseen osan altistumisestaan ​​vaihteleville koroille. Koronvaihtosopimuksen alkamispäivämäärä oli 30.6.2023 ja päättymispäivä 30.6.2026. Yhtiö soveltaa suojauslaskentaa IFRS 9:n mukaisesti. Tämä johtaa tehokkaasti siihen, että suojatun vaihtuvakorkoisen lainan korkokulut kirjataan kiinteällä korolla.

Yhtiön pääasiallinen korkoriski syntyy pitkäaikaisista lainoista, joiden korot vaihtelevat ja jotka altistavat konsernin rahavirran korkoriskille. Konsernin politiikkana on käyttää tarvittaessa koronvaihtosopimusta vaihtuvasta kiinteään.

Korkojohdannaiset Tuhatta euroa 30.9.2023 30.9.2022 31.12.2022 Koronvaihtosopimukset Nimellisarvo 10 000 10 000 10 000 Käypä arvo 941 790 848

Liite