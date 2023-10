ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 23.10.2023 KLO 11.15

KANNATTAVUUS PARANI ALKUVUODESTA

Markkinakysyntä pysyi katsauskaudella toisen vuosineljänneksen tasolla, mutta vertailukautta matalammalla tasolla. Saadut tilaukset olivat 24,9 miljoonaa euroa. Laskua vertailukaudesta oli 9,7 prosenttia. Saadut tilaukset olivat korkeammalla tasolla verrattuna vuoden kahteen ensimmäiseen vuosineljännekseen.

Robitin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 23,7 miljoonaa euroa (28,4). Laskua vahvaan vertailukauteen nähden oli 16,6 prosenttia. Vertailukelpoisilla valuutoilla lasku oli 11,6 prosenttia. Yhtiön liikevaihto kasvoi Australasia- ja EMEA-alueilla.



Katsauskauden vertailukelpoinen EBITDA oli 1,5 miljoonaa euroa (3,5), joka jäi selvästi vahvasta vertailukaudesta. Jo toteutettujen säästötoimenpiteiden ansiosta yhtiön kannattavuus jatkoi kuitenkin vahvistumista vuoden kahteen ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna.

”Yhtiön toimenpiteet keskittyvät nyt erityisesti toimintojen selkiyttämiseen sekä kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen. Valmistuksen lopettaminen Australiassa on osa tätä rakennemuutosta. Lisäksi yhtiö tulee jatkossa myymään tuotteita ainoastaan Robit-brändin alla. Aikaisemmin yhtiö on toiminut Down the Hole -liiketoiminnassa sekä Robit- että Halco-brändeillä. Tämä brändimuutos mahdollistaa sekä organisaation, yhtiörakenteen että tuotetarjoaman selkiyttämisen”, toteaa toimitusjohtaja, Arto Halonen.

Robit Oyj arvioi vuoden 2023 liikevaihdon olevan 90–100 miljoonaa euroa ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden olevan 3–6 miljoonaa euroa.

