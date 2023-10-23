MAR Weekly Report_VIRBAC SA_16 to 20 October 2023

|Statement of transactions in own shares from 2023-10-16 to 2023-10-20
|BNP PARIBAS
|Aggregated presentation by day and by market
|Name of issuer
|Identification code of issuer (Legal Entity Identifier)
|Day of transaction
|Identification code of financial instrument
|Aggregated daily volume (in number of shares)
|Daily weighted average price of the purchased shares *
|Market (MIC Code)
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/16/2023
|FR0000031577
|245
|259.1102
|AQEU
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/16/2023
|FR0000031577
|434
|259.1912
|CEUX
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/16/2023
|FR0000031577
|39
|258.9231
|TQEX
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/16/2023
|FR0000031577
|928
|259.5102
|XPAR
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/17/2023
|FR0000031577
|248
|259.7782
|AQEU
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/17/2023
|FR0000031577
|442
|260.1867
|CEUX
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/17/2023
|FR0000031577
|39
|260.5128
|TQEX
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/17/2023
|FR0000031577
|1,280
|260.3043
|XPAR
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/18/2023
|FR0000031577
|254
|263.1654
|AQEU
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/18/2023
|FR0000031577
|446
|263.1984
|CEUX
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/18/2023
|FR0000031577
|41
|263.9634
|TQEX
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/18/2023
|FR0000031577
|1,494
|262.8025
|XPAR
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/19/2023
|FR0000031577
|252
|259.6885
|AQEU
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/19/2023
|FR0000031577
|437
|260.1133
|CEUX
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/19/2023
|FR0000031577
|40
|260.2750
|TQEX
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/19/2023
|FR0000031577
|1,749
|259.5583
|XPAR
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/20/2023
|FR0000031577
|252
|256.6429
|AQEU
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/20/2023
|FR0000031577
|444
|256.6667
|CEUX
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/20/2023
|FR0000031577
|41
|257.2683
|TQEX
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|10/20/2023
|FR0000031577
|1,763
|256.5360
|XPAR
|* Four-digit rounding after the decimal
|TOTAL
|10,868
|259.6886
|Details per transaction
|Name of issuer
|Identification code of issuer (Legal Entity Identifier)
|Name of Investment Services Provider
|Identification code of Investment Services Provider
|Day/time of transaction (CET)
|Identification code of financial instrument
|Price per transaction
|Currency
|Acquired volume
|Market (MIC Code)
|Reference number of transaction
|Purpose of buy back
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 09:01:32
|FR0000031577
|258.00
|EUR
|12
|CEUX
|R_202310169329857
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 09:01:32
|FR0000031577
|258.00
|EUR
|4
|XPAR
|R_202310169329859
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 09:01:32
|FR0000031577
|258.00
|EUR
|2
|XPAR
|R_202310169329861
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 09:01:32
|FR0000031577
|258.00
|EUR
|9
|XPAR
|R_202310169329863
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 09:09:43
|FR0000031577
|257.50
|EUR
|15
|CEUX
|R_202310169331295
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 09:09:43
|FR0000031577
|257.50
|EUR
|16
|XPAR
|R_202310169331297
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 09:23:35
|FR0000031577
|258.00
|EUR
|2
|XPAR
|R_202310169332946
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 09:23:35
|FR0000031577
|258.00
|EUR
|7
|XPAR
|R_202310169332948
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 09:23:35
|FR0000031577
|258.00
|EUR
|11
|XPAR
|R_202310169332950
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 09:40:02
|FR0000031577
|258.50
|EUR
|17
|TQEX
|R_202310169336366
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 09:40:02
|FR0000031577
|258.50
|EUR
|5
|CEUX
|R_202310169336368
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 09:40:02
|FR0000031577
|258.50
|EUR
|13
|CEUX
|R_202310169336370
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 09:40:02
|FR0000031577
|258.50
|EUR
|16
|XPAR
|R_202310169336372
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 09:40:02
|FR0000031577
|258.00
|EUR
|14
|AQEU
|R_202310169336374
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 09:44:38
|FR0000031577
|259.00
|EUR
|13
|XPAR
|R_202310169337103
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 09:49:15
|FR0000031577
|259.00
|EUR
|10
|XPAR
|R_202310169337935
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 09:49:15
|FR0000031577
|259.00
|EUR
|10
|XPAR
|R_202310169337937
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 09:49:15
|FR0000031577
|259.00
|EUR
|9
|XPAR
|R_202310169337939
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 09:58:37
|FR0000031577
|260.00
|EUR
|40
|CEUX
|R_202310169339783
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 09:58:37
|FR0000031577
|260.00
|EUR
|7
|CEUX
|R_202310169339785
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 10:01:02
|FR0000031577
|259.50
|EUR
|15
|XPAR
|R_202310169340373
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 10:01:02
|FR0000031577
|259.50
|EUR
|9
|XPAR
|R_202310169340375
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 10:01:02
|FR0000031577
|259.50
|EUR
|42
|AQEU
|R_202310169340377
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 10:01:02
|FR0000031577
|260.00
|EUR
|2
|AQEU
|R_202310169340379
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 10:01:07
|FR0000031577
|260.00
|EUR
|1
|AQEU
|R_202310169340383
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 10:01:14
|FR0000031577
|260.00
|EUR
|3
|AQEU
|R_202310169340385
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 10:06:21
|FR0000031577
|259.00
|EUR
|4
|XPAR
|R_202310169341439
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 10:06:21
|FR0000031577
|259.00
|EUR
|4
|XPAR
|R_202310169341441
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 10:06:21
|FR0000031577
|259.00
|EUR
|10
|XPAR
|R_202310169341443
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 10:31:08
|FR0000031577
|259.00
|EUR
|1
|XPAR
|R_202310169346993
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 10:31:08
|FR0000031577
|259.00
|EUR
|11
|CEUX
|R_202310169346995
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 10:31:08
|FR0000031577
|259.00
|EUR
|18
|CEUX
|R_202310169346997
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 10:31:09
|FR0000031577
|259.00
|EUR
|24
|XPAR
|R_202310169346999
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 10:31:46
|FR0000031577
|259.00
|EUR
|10
|XPAR
|R_202310169347191
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 10:32:08
|FR0000031577
|259.00
|EUR
|10
|XPAR
|R_202310169347261
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 10:35:49
|FR0000031577
|258.50
|EUR
|14
|XPAR
|R_202310169347828
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 10:55:06
|FR0000031577
|258.50
|EUR
|61
|XPAR
|R_202310169350115
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 10:55:41
|FR0000031577
|258.00
|EUR
|3
|AQEU
|R_202310169350151
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 10:55:41
|FR0000031577
|258.00
|EUR
|5
|AQEU
|R_202310169350153
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 11:04:10
|FR0000031577
|259.00
|EUR
|9
|XPAR
|R_202310169351162
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 11:04:10
|FR0000031577
|259.00
|EUR
|9
|XPAR
|R_202310169351164
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 11:04:10
|FR0000031577
|259.00
|EUR
|10
|XPAR
|R_202310169351166
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 11:04:10
|FR0000031577
|259.00
|EUR
|8
|XPAR
|R_202310169351168
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 11:04:10
|FR0000031577
|259.00
|EUR
|6
|XPAR
|R_202310169351170
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 11:11:00
|FR0000031577
|258.00
|EUR
|3
|AQEU
|R_202310169352020
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 11:11:02
|FR0000031577
|258.00
|EUR
|12
|AQEU
|R_202310169352022
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 11:11:48
|FR0000031577
|258.00
|EUR
|22
|CEUX
|R_202310169352080
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 11:11:48
|FR0000031577
|258.00
|EUR
|9
|XPAR
|R_202310169352082
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|16/10/2023 11:19:30
|FR0000031577
|257.50
|EUR
|1
|XPAR
|R_202310169352990
|VIRBAC
|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
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|969500QQ1X5XHG649644
|BNP Paribas SA
|R0MUWSFPU8MPRO8K5P83
|18/10/2023 15:37:05
MAR Weekly Report_VIRBAC SA_16 to 20 October 2023
| Source: Virbac Virbac
Carros Cedex, FRANCE