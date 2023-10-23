MAR Rapport Hebdomadaire_VIRBAC SA_16 au 20 octobre 2023

| Source: Virbac Virbac

Carros Cedex, FRANCE


Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 2023-10-16 au 2023-10-20BNP PARIBAS
            
Présentation agrégée par jour et par marché          
            
Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Daily weighted average price of the purchased shares *Marché (MIC Code)      
VIRBAC969500QQ1X5XHG64964410/16/2023FR0000031577245259.1102AQEU     
VIRBAC969500QQ1X5XHG64964410/16/2023FR0000031577434259.1912CEUX     
VIRBAC969500QQ1X5XHG64964410/16/2023FR000003157739258.9231TQEX     
VIRBAC969500QQ1X5XHG64964410/16/2023FR0000031577928259.5102XPAR     
VIRBAC969500QQ1X5XHG64964410/17/2023FR0000031577248259.7782AQEU     
VIRBAC969500QQ1X5XHG64964410/17/2023FR0000031577442260.1867CEUX     
VIRBAC969500QQ1X5XHG64964410/17/2023FR000003157739260.5128TQEX     
VIRBAC969500QQ1X5XHG64964410/17/2023FR00000315771,280260.3043XPAR     
VIRBAC969500QQ1X5XHG64964410/18/2023FR0000031577254263.1654AQEU     
VIRBAC969500QQ1X5XHG64964410/18/2023FR0000031577446263.1984CEUX     
VIRBAC969500QQ1X5XHG64964410/18/2023FR000003157741263.9634TQEX     
VIRBAC969500QQ1X5XHG64964410/18/2023FR00000315771,494262.8025XPAR     
VIRBAC969500QQ1X5XHG64964410/19/2023FR0000031577252259.6885AQEU     
VIRBAC969500QQ1X5XHG64964410/19/2023FR0000031577437260.1133CEUX     
VIRBAC969500QQ1X5XHG64964410/19/2023FR000003157740260.2750TQEX     
VIRBAC969500QQ1X5XHG64964410/19/2023FR00000315771,749259.5583XPAR     
VIRBAC969500QQ1X5XHG64964410/20/2023FR0000031577252256.6429AQEU     
VIRBAC969500QQ1X5XHG64964410/20/2023FR0000031577444256.6667CEUX     
VIRBAC969500QQ1X5XHG64964410/20/2023FR000003157741257.2683TQEX     
VIRBAC969500QQ1X5XHG64964410/20/2023FR00000315771,763256.5360XPAR     
* Arrondi à quatre chiffres après la virguleTOTAL10,868259.6886      
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Détail transaction par transaction          
            
Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurNom du PSICode identifiant du PSIJour/heure de la transaction (CET)Code identifiant de l’instrument financierPrix UnitaireDeviseQuantité achetéeCode identifiant marchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 09:01:32FR0000031577258.00EUR12CEUXR_202310169329857 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 09:01:32FR0000031577258.00EUR4XPARR_202310169329859 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 09:01:32FR0000031577258.00EUR2XPARR_202310169329861 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 09:01:32FR0000031577258.00EUR9XPARR_202310169329863 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 09:09:43FR0000031577257.50EUR15CEUXR_202310169331295 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 09:09:43FR0000031577257.50EUR16XPARR_202310169331297 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 09:23:35FR0000031577258.00EUR2XPARR_202310169332946 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 09:23:35FR0000031577258.00EUR7XPARR_202310169332948 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 09:23:35FR0000031577258.00EUR11XPARR_202310169332950 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 09:40:02FR0000031577258.50EUR17TQEXR_202310169336366 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 09:40:02FR0000031577258.50EUR5CEUXR_202310169336368 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 09:40:02FR0000031577258.50EUR13CEUXR_202310169336370 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 09:40:02FR0000031577258.50EUR16XPARR_202310169336372 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 09:40:02FR0000031577258.00EUR14AQEUR_202310169336374 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 09:44:38FR0000031577259.00EUR13XPARR_202310169337103 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 09:49:15FR0000031577259.00EUR10XPARR_202310169337935 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 09:49:15FR0000031577259.00EUR10XPARR_202310169337937 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 09:49:15FR0000031577259.00EUR9XPARR_202310169337939 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 09:58:37FR0000031577260.00EUR40CEUXR_202310169339783 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 09:58:37FR0000031577260.00EUR7CEUXR_202310169339785 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 10:01:02FR0000031577259.50EUR15XPARR_202310169340373 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 10:01:02FR0000031577259.50EUR9XPARR_202310169340375 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 10:01:02FR0000031577259.50EUR42AQEUR_202310169340377 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 10:01:02FR0000031577260.00EUR2AQEUR_202310169340379 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 10:01:07FR0000031577260.00EUR1AQEUR_202310169340383 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 10:01:14FR0000031577260.00EUR3AQEUR_202310169340385 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 10:06:21FR0000031577259.00EUR4XPARR_202310169341439 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 10:06:21FR0000031577259.00EUR4XPARR_202310169341441 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 10:06:21FR0000031577259.00EUR10XPARR_202310169341443 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 10:31:08FR0000031577259.00EUR1XPARR_202310169346993 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 10:31:08FR0000031577259.00EUR11CEUXR_202310169346995 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 10:31:08FR0000031577259.00EUR18CEUXR_202310169346997 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 10:31:09FR0000031577259.00EUR24XPARR_202310169346999 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 10:31:46FR0000031577259.00EUR10XPARR_202310169347191 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 10:32:08FR0000031577259.00EUR10XPARR_202310169347261 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 10:35:49FR0000031577258.50EUR14XPARR_202310169347828 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 10:55:06FR0000031577258.50EUR61XPARR_202310169350115 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 10:55:41FR0000031577258.00EUR3AQEUR_202310169350151 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 10:55:41FR0000031577258.00EUR5AQEUR_202310169350153 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 11:04:10FR0000031577259.00EUR9XPARR_202310169351162 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 11:04:10FR0000031577259.00EUR9XPARR_202310169351164 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 11:04:10FR0000031577259.00EUR10XPARR_202310169351166 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 11:04:10FR0000031577259.00EUR8XPARR_202310169351168 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 11:04:10FR0000031577259.00EUR6XPARR_202310169351170 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 11:11:00FR0000031577258.00EUR3AQEUR_202310169352020 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 11:11:02FR0000031577258.00EUR12AQEUR_202310169352022 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 11:11:48FR0000031577258.00EUR22CEUXR_202310169352080 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 11:11:48FR0000031577258.00EUR9XPARR_202310169352082 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 11:19:30FR0000031577257.50EUR1XPARR_202310169352990 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 11:24:41FR0000031577258.00EUR2XPARR_202310169353827 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 11:24:41FR0000031577258.00EUR10XPARR_202310169353829 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 11:24:41FR0000031577258.00EUR10XPARR_202310169353831 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 11:24:41FR0000031577258.00EUR10XPARR_202310169353833 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 11:24:41FR0000031577258.00EUR10XPARR_202310169353835 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 11:24:41FR0000031577258.00EUR10XPARR_202310169353837 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 11:24:41FR0000031577258.00EUR6XPARR_202310169353839 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 11:49:02FR0000031577257.50EUR6AQEUR_202310169357755 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 11:53:59FR0000031577258.00EUR19CEUXR_202310169358599 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 11:53:59FR0000031577258.00EUR9XPARR_202310169358601 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 11:53:59FR0000031577258.00EUR9XPARR_202310169358603 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 12:05:30FR0000031577257.50EUR1AQEUR_202310169361360 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 12:07:02FR0000031577257.50EUR12AQEUR_202310169361792 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 12:20:00FR0000031577257.50EUR12AQEUR_202310169363397 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 12:23:54FR0000031577257.50EUR1AQEUR_202310169363740 
VIRBAC969500QQ1X5XHG649644BNP Paribas SAR0MUWSFPU8MPRO8K5P8316/10/2023 12:38:53FR0000031577257.50EUR1AQEUR_202310169366053 
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