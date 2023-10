EDC réaffirme son engagement commercial dans la région indo-pacifique en ouvrant une représentation en Corée du Sud

OTTAWA, 23 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour aider les exportateurs et les investisseurs canadiens à exploiter l’énorme potentiel de l’Indo-Pacifique, Exportation et développement Canada (EDC) annonce aujourd’hui l’ouverture d’une nouvelle représentation dans la région, à Séoul, en Corée du Sud. Il s’agit de la deuxième à ouvrir en moins de deux mois (la première étant celle de Jakarta, en Indonésie) pour aider les entreprises canadiennes à se diversifier à long terme dans des marchés à plus forte croissance. Cette représentation s’ajoute à celles qui existent déjà à Delhi, à Mumbai, à Shanghai, à Beijing, à Sydney et à Singapour.

« La Corée du Sud est une économie dynamique et innovante où les occasions abondent pour les entreprises canadiennes souhaitant se diversifier et commencer à exporter », affirme Mairead Lavery, présidente et chef de la direction d’EDC. « Les Coréens ont une impression positive de la marque du Canada. En ajoutant à cela les excellentes relations diplomatiques de notre pays, les entreprises canadiennes sont en bonne position pour croître dans cette partie dynamique du monde. En augmentant les investissements et en comptant sur plus de représentants sur le terrain, EDC sera en mesure d’ouvrir plus de portes aux entreprises canadiennes et de chercher des débouchés. »

Les excellents liens politiques, sociaux et économiques entre le Canada et la Corée du Sud tracent une voie claire pour les échanges commerciaux. Depuis la signature de l’Accord de libre-échange Canada-Corée (le premier du genre entre le Canada et une nation de l’Asie-Pacifique), les échanges commerciaux bilatéraux se multiplient. En 2022, les entreprises canadiennes ont exporté 8,6 milliards de dollars de marchandises dans ce pays, selon EDC, les conditions sont idéales pour que cette valeur augmente.

« Les entreprises d’ici qui partent à la conquête du monde créent de bons emplois et contribuent à la croissance de notre économie », commente Mary Ng, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique. « Nous travaillons sans relâche à aider les entrepreneurs canadiens à se lancer en affaires, à croître et à percer sur de nouveaux marchés. La Corée du Sud est le septième partenaire commercial en importance du Canada et représente un marché déterminant pour nos entreprises dans de nombreux secteurs. La nouvelle représentation d’EDC en Corée du Sud marque un nouveau jalon dans l’expansion du réseau commercial du Canada et l’amélioration de l’accès aux ressources pour les exportateurs cherchant à séduire de nouveaux clients en Indo-Pacifique. »

Les représentants d’EDC, tant sur place qu’au Canada, n’auront pas comme seul mandat de créer des débouchés pour les entreprises : ils collaboreront également avec les partenaires commerciaux du gouvernement du Canada, c’est-à-dire le Service des délégués commerciaux, Investir au Canada et les gouvernements provinciaux, pour aider les entreprises à affronter les difficultés inhérentes à leur établissement sur un nouveau marché, et leur feront profiter du savoir, des réseaux et des solutions de financement et d’assurance d’EDC. Ces services et ressources aideront les exportateurs et les investisseurs canadiens à prendre leur place et à faire des affaires sur ce marché, particulièrement dans les secteurs à potentiel élevé comme les technologies propres, les infrastructures durables, l’agroalimentaire et la fabrication de pointe. EDC appuiera également certaines entreprises sud-coréennes pour faciliter leur accès aux fournisseurs canadiens.

Le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et la Corée est solide : il se chiffrait à 21,87 milliards de dollars en 2022. Dans le rapport Marchés prometteurs pour les exportateurs canadiens, publié récemment par EDC, on prévoit que les exportations annuelles continueront de croître rapidement d’ici 2030 et atteindront jusqu’à 16 milliards de dollars en moyenne d’ici 2050. De la même façon, en 2040, les économies de l’Indo-Pacifique devraient représenter plus de 50 % du PIB mondial et environ 40 % de la consommation de la planète.

