LeddarTech stellt LeddarCar auf der Reuters Automotive USA 2023 am 8. und 9. November in Detroit vor und demonstriert Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftware der nächsten Generation für ADAS-Anwendungen

QUEBEC CITY, Oct. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, ein Softwareunternehmen für die Automobilindustrie, das patentierte, bahnbrechende Low-Level-Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftwaretechnologie für ADAS und AD anbietet, freut sich, seine Teilnahme als Redner und Aussteller vor Ort anzukündigen und seine Technologie live mit dem LeddarCar auf der Automotive USA 2023 am 8. und 9. November im Huntington Place, Detroit, Michigan, zu demonstrieren.



Die Veranstaltung Automotive USA 2023 hat sich zu einem Markenzeichen der Branche entwickelt, und die diesjährige Ausgabe verspricht ein neuer Meilenstein der Automobilinnovation zu werden. Die Softwarelösungen von LeddarTech haben in diesem Jahr mehrere Preise und Auszeichnungen erhalten. Zuletzt wurde dem Unternehmen vom im Vereinigten Königreich ansässigen AutoTech Breakthrough am 4. Oktober 2023 für LeddarVision™ Front-Entry-Level (LVF-E) der Preis „Advanced Driver Assistance System of the Year“ verliehen.

8.-9. November: ERLEBEN Sie LeddarTechs preisgekrönte interaktive Dashboard-Demonstration am Stand Nr. 18 mit LeddarVision, einer hochleistungsfähigen, skalierbaren, kosteneffizienten und hardware- und prozessorunabhängigen Low-Level-Sensorfusions- und Wahrnehmungssoftwarelösung für Fahrzeuge.

Außerdem werden von LeddarVision inspirierte ADAS-Produkte vorgestellt:

LVF-E , ein Front-View-Fusions- und Wahrnehmungs-Stack für ADAS L2/L2+ Autobahnassistenten der Einstiegsklasse und 5-Sterne NCAP 2025/GSR 2022

, ein Front-View-Fusions- und Wahrnehmungs-Stack für ADAS L2/L2+ Autobahnassistenten der Einstiegsklasse und 5-Sterne NCAP 2025/GSR 2022 LVF-H , der Premium-Begleiter für Fusion und Wahrnehmung in der Front-View-Produktfamilie mit erweiterter Sensorkonfiguration

, der Premium-Begleiter für Fusion und Wahrnehmung in der Front-View-Produktfamilie mit erweiterter Sensorkonfiguration LVS-2+, der neu eingeführte Premium-Surround-View-Fusions- und Wahrnehmungsstack, der die 1VxR-Sensorkonfiguration der LVF-Front-View-Produktfamilie effizient auf eine 5V5R-Konfiguration erweitert



FAHREN SIE MIT LeddarCar Live: Delegierte, die Tier-1/2-Zulieferer und OEMs der Automobilindustrie vertreten, sind eingeladen, eine reale Vorführung der LeddarVision Low-Level-Fusions- und Wahrnehmungssoftware-Technologie von LeddarTech auf der Straße zu buchen. Der Platz ist begrenzt, also reservieren Sie jetzt Ihre LeddarCar-Demo auf der Straße.

LeddarTech präsentiert: Am 9. November um 13:10 Uhr wird Pierre Olivier, Chief Technology Officer von LeddarTech, eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „Delivering a Safe Transition Towards Autonomous Vehicles“ (Ein sicherer Übergang zu autonomen Fahrzeugen) veranstalten. Nehmen Sie neben anderen Führungskräften aus der Automobilindustrie Platz, um sich zu engagieren, Partnerschaften aufzubauen und sich mit einer wichtigen Herausforderung des Marktes auseinanderzusetzen!

Vereinbaren Sie einen Termin für eine Produktvorführung oder um das LeddarCar live zu erleben.

Über die Automotive USA 2023

„Reuters Events: Automotive USA“ ist das Branchentreffen, das führende OEM-Führungskräfte versammelt, die darüber sprechen, wie sie softwaredefinierte Elektrofahrzeuge entwickeln, das OEM-Geschäftsmodell umgestalten und für eine autonome Zukunft planen werden. Diese Veranstaltung, die sich an ein nordamerikanisches Publikum wendet, gestaltet zukünftige Strategien zu geschäftskritischen Themen wie Elektrifizierung, Konnektivität, autonome Fahrzeuge, Nachhaltigkeit, Lieferkette und mehr.

Über LeddarTech

LeddarTech ist ein 2007 gegründetes globales Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Québec City und weiteren Forschungs- und Entwicklungszentren in Montreal, Toronto und Tel Aviv, Israel. LeddarTech entwickelt und liefert umfassende Wahrnehmungssoftwarelösungen, die den Einsatz von ADAS- und autonomen Fahranwendungen ermöglichen. Die für die Automobilindustrie entwickelte Software von LeddarTech wendet fortschrittliche KI- und Computer-Vision-Algorithmen an, um präzise 3D-Modelle der Umgebung zu erstellen, die eine bessere Entscheidungsfindung und eine sicherere Navigation ermöglichen. Diese leistungsstarke, skalierbare und kosteneffiziente Technologie steht OEMs und Tier-1/2-Zulieferern für die effiziente Implementierung von Lösungen für PKWs und Geländefahrzeuge zur Verfügung.

LeddarTech ist für mehrere Innovationen im Bereich der Fernerkundung verantwortlich und verfügt über mehr als 150 Patentanmeldungen (80 davon erteilt), die ADAS- und AD-Funktionen verbessern. Eine bessere Wahrnehmung rund um das Fahrzeug ist entscheidend, um die globale Mobilität sicherer, effizienter, nachhaltiger und erschwinglicher zu machen: Das ist es, was LeddarTech dazu bringt, die am weitesten verbreitete Softwarelösung für Sensorfusion und Wahrnehmung zu werden.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.LeddarTech.com und auf LinkedIn, Twitter (X), Facebook und YouTube.

Kontakt:

Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Investor Relations, LeddarTech Inc. Tel.: + 1-418-653-9000 Durchwahl 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

Website für Investor Relations: investors.LeddarTech.com

investors.LeddarTech.com Kontakt für Investor Relations: Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com

Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com Kontakt für Finanzmedien: Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com



Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision und die entsprechenden Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der LeddarTech Inc. und ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken und Produktnamen sind oder können Marken oder eingetragene Marken sein, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Inhaber verwendet werden.