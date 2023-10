Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

LeddarTech Perkenalkan LeddarCar di Automotif AS 2023 Reuters pada 8-9 November di Detroit, Mendemonstrasikan Perisian Gabungan dan Persepsi Sensor Generasi Mendatang bagi Aplikasi ADAS

October 25, 2023 00:07 ET | Source: LeddarTech inc. LeddarTech inc.

Quebec, Quebec, CANADA