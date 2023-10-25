LeddarTech 在 11 月 8 日至 9 日于底特律举行的 Reuters Automotive USA 2023 上发布 LeddarCar，展示用于 ADAS 应用程序的新一代传感器融合和感知软件

魁北克市, Oct. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是一家为 ADAS 及 AD 提供获得专利的颠覆性底层传感器融合和感知软件技术的汽车软件公司。该公司欣然宣布其将作为演讲者和现场参展商参加 11 月 8 日至 9 日在密歇根州底特律亨廷顿广场举行的 Automotive USA 2023，并与 LeddarCar 一起现场展示其技术。

Automotive USA 2023 活动已成为行业标志，今年的展会有望成为汽车创新的新里程碑。今年，LeddarTech 的软件解决方案获得了多项奖项和荣誉，最近获得的一项是 2023 年 10 月 4 日发布的英国汽车技术突破奖，LeddarVision™ Front-Entry-Level (LVF-E) 被评选为年度最佳先进驾驶辅助系统奖的获奖者。

11 月 8 日至 9 日：在 18 号展台体验 LeddarTech 屡获殊荣的交互式仪表盘演示，LeddarVision 是一款高性能、可扩展、低成本的汽车底层传感器融合和感知软件解决方案，与硬件和处理器无关。

还有受 LeddarVision 启发的 ADAS 产品特征：

LVF-E， 一款前视融合和感知堆栈，适用于入门级 ADAS L2/L2+ 高速公路辅助和五星级 NCAP 2025/GSR 2022

一款前视融合和感知堆栈，适用于入门级 ADAS L2/L2+ 高速公路辅助和五星级 NCAP 2025/GSR 2022 LVF-H， 前视产品系列中的高级伴侣融合和感知堆栈，具有扩展的传感器配置

前视产品系列中的高级伴侣融合和感知堆栈，具有扩展的传感器配置 LVS-2+，全新推出的高级环视融合和感知堆栈，有效地将 LVF 前视产品系列的 1VxR 传感器配置扩展为 5V5R 配置



现场体验 LeddarCar：邀请汽车一至二级供应商和原始设备制造商 (OEM) 的代表预约观看 LeddarTech 的 LeddarVision 底层融合和感知软件技术的实际道路演示。由于空间有限，请立即预定您的 LeddarCar 道路演示。

LeddarTech 展示：11 月 9 日下午 1:10，LeddarTech 的首席技术官 Pierre Olivier 将主持名为“实现向自动驾驶汽车的安全过渡”的小组讨论。与其他汽车行业高管一同坐下来，展开合作，建立伙伴关系，并深入探讨市场面临的关键挑战！

预先安排产品演示会议或现场体验 LeddarCar。

关于 Automotive USA 2023

“Reuters 活动：Automotive USA”是一次行业聚会，将 OEM 高层领导者聚集在一起，他们将讨论如何构建软件定义的电动汽车、重塑 OEM 业务模式并规划自动驾驶的未来。该活动面向北美观众，旨在制定跨关键业务主题的未来战略，包括电气化、互联性、自动驾驶汽车、可持续发展、供应链等。

关于 LeddarTech

LeddarTech 是一家全球性软件公司，于 2007 年成立，总部位于魁北克市，在蒙特利尔、多伦多和以色列特拉维夫设有其他研发中心，开发并提供综合性感知软件解决方案，支持部署 ADAS 和自动驾驶 (AD) 应用。LeddarTech 的汽车级软件应用先进的人工智能和计算机视觉算法生成精准的环境三维模型，从而实现更好的决策和更安全的导航。这种高性能、可扩展、具成本效益的技术可供 OEM 和一至二级供应商使用，以有效实现汽车和越野车 ADAS 解决方案。

LeddarTech 负责的多项遥感创新已申请了 150 多项专利（80 项已获授予），以增强 ADAS 和 AD 功能。更好地了解车辆周围的情况对于使全球交通更安全、更有效、更可持续和更经济实惠至关重要：这正是 LeddarTech 追求成为最广泛采用的传感器融合与感知软件解决方案的动力所在。

如需了解有关 LeddarTech 的更多信息，请访问 www.LeddarTech.com，也可关注公司 LinkedIn、Twitter (X)、Facebook 和 YouTube 账号。

联系人：

Daniel Aitken，全球营销、传播和投资者关系副总裁，LeddarTech Inc. 电话：+ 1-418-653-9000 分机 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

投资者关系部门网站： investors.LeddarTech.com

investors.LeddarTech.com 投资者关系部门联系方式： Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com

Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com 财务媒体联络方式：Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com



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