LeddarTech 在 11 月 8 日至 9 日於底特律舉行的 Reuters Automotive USA 2023 上發布 LeddarCar，展示用於 ADAS 應用程式的新一代傳感器融合和感知軟件

魁北克市, Oct. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是一家為 ADAS 及 AD 提供獲得專利的顛覆性底層傳感器融合和感知軟件技術的汽車軟件公司。該公司欣然宣布其將作為演講者和現場參展商參加 11 月 8 日至 9 日在密歇根州底特律亨廷頓廣場舉行的 Automotive USA 2023 討論會，並與 LeddarCar 一起現場展示其技術。



Automotive USA 2023 活動已成為行業標誌，今年的展會有望成為汽車創新的新里程碑。今年，LeddarTech 的軟件解決方案獲得了多項獎項和榮譽，最近獲得的一項是 2023 年 10 月 4 日發布的英國汽車技術突破獎，LeddarVision™ Front-Entry-Level (LVF-E) 被評選為年度最佳先進駕駛輔助系統獎的獲獎者。

11 月 8 日至 9 日：在 18 號展台體驗 LeddarTech 屢獲殊榮的交互式儀錶板演示，LeddarVision 是一款高性能、可擴展、低成本的汽車底層傳感器融合和感知軟件解決方案，與硬件和處理器無關。

還有受 LeddarVision 啟發的 ADAS 產品特徵：

LVF-E， 一款前視融合和感知堆棧，適用於入門級 ADAS L2/L2+ 高速公路輔助和五星級 NCAP 2025/GSR 2022

一款前視融合和感知堆棧，適用於入門級 ADAS L2/L2+ 高速公路輔助和五星級 NCAP 2025/GSR 2022 LVF-H， 前視產品系列中的高級伴侶融合和感知堆棧，具有擴展的傳感器配置

前視產品系列中的高級伴侶融合和感知堆棧，具有擴展的傳感器配置 LVS-2+，全新推出的高級環視融合和感知堆棧，有效地將 LVF 前視產品系列的 1VxR 傳感器配置擴展為 5V5R 配置



現場體驗 LeddarCar：邀請汽車一至二級供應商和原始設備製造商 (OEM) 的代表預約觀看 LeddarTech 的 LeddarVision 底層融合和感知軟件技術的實際道路演示。由於空間有限，請立即預定您的 LeddarCar 道路演示。

LeddarTech 表示：11 月 9 日下午 1:10，LeddarTech 的首席技術官 Pierre Olivier 將主持名為「實現向自動駕駛汽車的安全過渡」的座談會。與其他汽車行業高管一同坐下來，展開合作，建立伙伴關係，並深入探討市場面臨的關鍵挑戰！

預先安排產品演示會議或現場體驗 LeddarCar。

關於 Automotive USA 2023

「Reuters 活動：Automotive USA」是一次行業聚會，將 OEM 高層領導者聚集在一起，他們將討論如何構建軟件定義的電動車輛、重塑 OEM 業務模式並規劃自動駕駛的未來。該活動面向北美觀眾，旨在制定跨關鍵業務主題的未來戰略，包括電氣化、互聯性、自動駕駛汽車、可持續發展、供應鏈等。

關於 LeddarTech

LeddarTech 是一家全球性軟件公司，於 2007 年成立，總部位於魁北克市，在蒙特利爾、多倫多和以色列特拉維夫設有其他研發中心，開發並提供綜合性感知軟件解決方案，支援部署 ADAS 和自動駕駛 (AD) 應用。LeddarTech 的汽車級軟件應用先進的人工智能和計算機視覺算法生成精準的環境三維模型，從而實現更好的決策和更安全的導航。這種高性能、可擴展、具成本效益的技術可供 OEM 和一至二級供應商使用，以有效實現汽車和越野車 ADAS 解決方案。

LeddarTech 負責的多項遙感創新已申請了 150 多項專利（80 項已獲授予），以增強 ADAS 和 AD 功能。更好地感知行車環境對於實現更安全、更高效、可持續且經濟實惠的全球出行至關重要：這就是推動 LeddarTech 尋求成為最廣泛採用的傳感器融合和感知軟件解決方案的原因。

有關 LeddarTech 的更多資訊，請瀏覽 www.LeddarTech.com 以及關注 LinkedIn、Twitter、Facebook 和 YouTube。

聯絡方式：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc. 全球營銷、傳播和投資者關係副總裁，電話：+ 1-418-653-9000 轉 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarVision、LeddarSP、VAYADrive、VayaVision 和相關徽標是 LeddarTech Inc. 及其子公司的商標或註冊商標。所有其他品牌、產品名稱和標誌是或可能是用於識別其各自所有者的產品或服務的商標或註冊商標。