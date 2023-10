LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2023 POSENT LA BASE D’UNE PERFORMANCE ROBUSTE

OBJECTIFS 2023 CONFIRMÉS

Chiffre d’affaires standard de 4 921 millions d’euros pour les neuf premiers mois de 2023, en croissance organique de +3,4 % par rapport à la même période de 2022 hors Autres activités

Rebond du segment Production d’énergie & Transmission, en hausse organique de +17,8 % au troisième trimestre 2023

Investissement stratégique dans un troisième navire câblier pour faire face à la forte demande ; progression de l’extension de l’usine de Halden

Les segments Distribution & Usages récoltent les bénéfices du déploiement des programmes SHIFT Performance, SHIFT Prime et Amplify

Objectifs 2023 confirmés Un EBITDA entre 610 et 650 millions d’euros Une génération de trésorerie normalisée (normalized free cash-flow) entre 220 et 300 millions d’euros

Labellisation Copper Mark des usines métallurgiques au Canada et en France pour une production responsable de cuivre

Paris, le 25 octobre 2023 – Nexans publie ce jour son information financière du troisième trimestre 2023. Commentant l’activité du Groupe, Christopher Guérin, Directeur Général, a déclaré : « Face à l'incertitude géopolitique et économique, nous nous engageons à maintenir et à améliorer notre performance, et nous confirmons nos prévisions pour l'ensemble de l'année, revues à la hausse en juillet dernier.

Au troisième trimestre, le segment Production & Transmission a progressé organiquement de +17,8 % bénéficiant de la montée en puissance de notre usine de Charleston, qui est désormais pleinement opérationnelle. Afin de renforcer nos capacités d'installation, nous avons décidé d'investir dans un nouveau navire câblier ultra-moderne et technologiquement avancé, opérationnel en 2026. En parallèle, l'expansion de l'usine de Halden en Norvège est en bonne voie pour être achevée début 2024.

Le segment Distribution, en hausse organique de +2,9 % par rapport aux neuf premiers mois de 2022, a bénéficié des investissements croissants dans des projets d'énergie renouvelable et les réseaux électriques pour soutenir les tendances d'urbanisation et de rénovation, notamment en Europe et en Amérique du Nord.

Les ventes du segment Usages ont atteint 1 286 millions d'euros, en baisse de -6,1 % de manière organique par rapport aux neuf premiers mois de 2022, reflétant la normalisation anticipée en Amérique du Nord, tandis que les ventes du segment Hors électrification ont augmenté de +17,7 % au cours des neuf premiers mois de l'année, soutenues par la poursuite de la dynamique dans les activités Automatisme, Mines et Harnais automobiles. »

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ PAR MÉTIER

(en millions d’euros)

À cours des métaux standard et cours de référence du cuivre de 5 000 €/t 9M 20221 9M 2023 Croissance organique

9M 2023 vs

9M 2022 Croissance organique

T3 2023 vs T3 2022 Électrification 2 913 2 768 -2,6 % -2,7 % Production d’énergie & Transmission 676 593 -2,1 % +17,8 % Distribution 834 889 +2,9 % +0,0 % Usages 1 403 1 286 -6,1 % -12,6 % Hors électrification (Industrie & Solutions) 1 163 1 352 +17,7 % +13,1 % Total hors Autres activités 4 077 4 120 +3,4 % +2,1 % Autres activités 968 800 -15,5 % -6,0 % Total Groupe 5 044 4 921 -0,2 % +0,8 %

I. FAITS MARQUANTS DES NEUF PREMIERS MOIS ET DU 3e TRIMESTRE 2023





Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2023 ressort à 4 921 millions d’euros à cours des métaux standard, en baisse organique de -0,2 % par rapport à la même période de 2022 et en hausse de +3,4 % en excluant les Autres activités. Au troisième trimestre 2023, le chiffre d’affaires à cours des métaux standard s’élève à 1 599 millions d’euros, en hausse organique de +0,8 % et de +2,1 % hors Autres activités par rapport au troisième trimestre 2022.

Le chiffre d’affaires de l’activité d’ électrification recul de -2,6 % au cours des neuf premiers mois, reflétant la croissance en valeur dans les segments Distribution et Usages, et la baisse de la contribution du segment Production d’énergie & Transmission au premier semestre de l’année en raison d’une moindre contribution de l’activité Ombilicaux suite de la décision stratégique du Groupe de sortir de cette activité, et du retard de la montée en puissance de l’usine de Charleston aux États-Unis. Celle-ci est désormais terminée, et le troisième trimestre se caractérise par un rebond de l’activité Production & Transmission.

recul de -2,6 % au cours des neuf premiers mois, reflétant la croissance en valeur dans les segments Distribution et Usages, et la baisse de la contribution du segment Production d’énergie & Transmission au premier semestre de l’année en raison d’une moindre contribution de l’activité Ombilicaux suite de la décision stratégique du Groupe de sortir de cette activité, et du retard de la montée en puissance de l’usine de Charleston aux États-Unis. Celle-ci est désormais terminée, et le troisième trimestre se caractérise par un rebond de l’activité Production & Transmission. Le chiffre d’affaires de l’activité hors électrification (Industrie & Solutions) augmente de +17,7 % au cours des neuf premiers mois de l’année, bénéficiant de la bonne dynamique dans les activités Automatisme, Mines et Harnais automobiles.

(Industrie & Solutions) augmente de +17,7 % au cours des neuf premiers mois de l’année, bénéficiant de la bonne dynamique dans les activités Automatisme, Mines et Harnais automobiles. Dans le segment Autres activités, Nexans poursuit la réduction de l’activité Métallurgie dans le cadre de sa stratégie visant à privilégier le travail à façon et à réduire les ventes externes.





La plateforme de transformation de Nexans (programmes SHIFT Performance, SHIFT Prime et Amplify) est pleinement déployée à travers le Groupe afin de permettre des résultats durables et d’équiper les unités pour qu’elles puissent résister en cas de récession.

Contribuer au développement durable

Pour atteindre son objectif de zéro émission nette d’ici 2050, Nexans a lancé une série d’initiatives. En particulier, les installations métallurgiques au Canada et en France ont été labellisées Copper Mark pour leur engagement en faveur d’une production responsable de cuivre. Cette reconnaissance prestigieuse, témoigne de l’engagement du Groupe en faveur du développement durable, représente un programme complet d’assurance sociale et environnementale pour la production de fil de cuivre machine.

En Turquie, Nexans a inauguré un toit solaire sur son site de Denizli, qui permettra de réduire de 600 tonnes par an les émissions de CO 2 de l’usine. Cette initiative s’inscrit parfaitement dans la stratégie E3 de Nexans, qui combine l’Economie, l’Environnement et l’engagement, et qui promeut les pratiques durables dans l’ensemble de la Société.

II. CHIFFRE D’AFFAIRES DES NEUF PREMIERS MOIS DE 2023 PAR METIER





| PRODUCTION D’ÉNERGIE & TRANSMISSION : Forte reprise au troisième trimestre

Le chiffre d’affaires de l’activité Production d’énergie & Transmission s’établit à 593 millions d’euros pour les neuf premiers mois de 2023, en baisse de -2,1 % par rapport à la même période de 2022, reflétant la décision stratégique de sortir de l’activité Ombilicaux. Au troisième trimestre 2023, le chiffre d’affaires est en hausse organique de +17,8 % par rapport à la même période de 2022, traduisant le moindre impact de la sortie de l’activité Ombilicaux, l’achèvement de la montée en puissance de l’usine de Charleston aux États-Unis, désormais pleinement opérationnelle, et l’exécution des projets. Au troisième trimestre 2023, des progrès ont été réalisés sur les projets éoliens offshore Revolution Wind et Moray West.

Le carnet de commandes ajusté ressort à 5,2 milliards d’euros à fin septembre 2023, en hausse de +115 % par rapport à septembre 2022. Les usines de Halden en Norvège et de Charleston aux États-Unis ainsi que les navires câbliers de Nexans disposent d’une visibilité jusqu’en 2030.

Afin de renforcer ses capacités d’installation, Nexans a décidé d’investir dans un nouveau navire câblier ultramoderne et à la pointe de la technologie. Ce navire de pointe, équipé d’un système de logistique et de manutention ultramoderne capable de poser quatre câbles simultanément, devrait être opérationnel d’ici 2026. Parallèlement, l’expansion de l’usine de Halden en Norvège devrait être achevée début 2024.

| DISTRIBUTION : Une dynamique alimentée par les tendances séculaires

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2023 de l’activité Distribution s’élève à 889 millions d’euros à cours des métaux standard, en hausse organique de +2,9 % par rapport à la même période de 2022. Le segment a bénéficié d’une augmentation des investissements dans les réseaux électriques pour répondre aux tendances d’urbanisation et de rénovation, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, et de nouveaux contrats-cadres avec des volumes accrus et des marges renforcées.

Conformément à son engagement à atteindre zéro émission nette d’ici 2050, Nexans a lancé la première offre « bas carbone » de câbles de réseau d’énergie. En adoptant une approche holistique sur l’ensemble de la chaîne de valeur et tout au long du cycle de vie du câble, le Groupe a réussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses câbles basse et moyenne tension de 35 % à 50 %. Cette offre s’appuie sur l’utilisation d’aluminium bas carbone, de plastique recyclé, ainsi que d’énergies renouvelables ou décarbonées lors de la production des câbles.

Les tendances par zone géographique pour les neuf premiers mois de 2023 sont les suivantes :

L’ Europe a bénéficié de renouvellements de contrats et de la demande de renforcement des réseaux.

a bénéficié de renouvellements de contrats et de la demande de renforcement des réseaux. L’ Amérique du Sud a été freinée par le calendrier des commandes.

a été freinée par le calendrier des commandes. L’ Asie-Pacifique a souffert d’une baisse de la demande en Nouvelle-Zélande et en Australie.

a souffert d’une baisse de la demande en Nouvelle-Zélande et en Australie. L’ Amérique du Nord a bénéficié de la poursuite de la dynamique et de la signature de nouveaux contrats.

a bénéficié de la poursuite de la dynamique et de la signature de nouveaux contrats. Le Moyen-Orient et l’Afrique ont profité de la solide performance de la Turquie et de la résilience du marché marocain.





| USAGES : Priorisation de la performance structurelle

Le chiffre d’affaires du segment Usages s’établit à 1 286 millions d’euros à cours des métaux standard au cours des neuf premiers mois de 2023, en baisse organique de -6,1 % par rapport à la même période de 2022, reflétant la normalisation anticipée en Amérique du Nord. Le troisième trimestre 2023 comprend la contribution de Reka Cables en Finlande, acquise en avril 2023.

Conformément à sa stratégie de croissance en valeur, le Groupe continue de déployer des initiatives de croissance structurelle et des démarches d’amélioration de la performance. Cette approche se concrétise par le lancement de nouvelles solutions à valeur ajoutée, notamment le kit Mobiway POP, une solution de conditionnement lancée en Amérique du Sud au troisième trimestre.

Les tendances par zone géographique pour les neuf premiers mois de 2023 sont les suivantes :

L’ Europe est restée résiliente et l’intégration de Reka Cables a progressé.

est restée résiliente et l’intégration de Reka Cables a progressé. En Amérique du Sud , la Colombie a été affectée par les conditions macroéconomiques, tandis que l’intégration de Centelsa a progressé plus rapidement que prévu.

, la Colombie a été affectée par les conditions macroéconomiques, tandis que l’intégration de Centelsa a progressé plus rapidement que prévu. L’ Asie-Pacifique a été modérée.

a été modérée. Le ralentissement de l’ Amérique du Nord s’est poursuivi comme prévu, se normalisant à l’issue d’une période où les niveaux étaient élevés.

s’est poursuivi comme prévu, se normalisant à l’issue d’une période où les niveaux étaient élevés. Le Moyen-Orient et l’Afrique ont bénéficié de la reprise en Turquie et de la résilience du marché marocain malgré le séisme qui a frappé la région début septembre.





| ACTIVITÉS HORS ÉLECTRIFICATION (Industrie & Solutions) : Résilience de la performance

Le chiffre d’affaires du segment Industrie & Solutions s’établit à 1 352 millions d’euros à cours des métaux standard pour les neuf premiers mois de 2023, en hausse organique de +17,7 % par rapport à la même période de 2022. La dynamique est restée globalement robuste, notamment dans les activités Harnais automobiles, Automatisme et Mines. Les commandes des clients sont en nette baisse dans le segment Automatisme par rapport au niveau élevé de 2022.

L’activité Harnais automobiles enregistre une forte hausse organique de +21,2 % au cours des neuf premiers mois de 2023, grâce à une demande robuste en Europe et à des gains de parts de marché dans le segment des véhicules électriques.

| AUTRES ACTIVITÉS : Recul des ventes conforme à l’initiative stratégique

Le chiffre d’affaires du segment Autres activités s’établit à 800 millions d’euros à cours des métaux standard durant les neuf premiers mois de 2023, en baisse organique de -15,5 % par rapport à la même période de 2022. Conformément à son initiative stratégique, le Groupe a réduit ses ventes externe dans le domaine de la métallurgie. Au troisième trimestre 2023, cette baisse a été atténuée par une forte demande et une comparaison favorable avec l’année précédente. Les ventes de l’activité Télécommunications sont en recul.

III. FAITS MARQUANTS POSTÉRIEURS AU 30 SEPTEMBRE





Le 9 octobre – Nexans a prolongé d’un an la maturité de son crédit syndiqué multidevises de 800 millions d’euros, portant d’octobre 2027 à octobre 2028 l’échéance de la ligne de crédit. Le Groupe dispose encore d’une option d’extension pour une année supplémentaire.

IV. PERSPECTIVES POUR 2023





Nexans est déterminé à maintenir et à améliorer ses performances, ce malgré un environnement géopolitique et économique incertain. Le Groupe continuera de privilégier la croissance en valeur sur le volume dans sa stratégie, afin de continuer à tirer profit de sa plateforme de transformation pour convertir une croissance à court terme en croissance structurelle, tout en investissant activement sur les marchés du segment Production d’énergie & Transmission. En outre, Nexans est aux premiers stades de son évolution vers la montée en valeur de ses offres, et continue de développer des systèmes et des solutions porteurs de valeur ajoutée pour répondre aux besoins changeants de ses utilisateurs finaux.

Nexans confirme ses perspectives financières pour 2023, relevées en juillet 2023, et prévoit, hors acquisitions et cessions non finalisées :

un EBITDA entre 610 et 650 millions d’euros ;

une génération de trésorerie normalisée (normalized free cash-flow) entre 220 et 300 millions d’euros.



Le communiqué et la présentation de l’information financière du troisième trimestre 2023 sont disponibles sur notre page Relations investisseurs : Nexans – Résultats financiers.

Un webcast (en anglais) est organisé ce jour à 9 h (heure de Paris). Pour participer :

Accès au webcast :

https://channel.royalcast.com/landingpage/nexans/20231025_1/

Accès à la conférence audio :

Standard international : +44 (0) 33 0551 0200

France : +33 (0) 1 70 37 71 66

Royaume-Uni : +44 (0) 33 0551 0200

États-Unis : +1 786 697 3501

Code de confirmation : Nexans

Calendrier financier

15 février 2024 : Résultats annuels 2023

À propos de Nexans

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier le futur. Avec près de 28 000 personnes dans 42 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2022, Nexans a généré 6,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : Production & Transmission d’énergie, Distribution, Usages et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe fait partie de la « Liste A » du CDP Climate Change regroupant les leaders mondiaux en matière d'action climatique. Nexans s'est également engagé, dans le cadre de l'initiative Science Based Targets (SBTi), à atteindre le « Net-Zero » émission d'ici à 2050.

Nexans. Electrify the Future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

