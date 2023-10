Kitron: Q3 2023 - Rekordomsetning for tredje kvartal og sterk lønnsomhet

(2023-10-25) Kitron rapporterer i dag rekordomsetning for tredje kvartal og sterk lønnsomhet, med marginer stabilt over selskapets langsiktige mål.



Kitrons driftsinntekter for tredje kvartal var 179,2 millioner euro, sammenlignet med 165,5 millioner i fjor. Veksten var spesielt sterk innenfor markedssektoren Elektrifisering.

Driftsresultatet (EBIT) i tredje kvartal var 16,2 millioner euro, sammenlignet med 11,5 millioner i fjor. EBITDA var 20,7 millioner euro, sammenlignet med 15,8 millioner i fjor.

Ordrereserven endte på 502 millioner euro, en økning på 10 prosent sammenlignet med fjoråret, noe som reflekterer fortsatt sterk etterspørsel. Den høyeste veksten var i markedssektorene Elektrifisering og Forsvar/Luftfart. Ordrereserven er imidlertid lavere enn i forrige kvartal fordi en gradvis bedre situasjon for elektronikkomponenter har redusert ledetidene.

Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, kommenterer:

– I tredje kvartal 2023 har vi nådd en ny milepæl for våre resultater med rekordsalg for tredje kvartal. Kvartalet viser vår stødighet og kapasitet, og demonstrerer igjen en periode preget av robust lønnsomhet og det fjerde kvartalet på rad med mer enn 9 prosent EBIT-margin. Som tidligere meldt har vi forventet at ordrereserven vår vil normalisere seg på grunn av den gradvis bedre situasjonen for elektronikkomponenter. Utsiktene våre holder seg imidlertid stabile, noe som indikerer en trend mot vekst i stedet for nedgang.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 9,0 prosent i tredje kvartal, sammenlignet med 6,9 prosent i samme kvartal i fjor.

Resultat etter skatt ble 9,7 millioner euro, sammenlignet med 7,5 millioner i samme kvartal året før. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 0,05 euro, opp fra 0,04 i fjor.

Stabil kapitaleffektivitet

Kontantstrøm fra driften i tredje kvartal var 5,0 millioner euro, sammenlignet med 14,6 millioner i tredje kvartal 2022. Kontantstrømmen hittil i år var 24,4 millioner euro, sammenlignet med 7,7 millioner i 2022.

Netto arbeidskapital var 200 millioner euro, en økning på 19 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Netto arbeidskapital i prosent av omsetningen var 26,7 prosent mot 25,8 prosent i fjor. Kapitaleffektiviteten er stabilisert.

Utsikter

For 2023 gjentar Kitron sine utsikter fra rapporten for andre kvartal og forventer inntekter mellom 750 og 800 millioner euro med et driftsresultat (EBIT) mellom 65 og 75 millioner euro.

Vedlagt i PDF er kvartalsrapport og presentasjon. Kvartalsrapporten presenteres i dag kl. 14.00. Presentasjonen blir holdt av konsernsjef Peter Nilsson og finansdirektør Cathrin Nylander, og blir distribuert via webcast på følgende lenke:

https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20231025_2

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf. +47 948 40 850

Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf.: +47 900 43 284 E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Kina og USA. Kitron har rundt 3.200 ansatte, og driftsinntektene var 641 millioner euro i 2022. www.kitron.com

