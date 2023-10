Worldline - Chiffre d'affaires T3 2023 - Communiqué

Chiffre d’affaires T3 2023

Chiffre d’affaires du T3 2023 : 1 182 millions d’euros, croissance organique : +4,8%

+7,6% dans les Services aux Commerçants1

Power24: Accélération de notre ambition de transformation post intégration

200 millions d'euros d’économie de coûts cash en année pleine pour 2025

avec une montée en puissance rapide au cours de 20242

Objectifs 2023 révisés reflétant les conditions de marché

6% à 7% de croissance organique du chiffre d’affaires

EBO stable en valeur absolue (soit de l’ordre de 150 points de base de baisse de marge)

par rapport à 20223

30% à 35% de taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie

2024: focus sur l’amélioration de la croissance et l’EBO4

Accélération de la croissance des revenus à partir du S2 2024

De l’ordre de 100 millions d’euros d’amélioration d’EBO dès 2024

Paris La Défense, 25 Octobre 2023 – Worldline [Euronext : WLN], un leader mondial des services de paiements, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023.

Gilles Grapinet, Directeur Général de Worldline, a déclaré : « Après un bon début d'année, nous sommes rentrés dans un deuxième semestre où la conjoncture mondiale a commencé à se détériorer, en particulier en Allemagne. Cette évolution se reflète dans la performance de notre troisième trimestre, malgré des résultats commerciaux satisfaisants dans la division des Services aux Commerçants. Dans ce contexte, nous avons décidé de réviser nos objectifs 2023.

Afin de renforcer le profil structurel et compétitif de Worldline à moyen terme et faire face avec succès à cet environnement temporaire, nous annonçons Power24, notre ambition d’accélération de notre transformation post-intégration. Nous visons 200 millions d'euros d’économie de coûts cash en année pleine pour 2025, avec une montée en puissance rapide au cours de 2024.

En 10 ans, Worldline a créé l'une des plus grandes entreprises de paiement en Europe bénéficiant d'une proposition de valeur unique basée sur une technologie de pointe, de fortes positions de marché et d’un puissant réseau de distribution associé à des partenaires bancaires de premier plan. Au moment où nous achevons l’intégration d’Ingenico, nous sommes prêts à entrer dans une nouvelle phase de notre histoire, s’appuyant sur la puissance issue de la combinaison de nos actifs, rendant Worldline plus agile pour accélérer son potentiel de croissance. Plus que jamais, nous sommes convaincus de l’opportunité unique et structurelle que représente le marché européen des paiements. »



Chiffre d’affaires du T3 2023 par Ligne de Services

En millions d'euros T3 2023 T3 2022* Variation Organique Services aux Commerçants 868 807 +7,6% Services Financiers 232 239 -2,9% Mobilité & Services Web Transactionnels 81 81 -0,2% Worldline 1,182 1,128 +4,8%

* à périmètre et taux de change constants

Le chiffre d’affaires de Worldline au T3 2023 a atteint 1 182 millions d'euros, soit une croissance organique de +4,8%. Cette performance a été principalement portée par la division des Services aux Commerçants en croissance organique de 7,6% (+10,0% excluant l’Allemagne), impactée par des éléments temporaires. Les Services Financiers ont baissé de 2,9%, en raison des retards dans la signature de nouveaux contrats. Enfin, la division Mobilité & Services Web Transactionnels est restée globalement stable, soutenue par la bonne dynamique commerciale dans le e-Ticketing, mais ne bénéficiant pas encore de la montée en puissance des contrats nouvellement signés.

Détérioration de la situation macroéconomique dans certains de nos pays cœurs et arrêt de de nos services auprès de certains commerçants

Au cours du troisième trimestre 2023, certains de nos pays cœurs ont connu un ralentissement macroéconomique, en particulier le marché Allemand. Dans ces pays, les consommateurs ont commencé à allouer leurs dépenses de façon plus prononcée dans les secteurs non discrétionnaires au détriment des secteurs discrétionnaires, impactant ainsi notre croissance et notre rentabilité.

Face à la montée générale de la cybercriminalité, à l'émergence de nouveaux comportements frauduleux et au durcissement des directives réglementaires et contraintes de marché, nous avons resserré notre politique d'appétence aux risques. Par conséquent, nous avons arrêté de manière ordonnée nos services auprès de certains commerçants pour lesquels les couts associés et les risques potentiels n’étaient pas compatibles avec nos exigences révisés.

Le périmètre d’activité de ces marchands online pourraient représenter un montant maximum d'environ 130 millions d'euros de chiffre d'affaires 2023. Les impacts seraient en terme de base de comparaison de l’ordre de 30 millions d’euros au second semestre 2023 et de l’ordre 100 millions d’euros principalement au premier semestre 2024.

Services aux Commerçants

Le chiffre d’affaires des Services aux Commerçants au T3 2023 s'est élevé à 868 millions d’euros, représentant une croissance organique de +7,6%. Cette performance est basée sur une croissance de l’ordre de 7% des volumes de transaction et intégrant un ralentissement macroéconomique impactant les comportements de consommation en particulier en Allemagne. La dynamique de revenu a aussi été impactée par notre politique d’appétit au risque révisée. Par division, la croissance a été principalement portée par :

Acquisition Commerçants : Croissance globale dans le haut de la fourchette à un chiffre dans la quasi-totalité des régions géographiques, mais impactée par la décision de mettre fin à certains contrats commerçants sur la base de notre politique révisée pour le risque;

Acceptance de Paiement : Croissance à deux chiffres principalement tirée par la division Digital Commerce, en particulier grâce aux nouveaux clients signés au cours des trimestres précédents tel que Lufthansa et Pearson; Services Numériques : Globalement stable, impactée par la situation macroéconomique défavorable en Allemagne.







Au cours du troisième trimestre, l'activité commerciale des services aux commerçants s'est concrétisée par de nombreux contrats pour les activités d’acceptation omnicanale et les activités transfrontalières en ligne, avec notamment S+M, 934, Nopayn, SNCF, Alsa, Goethe Institut, et Gamers Outlet.



Services Financiers

Le chiffre d'affaires des Services Financiers a atteint 232 millions d'euros au T3 2023, en contraction organique de -2,9%. Malgré une bonne croissance sous-jacente, l’activité est impactée par des retards d’exécution d’opportunités commerciales, notamment au sein de l’activité Emetteur. La performance par division a été la suivante :

Activités de traitement des transactions par carte (Traitement Emetteurs et Traitement Acquéreurs) : Activité impactée par un faible taux de transformation des opportunités commerciales.

Paiements Non-cartes : Croissance solide avec des volumes importants en Allemagne. Services Bancaires Numériques : Performance soutenue par une bonne dynamique en Belgique et France.







Au troisième trimestre, les Services Financiers ont conclu un accord avec la Commerzbank pour étendre leur coopération dans le domaine des paiements instantanés, notamment en Suisse.

Mobilité & Services Web Transactionnels

Le chiffre d’affaires de Mobilité & Services Web Transactionnels a atteint 81 millions d’euros, stable malgré une croissance sous-jacente solide, soutenue par la bonne dynamique commerciale dans le e-Ticketing, l’activité ne bénéficiant pas encore pleinement de la montée en puissance des contrats nouvellement signés. La performance par division a été la suivante :

Services Numériques de Confiance : Activité stable tirée par la France (forts volumes provenant des aides à la consommation d'énergie et bracelets électroniques).

Billetterie Electronique (e-Ticketing) : Forte croissance bénéficiant de l’activité projet (Network Rail et Lennon) et à l'augmentation des volumes, en particulier sur les solutions de billetterie ferroviaire au Royaume-Uni. e-Consommateur & Mobilité : Baisse organique principalement due à la diminution des volumes, malgré la contribution des nouveaux contrats signés en Espagne et en France.







L'activité commerciale a enregistré deux succès importants notamment avec la signature d'un contrat avec Drägerwerk (société internationale dans le secteur des technologies médicales et de sécurité) pour la fourniture au niveau mondial d'un service de connexion et de sécurisation intelligent à distance. Une autre réalisation importante a été la signature d'un accord de 3 ans, avec la société Irish Rail pour la fourniture de solutions de gestion et de planification des trains leur permettant d'améliorer leur capacité de gestion de flotte.

Power24 : Accélération de notre transformation post intégration

Dans cet environnement difficile, nous annonçons Power 24, notre ambition de transformation post intégration qui renforcera la compétitivité de Worldline tout en améliorant son efficience opérationnelle. Cette ambition se concentrera sur la transformation des produits, l'optimisation des technologies, l'amélioration de l'organisation et l’uniformisation des approvisionnements.

Power24 a pour ambition de réaliser de l’ordre de 200 millions d'euros d’économie de coûts cash en année pleine pour 2025 avec une montée en puissance rapide au cours de 2024. Le coût total de la mise en œuvre pourrait s'élever jusqu’à environ 250 millions d'euros.

Objectifs 2023 révisés reflétant les conditions de marché

Croissance organique du chiffre d’affaires : 6% à 7% EBO : stable en valeur absolue (soit de l’ordre 150 points de base de baisse de marge)

: 6% à 7%

par rapport à 20225

Flux de trésorerie disponible : 30% à 35% de taux de conversion de l’EBO





Parallèlement, le groupe se concentrera sur la poursuite de sa trajectoire de désendettement, maintenant ainsi un bilan solide.

2024 : Focus sur l'amélioration de l'OMDA et préparation de la relance de la croissance

En 2024, le Groupe se concentrera sur son OMDA avec une amélioration estimée d'environ 100 millions d'euros par rapport à 2023.

Notre trajectoire 2024 sera ajustée avec la publication de nos objectifs 2024 en février 2024 pour prendre en compte en particulier les conditions de marché et Power24.

Annexes

RÉCONCILIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIEME TRIMESTRE 2022 STATUTAIRE AVEC LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIEME TRIMESTRE 2022 À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

Pour l’analyse des performances du Groupe, le chiffre d’affaires du T3 2023 est comparé avec le chiffre d’affaires du T3 2022 à périmètre et taux de change constants tel que présentée ci-dessous par Ligne de Services :

Chiffre d’affaires En millions d'euros T3 2022 Effet de périmètre** Effet des taux de change T3 2022* Services aux Commerçants 828 -1,3 -20,1 807 Services Financiers 241 -0,0 -1,5 239 Mobilité & Services Web Transactionnels 89 -8,0 -0,1 81 Worldline 1 158 -9,3 -21,6 1 128 * à périmètre constant et taux de change moyens de septembre 2023 ** aux taux de change moyens de décembre 2022

* à périmètre constant et taux de change moyens de septembre 2023

** aux taux de change moyens de décembre 2022

Les effets de change au T3 ont principalement été liés à la baisse de la Livre Turque et du Dollar Canadien. Les effets de périmètre sont liés majoritairement à la cession des activités de Mobilité & Services Web Transactionnels en Amérique latine ainsi qu’aux effets de la cession de TSS.

PRO FORMA 2022

Pour l’analyse de la performance du Groupe, le chiffre d’affaires et l’Excédent Brut Opérationnel (EBO) de 2023 sont comparés avec le chiffre d’affaires et l’EBO de 2022 à périmètre et taux de change constants. Le pro forma 2022 est présenté ci-dessous (par Ligne de Services) :

2022 estimated proforma T1* T2** S1** T3*** T4*** S2*** FY S1** S2*** FY S1** S2*** FY En millions d'euros Revenue Revenue Revenue Revenue Revenue Revenue Revenue EBO EBO EBO EBO% EBO% EBO% Services aux Commerçants 672,9 748,5 1 421,4 807,1 826,1 1 633,3 3 054,7 339 502 842 23,9% 30,7% 27,6% Services Financiers 223,3 235,2 458,4 239,1 259,2 498,3 956,7 129 154 283 28,1% 31,0% 29,6% Mobilité & Services Web Transactionnels 83,7 87,5 171,2 81,4 88,7 170,1 341,3 22 24 45 12,6% 14,1% 13,3% Corporate costs -32 -29 -61 -1,6% -1,3% -1,4% Worldline 979,9 1 071,2 2 051,1 1 127,6 1 174,1 2 301,6 4 352,7 457 651 1 109 22,3% 28,3% 25,5%

* à périmètre constant et taux de change moyens de mars 2023

Principales composantes des effets de périmètre sur le proforma 2022 :

Ajout d’ANZ sur 3 mois (intégrées sur 9 mois en 2022 statutaire)

Ajout d’Eurobank sur 6 mois (intégrées sur 6 mois en 2022 statutaire)

Cession des activités de Mobilité & Services Web Transactionnels en Amérique latine pour 11 mois (exclus pour 1 mois du 2022 statutaire) Effets de la cession de TSS



PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

28 février 2024 Résultats annuels 2023





A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] accélère la croissance des entreprises de toutes tailles - rapidement, simplement et en toute sécurité. S’appuyant sur des technologies de paiement de pointe, une expertise locale et des solutions personnalisées à destination de centaines de marchés et d’industries, Worldline favorise la croissance de plus d'un million d'entreprises dans le monde. Worldline a généré un chiffre d'affaires de 4,4 milliards d'euros en 2022. worldline.com

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

AVERTISSEMENTS

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que les sociétés ne peuvent ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies de Worldline, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas une information factuelle à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le Document d’Enregistrement Universel 2021 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 25 avril 2022 sous le numéro de dépôt D.22-0342 et son Amendement déposé le 29 juillet 2022 sous le numéro de de dépôt : D.21-0342-A01.

Les croissances organiques du chiffre d’affaires et de l’EBO sont présentées à périmètre et taux de change constants. L’excédent brut opérationnel (EBO) est présenté tel que défini dans le Document d’Enregistrement Universel 2021. Tous les montants sont présentés en millions d’euros sans décimale. Cette présentation peut aboutir à des écarts d’arrondis entre les chiffres présentés dans les différents tableaux et leurs totaux ou sous-totaux. Les objectifs 2023 sont exprimés à périmètre et taux de change constants et conformément aux méthodes comptables du Groupe.

Worldline ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Le présent document ne constitue ni une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou d’achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») ou au titre de la législation en vigueur dans tout Etat des Etats-Unis. Les valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de toute opération n’ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n’envisage pas d’effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.

1 +10,0% excluant l’Allemagne

2 Jusqu’à à environ 250 millions d'euros de cout de mise en œuvre

3 2022 EBO proforma

4 A situation macro-économique inchangée

5 EBO proforma 2022

