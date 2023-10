GTT : Chiffre d’affaires de 300 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2023, en ligne avec les attentes ; poursuite de la dynamique de commandes

Chiffre d’affaires de 300 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2023, en ligne avec les attentes ; poursuite de la dynamique de commandes

Chiffre d’affaires en hausse de 35,1% sur 9 mois et de 57,0% au troisième trimestre par rapport à 2022

Niveau de commandes élevé : 52 méthaniers, 1 FLNG et 15 porte-conteneurs propulsés au GNL

Objectifs 2023 : chiffre d'affaires et EBITDA attendus dans la moitié supérieure des fourchettes





Paris – Le 25 octobre 2023. GTT, l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour les neuf premiers mois de 2023.

Commentant ces résultats, Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : « Avec un total de 52 commandes de méthaniers et une commande d’unité de liquéfaction de GNL au cours des neufs premiers mois de 2023, la performance commerciale de notre activité principale reste très soutenue. La demande de GNL demeure particulièrement forte et durable, comme l’illustre le nombre de décisions finales d’investissement pour de nouvelles usines de liquéfaction prises depuis le début de l’année et conduisant à des besoins additionnels de méthaniers.

S’agissant du GNL carburant, GTT a enregistré 15 commandes au cours du troisième trimestre 2023, indiquant une reprise de l’activité commerciale dans un contexte de stabilisation des prix spot du GNL.

Notre pôle Ascenz Marorka a remporté, depuis le début de l’année, des contrats importants avec des armateurs de premier plan, ce qui souligne la pertinence de nos solutions digitales. Enfin, Elogen, notre filiale spécialisée dans les électrolyseurs destinés à la production d’hydrogène vert, affiche une forte progression de son chiffre d’affaires, qui est le reflet du carnet de commandes enregistré depuis 2022.

Le groupe GTT poursuit son effort constant de R&D et d’innovation, comme en témoigne l’obtention, au cours des neuf premiers mois 2023, de nombreuses approbations de la part de sociétés de classification, notamment dans le domaine des carburants alternatifs.

Sur le plan financier, le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2023 progresse de 35,1% par rapport à celui des neuf premiers mois de 2022, porté par l’augmentation progressive du nombre de méthaniers en construction. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre progresse quant à lui de 57,0% par rapport à la même période l’an passé. Ainsi, en l’absence de retards significatifs dans les plannings de construction des navires, le Groupe confirme ses objectifs 2023 et anticipe désormais d’atteindre la moitié supérieure de la fourchette initiale. »

Evolution des activités du Groupe au cours des neuf premiers mois

- Méthaniers : poursuite de la dynamique de commandes

A la suite d’une année 2022 record en termes de prises de commandes, GTT a enregistré 52 commandes de méthaniers au cours des neuf premiers mois de 2023, dont dix au troisième trimestre. Leur livraison est prévue entre le premier trimestre 2026 et le premier trimestre 2028.

Rappelons que GTT a également reçu, en début d’année, une commande pour une unité de liquéfaction de GNL (FLNG), dont la livraison interviendra au premier trimestre 2027.

- GNL carburant : reprise de l’activité

En juillet 2023, GTT a reçu une commande de la part du chantier naval chinois Yangzijiang pour concevoir les réservoirs cryogéniques de dix porte-conteneurs de très grande capacité propulsés au GNL.

En septembre 2023, une nouvelle commande de cinq porte-conteneurs de grande capacité a été reçue de la part de HD Hyundai Heavy Industries pour le compte de Yang Ming. Il s’agit de la première fois qu'un armateur chinois opte pour la technologie de propulsion au GNL pour ses porte-conteneurs.

Ces commandes marquent une reprise de l’activité de GNL carburant dans un contexte de stabilisation des prix spot du GNL. La livraison de l’ensemble de ces porte-conteneurs est prévue entre le deuxième trimestre 2026 et le premier trimestre 2028.

- Services aux navires en opération

Début octobre, GTT a annoncé avoir signé un contrat de service pour la maintenance et l'exploitation de 49 porte-conteneurs CMA CGM propulsés au GNL. Ce contrat prévoit notamment une assistance technique sur site des équipes GTT durant les inspections, la maintenance, les réparations, les opérations et les services d'ingénierie, ainsi que des actions de formation et l’accès à la hotline d’urgence HEARS®. Ce contrat inclut également des solutions apportées par Ascenz Marorka (voir ci-dessous).

Rappelons qu’en mai 2023, GTT a conclu un contrat de prestations de services avec la société de transport maritime Eastern Pacific Shipping et sa filiale Coolco pour l’assistance à la maintenance et l’exploitation d’une flotte de 33 navires (24 méthaniers, six éthaniers et trois porte-conteneurs).

- Ascenz Marorka : nouveaux contrats et nouvelles solutions digitales

L’activité commerciale d’Ascenz Marorka s’est encore renforcée au cours du troisième trimestre 2023 avec trois contrats clés signés avec des armateurs de premier plan.

Ascenz Marorka a remporté un contrat auprès de GasLog, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de transport de GNL, pour équiper l'ensemble de sa flotte de plus de 35 méthaniers avec sa solution de Smart Shipping. Ce contrat, d'une durée de cinq ans, couvre l'intégration de données de capteurs haute fréquence et de données rapportées manuellement, ainsi qu'un ensemble complet d'applications en ligne pour la gestion, la surveillance et l'optimisation de la performance des navires.





La solution avancée de routage météorologique d'Ascenz Marorka a été sélectionnée par Clean Products Tankers Alliance (CPTA) pour équiper l'ensemble de sa flotte. CPTA, un pool de premier plan de pétroliers de taille moyenne, exploite environ 20 navires.





Enfin, dans le cadre d'un contrat de service annoncé début octobre (voir ci-dessus), Ascenz Marorka équipera 49 navires propulsés au GNL de CMA CGM de systèmes de collecte de données à haute fréquence. L'équipage à bord et le personnel à terre de CMA CGM auront accès à la plateforme en ligne d'Ascenz Marorka et bénéficieront de ses fonctionnalités avancées telles que la gestion des voyages, le suivi des performances des navires et la gestion du carburant GNL.





Rappelons qu’au premier semestre 2023, Ascenz Marorka a remporté de nombreux contrats, soulignant déjà une montée en puissance de son activité commerciale, notamment un contrat-clé avec un armateur européen pour équiper 30 porte-conteneurs de systèmes de collecte automatique de données et des logiciels intelligents de gestion et d’optimisation des performances énergétiques et environnementales.

Par ailleurs, Ascenz Marorka poursuit le développement de solutions innovantes.

En septembre 2023, Ascenz Marorka a obtenu une certification pour sa solution de limitation de puissance de l'arbre d'hélice des navires (ShaPoLi 1 ) de la part de la société de classification Bureau Veritas. Rappelons qu'en juin 2023, Ascenz Marorka avait déjà reçu une certification de conformité de la société de classification DNV pour sa solution ShaPoLi. Cette solution a pour but d'aider les armateurs et les opérateurs à se conformer aux réglementations de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et l'intensité carbone de 40% d'ici 2030.





) de la part de la société de classification Bureau Veritas. Rappelons qu’en juin 2023, Ascenz Marorka avait déjà reçu une certification de conformité de la société de classification DNV pour sa solution ShaPoLi. Cette solution a pour but d’aider les armateurs et les opérateurs à se conformer aux réglementations de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et l'intensité carbone de 40% d'ici 2030. Enfin, début octobre, Ascenz Marorka a annoncé la création d’un centre de suivi en temps réel des performances des flottes de navires. Le centre rassemble une équipe d'experts maritimes possédant des connaissances approfondies en navigation, météorologie, gestion des performances, opérations GNL et opérations offshore, afin d’offrir une approche globale pour optimiser le fonctionnement des navires.





- Elogen

Sur le plan commercial, Elogen poursuit la mise en œuvre de son approche sélective des projets, tout en affichant une bonne dynamique commerciale et un carnet de commandes en hausse (20,3 millions d’euros au 30 septembre 2023).

En juillet 2023, Elogen annonce la signature de son premier contrat avec son partenaire coréen Valmax, pour la construction d’un électrolyseur d’une puissance de 2,5 MW. En septembre 2023, Elogen signe un nouveau contrat avec Valmax pour la construction d’un deuxième électrolyseur d’une puissance de 2,5 MW. D’une capacité de production allant jusqu'à une tonne d'hydrogène par jour chacun, ces deux électrolyseurs seront intégrés à des projets de mobilité en Corée.

Rappelons qu’au cours du premier semestre 2023, Elogen a remporté un contrat emblématique avec CrossWind, une co-entreprise de Shell et Eneco, pour construire un électrolyseur d’une puissance de 2,5 MW destiné à un champ éolien offshore au large des Pays-Bas.

Elogen poursuit la mise en œuvre de sa stratégie autour de trois impératifs : être efficace, fiable et prêt (« Be efficient, be reliable, be ready »). Dans ce cadre, Elogen développe ses activités R&D pour améliorer la compétitivité et l’efficacité énergétique de ses solutions, diversifie ses technologies pour produire des électrolyseurs de plus grande puissance, et poursuit le développement d’un réseau de partenaires locaux pour l’assemblage des « Balance-Of-Plant » et la maintenance. Par ailleurs, la société renforce ses équipes techniques et de gestion de projets. Enfin, Elogen se prépare au passage à l’échelle industrielle dans la perspective de son projet de gigafactory à Vendôme (dans le cadre du PIIEC Hydrogène), dont la construction débutera en décembre 2023.

- Développement de nouvelles technologies

Innovations dans le domaine des méthaniers

En début d’année, GTT a obtenu plusieurs approbations de principe pour l’adoption de nouvelles technologies dans le domaine des méthaniers, notamment de la part de Lloyd’s Register, pour un nouveau design de méthanier en collaboration avec Samsung Heavy Industries, intégrant le concept à trois cuves développé par GTT et équipé du système de confinement à membrane Mark III Flex.

Innovations dans le domaine des navires propulsés au GNL / carburants alternatifs

En septembre 2023, GTT a obtenu trois nouvelles approbations de principe de la part de la société ABS dans le domaine des carburants alternatifs. Ces approbations portent sur les concepts suivants, tous équipés du système Mark III de GTT.

un grand pétrolier (VLCC) Dual-Fuel doté d'un réservoir de GNL de 12 500 m 3 , développé avec Deltamarin ;

, développé avec Deltamarin ; un pétrolier Suezmax Dual-Fuel doté d'un réservoir de GNL de 5 500 m 3 , développé avec Deltamarin ;

, développé avec Deltamarin ; un réservoir de GNL permettant une pression jusqu'à 1 barg pour les applications GNL carburant.





Rappelons que de nombreuses autres approbations dans le domaine des carburants alternatifs ont été reçues par GTT au premier semestre 2023, notamment de la part des sociétés de classification ClassNK, Bureau Veritas et DNV.

Développements dans le domaine du transport d’hydrogène liquide

En juillet 2023, GTT a reçu une approbation de principe de la part de ClassNK pour un nouveau concept de système de confinement à membrane pour l'hydrogène liquéfié.

Rappelons qu’en avril 2023, GTT, TotalEnergies, LMG Marin et Bureau Veritas ont signé un accord pour un projet de développement commun visant à développer un concept de transporteur d'hydrogène liquide (LH 2 ) d'une capacité de 150 000 m3, équipé du système de confinement à membranes de GTT.

- GTT Strategic Ventures

GTT Strategic Ventures est une structure dédiée à des investissements minoritaires dans de jeunes pousses technologiques, dont les innovations ont le potentiel de contribuer à la feuille de route stratégique du Groupe. En septembre 2023, GTT Strategic Ventures a annoncé avoir mené une levée de fonds pour soutenir le développement de bound4blue, l’expert technologique de systèmes de propulsion automatisés assistés par le vent pour le transport maritime. A l'issue de cette opération, GTT détient environ 9% des droits de vote de la société.

Société technologique fondée en 2014, bound4blue développe des systèmes de propulsion assistés par le vent, appelés « ailes aspirées », qui permettent aux armateurs et aux exploitants de navires de réduire leur consommation de carburant, pour un transport maritime plus durable et économiquement efficace.

Il s’agit du troisième investissement réalisé par GTT Strategic Ventures depuis septembre 2022.

Carnet de commandes au 30 septembre 2023

Au 1er janvier 2023, le carnet de commandes de GTT, hors GNL carburant, comptait 274 unités. Il a évolué de la façon suivante depuis le 1er janvier :

Livraisons réalisées : 21 méthaniers, 2 éthaniers, 2 FSU ;

Commandes obtenues : 52 méthaniers, 1 FLNG

Au 30 septembre 2023, le carnet de commandes, hors GNL carburant, s’établit ainsi à 302 unités, dont :

287 méthaniers ;

2 éthaniers ;

1 FSRU ;

1 FLNG ;

11 réservoirs terrestres.





En ce qui concerne le GNL carburant, avec la livraison d’un navire et les commandes de 15 cuves de porte-conteneurs, le nombre de navires en commande au 30 septembre 2023 s’élève à 84 unités.

Evolution du chiffre d’affaires consolidé des neufs premiers mois de 2023

(en millions d'euros) 9M 2022 9M 2023 Var. Chiffre d'affaires 222,0 300,0 +35,1 % Dont nouvelles constructions 200,4 272,6 +36,0% dont méthaniers / éthaniers 174,7 246,9 +41,3 % Dont FSU2 13,6 2,4 -82,2 % dont FSRU3 - - - dont FLNG4 1,2 - -100,0 % dont réservoirs terrestres et GBS5 8,0 3,4 -57,4 % dont navires propulsés au GNL 2,9 19,9 +595,6 % Dont électrolyseurs 3,0 6,7 +124,5 % Dont services 18,7 20,7 +10,8%

Le chiffre d’affaires consolidé des neuf premiers mois de 2023 s’élève à 300,0 M€, en hausse de 35,1 % par rapport aux neuf premiers mois de 2022. Le chiffre d’affaires réalisé au troisième trimestre 2023 s’élève à 122,2 M€ en croissance de 57,0 % par rapport au troisième trimestre 2022, bénéficiant de l’augmentation progressive du nombre de méthaniers en construction.

Le chiffre d’affaires lié aux constructions neuves s’établit à 272,6 M€, en hausse de 36,0 % par rapport au chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2022. Les redevances des méthaniers et éthaniers s’élèvent à 246,9 M€, celles des FSU à 2,4 M€ et celles des réservoirs terrestres et des GBS à 3,4 M€. Les redevances générées par l’activité GNL carburant (19,9 M€, +595,6%) bénéficient désormais des nombreuses commandes reçues en 2021 et 2022.

Le chiffre d’affaires de l’activité électrolyseurs d’Elogen s’établit à 6,7 M€ pour les neuf premiers mois de 2023, reflétant la forte hausse du carnet de commandes en 2022.

Le chiffre d'affaires lié aux services affiche une progression de 10,8 %, pour s'établir à 20,7 M€ au cours des neuf premiers mois 2023, les revenus générés par les services d'assistance des navires en opération et les certifications de matériaux ayant plus que compensé la diminution des études d'avant-projet, dont la demande est par nature fluctuante.





Objectifs 2023 attendus en haut de fourchettes

Dans son communiqué des résultats annuels 2022 publié le 16 février 2023, le Groupe a publié les objectifs suivants pour 2023, en supposant une absence de reports ou annulations significatifs de commandes, soit :

un chiffre d’affaires consolidé 2023 dans une fourchette de 385 à 430 M€,

un EBITDA consolidé 2023 dans une fourchette de 190 à 235 M€,

un objectif de distribution, au titre de l'exercice 2023, d'un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé6.





Compte tenu de l’absence de décalage significatif dans les calendriers de construction des navires au cours des neuf premiers mois de 2023, le Groupe anticipe désormais d’atteindre la moitié supérieure des fourchettes de chiffre d’affaires et d’EBITDA indiquées en février dernier.

Présentation du point sur l’activité des neuf premiers mois 2023

Philippe Berterottière, Président-Directeur général, et Thierry Hochoa, Directeur administratif et financier, commenteront l’activité des neufs premiers mois 2023 de GTT et répondront aux questions de la communauté financière à l’occasion d’une conférence téléphonique en anglais qui se tiendra mercredi 25 octobre 2023, à 8h30, heure de Paris.

Cette conférence sera retransmise en direct sur le site Internet de GTT (www.gtt.fr/finance).

Pour participer à la conférence téléphonique, vous devrez composer l’un des numéros suivants environ cinq à dix minutes avant le début de la conférence :

France : +33 1 70 91 87 04

Royaume-Uni : +44 1 212 818 004

Etats-Unis : +1 718 705 87 96





Code de confirmation : 140215

Le document de présentation sera disponible sur le site internet le 25 octobre 2023 à 7h30.

Agenda financier

Paiement d’un acompte sur dividende de 1,85 euro par action pour l’exercice 2023 : le 14 décembre 2023 (détachement du dividende le 12 décembre 2023)

Publication des résultats annuels 2023 : le 26 février 2024 (après clôture de bourse)

Activité du premier trimestre 2024 : le 19 avril 2024 (après clôture de bourse)

Assemblée Générale des actionnaires : le 12 juin 2024

Publication des résultats semestriels 2024 : le 25 juillet 2024 (après clôture de bourse)

Activité du troisième trimestre 2024 : le 25 octobre 2024 (après clôture de bourse)

