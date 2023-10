OP Gruppen

Delårsrapport 1.1–30.9.2023

Börsmeddelande 25.10.2023 kl. 9.00

OP Gruppens delårsrapport 1.1–30.9.2023: Rörelsevinsten uppgick till 1 570 miljoner euro – Vi ökar ytterligare förmånerna för ägarkunderna

Rörelsevinsten uppgick till 1 570 miljoner euro (766).

Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, resultatet från försäkringstjänster och provisionsnettot ökade totalt med 48 % till 2 822 miljoner euro (1 908). Räntenettot ökade med 85 % till 2 079 miljoner euro (1 122). Resultatet från försäkringstjänster minskade med 19 miljoner euro till 58 miljoner euro (77) och provisionsnettot uppgick till 685 miljoner euro (709).

Nedskrivningarna av fordringar i resultaträkningen uppgick till 170 miljoner euro (70) och 0,22 % (0,09) av kredit- och garantistocken.

Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 112 % till 294 miljoner euro (138).

De totala kostnaderna ökade med 10 % till 1 564 miljoner euro (1 420). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 45 % (59).

OP Gruppens utlåning minskade på ett år med 2 % till 98,9 miljarder euro (100,6) och inlåningen minskade med 5 % till 72,6 miljarder euro (76,3).

CET1-kapitaltäckningen var 19,1 % (17,4), vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 6,8 procentenheter. Under det första kvartalet övergick OP Gruppen till schablonmetoden för kreditrisken.

Segmentet Hushållsbanks rörelsevinst ökade till 919 miljoner euro (335). Räntenettot ökade med 104 % till 1 619 miljoner euro (792). Nedskrivningarna av fordringar ökade med 53 miljoner euro till 107 miljoner euro (54). Provisionsnettot minskade med 10 % till 524 miljoner euro (583). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 46 % (64). Utlåningen minskade på ett år med 2 % och inlåningen med 4 %.

rörelsevinst ökade till 919 miljoner euro (335). Räntenettot ökade med 104 % till 1 619 miljoner euro (792). Nedskrivningarna av fordringar ökade med 53 miljoner euro till 107 miljoner euro (54). Provisionsnettot minskade med 10 % till 524 miljoner euro (583). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 46 % (64). Utlåningen minskade på ett år med 2 % och inlåningen med 4 %. Segmentet Företagsbanks rörelsevinst ökade till 321 miljoner euro (220). Räntenettot ökade med 32 % till 441 miljoner euro (334). Nedskrivningarna av fordringar ökade med 47 miljoner euro till 63 miljoner euro (16). Provisionsnettot ökade med 31 % till 163 miljoner euro (124). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 39 % (49). Utlåningen låg på samma nivå som året innan och inlåningen minskade på ett år med 18 %.

rörelsevinst ökade till 321 miljoner euro (220). Räntenettot ökade med 32 % till 441 miljoner euro (334). Nedskrivningarna av fordringar ökade med 47 miljoner euro till 63 miljoner euro (16). Provisionsnettot ökade med 31 % till 163 miljoner euro (124). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 39 % (49). Utlåningen låg på samma nivå som året innan och inlåningen minskade på ett år med 18 %. Segmentet Försäkrings rörelsevinst ökade till 298 miljoner euro (147). Resultatet från försäkringstjänster minskade med 19 miljoner euro till 58 miljoner euro (77). Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 197 miljoner euro till 241 miljoner euro (44). Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent var 95 (91).

rörelsevinst ökade till 298 miljoner euro (147). Resultatet från försäkringstjänster minskade med 19 miljoner euro till 58 miljoner euro (77). Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 197 miljoner euro till 241 miljoner euro (44). Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent var 95 (91). Gruppfunktionernas rörelseförlust var -2 miljoner euro (-16).

rörelseförlust var -2 miljoner euro (-16). OP Gruppen höjer sina ägarkunders OP-bonus för 2024 med 40 procent. Det innebär en tilläggsbonus på uppskattningsvis 86 miljoner euro för ägarkunderna. För 2023 har OP-bonus höjts med 30 procent, vilket innebär en tilläggsbonus på uppskattningsvis över 60 miljoner euro för 2023. Därtill får ägarkunderna de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter till slutet av 2024. Värdet av denna förmån mellan oktober 2023 och december 2024 är sammanlagt uppskattningsvis 110 miljoner euro. Sammanlagt uppgår tilläggsförmånerna för ägarkunderna till 82 miljoner euro för 2023 och 174 miljoner euro för 2024.

OP Gruppen har tillämpat standarden IFRS 17 Försäkringsavtal sedan 1.1.2023. Som en följd av övergången till IFRS 17 minskade OP Gruppens eget kapital per 1.1.2022 med 52 miljoner euro på övergångsdagen. Samtidigt upphörde tillämpningen av det tillfälliga undantaget. Resultaträkningens och balansräkningens siffror för 2022 har justerats retroaktivt. I Not 1 Redovisningsprinciper i delårsrapporten finns en närmare beskrivning av ibruktagandet av standarden IFRS 17 samt av de ändringar som gjorts i resultaträknings- och balansräkningsschemana.

Rörelsevinsten (resultatet före skatt) 2023 uppskattas bli större än rörelsevinsten (resultatet före skatt) 2022. Närmare information om utsikterna finns under "Utsikter för återstoden av året".

OP Gruppens nyckeltal

1–9/2023 1–9/2022 Förändr. % 1–12/2022 Rörelsevinst, mn € 1 570 766 105,0 1 120 Hushållsbank 919 335 174,1 502 Företagsbank 321 220 46,0 416 Försäkring 298 147 102,7 293 Gruppfunktioner -2 -16 - -91 Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat, mn € -204 -161 26,8 -215 Intäkter totalt 3 492 2 403 45,3 3 394 Kostnader totalt -1 564 -1 420 10,1 -1 961 Kostnads-intäktsrelation, % 44,8 59,1 -14,3* 57,8 Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 11,1 5,8 5,2* 6,3 Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, % 12,5 7,0 5,5* 7,5 Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 1,02 0,48 0,54* 0,51 Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, % 1,14 0,58 0,57* 0,61 30.9.2023 30.9.2022 Förändr. % 31.12.2022 CET1-kapitaltäckning, % 19,1 17,7 1,4* 17,4 Utlåning, md €** 98,9 100,6 -1,6 100,2 Inlåning, md €** 72,6 76,3 -4,9 78,0 Nödlidande fordringar av exponeringarna, %** 2,73 2,36 0,37* 2,34 Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,22 0,09 0,13* 0,11 Ägarkunder (1 000) 2 083 2 062 1,0 2 066



OP Gruppen har tillämpat standarden IFRS 17 Försäkringsavtal sedan 1.1.2023. Resultaträkningens och balansräkningens siffror för 2022 har justerats retroaktivt. Siffrorna för tidigare år, 2019, 2020 och 2021, har inte justerats. I Not 1 Redovisningsprinciper i delårsrapporten finns en närmare beskrivning av ibruktagandet av standarden IFRS 17 samt av de ändringar som gjorts i resultaträknings- och balansräkningsschemana.

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2022. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2022 om inte annat nämns.

* Förändring i relationstalet

** Från början av 2023 inkluderar utlåningen och inlåningen inte förändringar i verkligt värde på krediter och insättningar som omfattas av säkringsredovisning. Jämförelseperiodens uppgifter har justerats så att de motsvarar det nuvarande redovisningssättet.

Chefdirektörens kommentarer:

Fortsatt osäker omvärld och svagare ekonomiska utsikter

Under det tredje kvartalet 2023 var det ekonomiska läget i Finland ovanligt osäkert och obalanserat. Den ekonomiska tillväxten var fortfarande anspråkslös, inflationen hölls på en klart högre nivå än under de föregående åren och marknadsräntorna fortsatte att stiga då Europeiska centralbanken fortsatte att höja styrräntan.

På bostadsmarknaden låg såväl volymen av bostadsaffärer som efterfrågan på bolån på en klart lägre nivå än ett år tidigare. Bostadspriserna fortsatte också att sjunka.

Den svagare ekonomiska konjunkturen har återspeglats särskilt i byggbranschen och relaterade branscher. Också riskerna i hela fastighetssektorn har ökat klart under året.

OP Gruppens resultat starkt även i juli–september – vi ökar ytterligare förmånerna för våra ägarkunder

Trots utmaningarna i omvärlden utvecklades OP Gruppens rörelsevinst fortfarande mycket positivt under det tredje kvartalet. Rörelsevinsten för januari–september ökade klart jämfört med fjolåret och uppgick till 1 570 miljoner euro.

Tack vare vår starka resultatutveckling fortsätter vi att erbjuda våra ägarkunder tilläggsförmåner 2024. Vi har redan tidigare berättat att vi underlättar vardagen för nästan 2,1 miljoner ägarkunder genom att betala den OP-bonus som samlas för 2023 med en förhöjning på 30 procent. Värdet av den tilläggsfördel som detta innebär för våra ägarkunder beräknas uppgå till över 60 miljoner euro. Utöver det har vi berättat att vi inte alls tar ut några månadsavgifter för dagliga tjänster av våra ägarkunder mellan oktober 2023 och mars 2024. I dessa ekonomiskt utmanande tider medför det en tilläggsfördel på cirka 22 miljoner euro för våra ägarkunder under oktober–december.

Förutom de här förmånerna som vi berättat om tidigare, har vi nu beslutat att vi ska betala den OP-bonus som samlas för 2024 med en förhöjning på 40 procent. Det innebär en kundnytta på uppskattningsvis 86 miljoner euro för våra ägarkunder nästa år. Vi har också beslutat att vi inte alls ska ta ut några månadsavgifter för dagliga tjänster av våra ägarkunder nästa år. Det här ger kunderna en ekonomisk nytta på cirka 88 miljoner euro nästa år. OP Gruppen ägs av sina kunder, och gruppens ekonomiska framgång kommer även framöver att ta sig uttryck i olika ekonomiska och andra förmåner för ägarkunderna.

En stark kapitaltäckning och en utmärkt likviditet är viktiga faktorer i en allt svagare omvärld

OP Gruppens CET1-kapitaltäckning steg ytterligare och var 19,1 procent, vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 6,8 procentenheter. Så är OP Gruppen också en av de mest solida stora bankerna i Europa.

Även likviditeten var fortsatt utmärkt. En stark kapitaltäckning, en utmärkt likviditet samt kundernas och andra intressentgruppers breda förtroende är viktiga faktorer såväl för en bank som för ett försäkringsbolag. Hos OP Gruppen är alla dessa faktorer i utmärkt skick även i denna turbulenta omvärld.

Intäkterna från kundrörelsen fortsatte att öka rejält tack vare en kraftig ökning särskilt i räntenettot, trots en klar ökning i kostnaderna för upplåningen. Även intäkterna från placeringsverksamheten har hittills under året utvecklats positivt. Provisionsnettot däremot var en aning lägre än året innan. Resultatet från försäkringstjänster förbättrades klart under det tredje kvartalet. Den totala intäktsökningen i januari–september var 45 procent. Trots den höga inflationen hölls OP Gruppens kostnadsutveckling väl under kontroll med en kostnadsökningstakt på 10 procent jämfört med föregående år. OP Gruppens kostnads-intäktsrelation låg på en god nivå, det vill säga 45 procent.

Resultatutvecklingen för alla tre rörelsesegment var stark under rapportperioden. Tack vare den goda utvecklingen av räntenettot ökade resultatet särskilt starkt i Hushållsbanksrörelsen, där rörelsevinsten ökade med 174 procent. Även resultaten för segmentet Företagsbank och segmentet Försäkring var klart högre än i fjol.

Både inlåningen och utlåningen minskade – kundernas lånebetalningsförmåga var fortsatt god

Inlåningen minskade på ett år med fem procent. Inlåningen minskade huvudsakligen till följd av att inlåningen från företag och organisationer var klart mindre. Däremot har inlåningen från hushåll minskat med endast 1 procent, och OP Gruppens marknadsandel av inlåningen från hushåll har ökat under året.

OP Gruppens utlåning minskade med knappt två procent. Efterfrågan på nya bolån låg på en klart lägre nivå än året innan. Minskningen i utlåningen berodde på både en klar minskning i efterfrågan på nya bolån jämfört med fjolåret och en kraftig ökning i förtida återbetalning av bolån till följd av ränteuppgången.

OP:s bolånekunder har skött sina lån punktligt och föredömligt trots att räntorna gått upp. Ansökningarna om ändring av betalningsplanerna för lån har rentav varit färre än under de senaste åren. Inom företagskrediter har antalet problemkunder ökat något, särskilt när det gäller byggbranschen och fastighetssektorn i stort. Sett till helheten har betalningssvårigheterna ökat en aning efter sommaren, både för hushållens och för företagens och företagarnas del.

I augusti offentliggjorde vi utsläppsminskningsmålen för vår kreditportfölj och för tre av våra kundbranscher: energiproduktion, lantbruk och boende. Dessa sektorer utgör över 90 procent av utsläppen för OP Gruppens företagskreditportfölj. Med de branschspecifika utsläppsminskningsmålen vill vi sporra våra kunder mot en klimatneutral ekonomi och på så sätt främja den gröna omställningen.

Efterfrågan på försäkringar fortsatte att öka – även skadekostnaden ökade

Våra kunder vill förbereda sig för eventuella framtida risker, vilket också syns som en ökning i efterfrågan på försäkringsprodukter. Premieintäkterna från skadeförsäkringen ökade på ett år med knappt 4 procent och uppgick sammanlagt till nästan 1,3 miljarder euro. Efterfrågan ökade mest inom personförsäkringar.

Försäkringsersättningarna ökade med 3 procent. Ansökningarna om försäkringsersättning ökade med 12 procent jämfört med motsvarande period i fjol. I 94 procent av alla skadeanmälningsfall ersattes kunden i enlighet med ansökan.

Våra kunder har i år tecknat 28 procent fler nya risklivförsäkringar än året innan.

Vi vill göra finländarna förmögnare

Vi vill coacha våra kunder till bättre ekonomiska val och har på olika sätt satsat på att underlätta kundernas hantering av sin ekonomi samt på att möjliggöra och stötta sparande och placering på lång sikt. Kapitalförvaltningen är ett av prioritetsområdena för vår tillväxt. Vi strävar efter att ta ett tydligt tillväxtkliv inom den här verksamheten under de kommande åren. I september berättade vi att vi förstärkt vår kapitalförvaltningsorganisation genom att rekrytera den erfarna kapitalförvaltningsexperten Hanna Porkka till att leda OP Gruppens kapitalförvaltning. Hanna blir också ledamot i OP Andelslags direktion.

Framtidsförberedelser har varit ett tydligt inslag i kundbeteendet under innevarande år. Efterfrågan på produkter för sparande och placering fortsatte att öka kraftigt. I och med ränteuppgången har antalet tillväxträntekonton ökat klart jämfört med fjolåret: Under januari–september öppnades 66 000 nya Tillväxträntekonton. Under motsvarande tid har det ingåtts 92 000 nya avtal om regelbundet sparande i placeringsfonder. Vid rapportperiodens slut hade OP Gruppens placeringsfonder närmare 1,3 miljoner andelsägare, och det hade öppnats 57 000 nya aktiesparkonton och värdeandelskonton.

Användningen av digitala tjänster nådde nya rekord

Såväl våra privatkunder som våra företagskunder använder allt oftare digitala kanaler för sina bank- och försäkringsärenden. Antalet inloggningar enbart i OP-mobilen steg till 57 miljoner i augusti. OP-mobilen har varje månad 1,6 miljoner aktiva användare.

I augusti offentliggjorde vi det avtal vi ingått med Microsoft för att ytterligare fördjupa vårt strategiska samarbete. Det påskyndar vår molnövergång och gör det möjligt för oss att på bred front använda de Microsoft-molntjänster som byggs i Finland. Tack vare samarbetet och övergången till en molnbaserad miljö kan vi i framtiden erbjuda ännu bättre tjänster till våra kunder och samtidigt anpassa oss till en alltmer digitaliserad omvärld.

Under året har vi fortsatt att göra ICT-investeringar särskilt för att förbättra smidigheten i kundrörelsen samt för att säkerställa informationssäkerheten och försörjningsberedskapen under alla förhållanden. Artificiell intelligens (AI) blir allt viktigare i vårt utvecklingsarbete inom ICT. AI kommer också allt oftare att återspeglas i de högklassiga tjänster vi tillhandahåller kunderna.

Tillsammans genom alla tider

OP Gruppen är i starkt skick och kan stötta sina kunder även i en svagare ekonomisk konjunktur. Exempelvis vid kreditbetalningsproblem uppmanar jag våra kunder att i så god tid som möjligt kontakta sin andelsbank så att vi kan hitta en bra lösning på problemen. Också den här ekonomiska recessionen ska vi klara tillsammans.

Ett varmt tack till våra kunder för förtroendet samt till våra anställda och förvaltningspersoner för ett utmärkt arbete.

Timo Ritakallio, chefdirektör

Januari–september

OP Gruppens rörelsevinst (resultat före skatt) uppgick till 1 570 miljoner euro (766). Rörelsevinsten ökade med 804 miljoner euro från jämförelseperioden. Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, provisionsnettot och resultatet från försäkringstjänster ökade totalt med 47,9 procent till 2 822 miljoner euro (1 908). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 44,8 procent (59,1).

Räntenettot ökade med 85,3 procent till 2 079 miljoner euro. Räntenettot ökade till följd av uppgången i marknadsräntorna, som pågått sedan våren 2022. Räntenettot i segmentet Hushållsbank ökade med 827 miljoner euro och i segmentet Företagsbank med 107 miljoner euro. OP Gruppens utlåning minskade på ett år med 1,6 procent till 98,9 miljarder euro och inlåningen minskade med 4,9 procent till 72,6 miljarder euro. Under rapportperioden tog kunderna ut nya krediter för 16,0 miljarder euro (19,2).

Resultatförsvagande nedskrivningar av fordringar för krediter och fordringar bokfördes för sammanlagt 170 miljoner euro (70). De förväntade kreditförlusterna inom fastighets- och byggbranschen ökade. Under jämförelseperioden ökade nedskrivningarna av fordringar till följd av de indirekta effekterna av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Slutgiltiga kreditförluster bokfördes för 42 miljoner euro (82). Förlustreserven var vid slutet av rapportperioden 865 miljoner euro (736). De nödlidande fordringarna uppgick till 2,7 procent (2,3) av exponeringarna. Nedskrivningarna av fordringar av krediter och övriga fordringar var 0,22 procent (0,09) av kredit- och garantistocken.

Provisionsnettot uppgick till 685 miljoner euro (709). Provisionsnettot från betalningarna ökade med 7 miljoner euro till 233 miljoner euro och från kreditgivningen med 3 miljoner euro till 118 miljoner euro. Däremot minskade provisionsnettot från placeringsfonderna med 2 miljoner euro till 165 miljoner euro, provisionsnettot från förmedlingen av bostäder med 9 miljoner euro till 47 miljoner euro och försäljningsprovisionerna för försäkringsavtal med 9 miljoner euro till 27 miljoner euro.

OP Gruppen har tillämpat standarden IFRS 17 Försäkringsavtal sedan 1.1.2023. Resultaträkningens och balansräkningens siffror för 2022 har justerats retroaktivt. Resultatet från försäkringstjänster minskade med 19 miljoner euro till 58 miljoner euro. Återförsäkringskostnaderna steg och försäkringsersättningarna för sjukkostnadsförsäkringarna ökade till följd av en ökning i skademängderna. Storskadorna var färre än under jämförelseperioden. I resultatet från försäkringstjänster ingår rörelsekostnader på 348 miljoner euro (305). Premieintäkterna från skadeförsäkringen i segmentet Försäkring ökade med 3,7 procent till 1 287 miljoner euro, försäkringsersättningarna minskade med 12,2 procent till 842 miljoner euro och driftskostnaderna i försäkringsrörelsen inklusive skaderegleringskostnaderna ökade med 13,5 procent till 352 miljoner euro. Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent försvagades till 94,8 (90,8).

Intäkterna från placeringsverksamheten, dvs. nettointäkterna från placeringsverksamheten, de finansiella nettokostnaderna för försäkringsavtal och intäkterna från finansiella tillgångar som innehas för handel, ökade med totalt 112,3 procent till 294 miljoner euro. Intäkterna från placeringsverksamheten ökade på grund av att aktiernas värde ökade.

I och med att standarden IFRS 17 Försäkringsavtal började tillämpas, upphörde tillämpningen av det tillfälliga undantaget. Försäkringens placeringsresultat resultatförs i sin helhet till verkligt värde. Finansiella antaganden, såsom effekterna av en förändring i räntenivån på försäkringsavtalsskuldens värde, resultatförs i finansiella nettointäkter. Nettointäkterna från placeringsverksamheten tillsammans med finansiella nettointäkter visar resultatet från försäkringsverksamhetens placeringsverksamhet. OP Gruppens försäkringsbolags totala intäkter från placeringar till verkligt värde var 2,7 procent ( 13,9). Ränteuppgången och nedgången i aktiekurserna bidrog under jämförelseperioden till negativa intäkter från placeringar till verkligt värde.

De totala nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, dvs. nettointäkterna från skuldebrev, aktier och derivat, uppgick till 591 miljoner euro (-3 087), och de totala nettointäkterna från skulder för placeringsavtal var -241 miljoner euro (998). De finansiella nettokostnaderna för försäkringsavtal var -102 miljoner euro (2 219). Nettointäkterna från förvaltningsfastigheter minskade med 22 miljoner euro till 26 miljoner euro.

Bankrörelsens nettointäkter från finansiella tillgångar som innehas för handel ökade med totalt 86 miljoner euro till 24 miljoner euro till följd av att ränteintäkterna från skuldebrev och derivat ökat.

De övriga rörelseintäkterna minskade till 24 miljoner euro (52). Försäljningen av Pohjola Sjukhus ökade under jämförelseperioden de övriga rörelseintäkterna med 32 miljoner euro.

De totala kostnaderna ökade med 10,1 procent till 1 564 miljoner euro. Personalkostnaderna ökade med 13,9 procent till 702 miljoner euro. Till ökningen bidrog en ökning i antalet anställda och i avsättningar för resultatlöner samt löneförhöjningar. Avskrivningarna och nedskrivningarna av materiella och immateriella tillgångar minskade med 13,8 procent till 137 miljoner euro. De övriga rörelsekostnaderna ökade med 12,4 procent till 725 miljoner euro. ICT-kostnaderna var 318 miljoner euro (277). Utvecklingen inverkade på kostnaderna med 194 miljoner euro (152). Myndighetsavgifterna minskade med 7 miljoner euro till 63 miljoner euro.

Inkomstskatten uppgick till 312 miljoner euro (142). Rapportperiodens effektiva skattesats var 19,9 procent (18,5). Under jämförelseperioden minskade den effektiva skattesatsen på grund av den skattefria realisationsvinsten på 32 miljoner euro från försäljningen av Pohjola Sjukhus.

Totalresultatet efter skatt var 1 279 miljoner euro (342). Förändringarna i fonden för verkligt värde minskade totalresultatet med sammanlagt 4 miljoner euro (-412).

OP Gruppens eget kapital uppgick till 15,7 miljarder euro (14,7). I eget kapital ingick Avkastningsandelar för 3,3 miljarder euro (3,4), av dem bestod 0,3 miljarder euro (0,4) av uppsagda Avkastningsandelar.

OP Gruppens finansieringsposition och likviditet är starka. OP Gruppens LCR-relationstal var 217 procent (217) och NSFR-relationstalet var 126 procent (128) vid rapportperiodens slut. Under rapportperioden återbetalade OP Gruppen TLTRO III-finansieringen på 12,0 miljarder i sin helhet.

Utsikter för återstoden av året

I ekonomin väntas en måttlig recession och inflationen väntas långsamt sjunka. Omvärlden präglas fortfarande av exceptionell osäkerhet. Ränteuppgången försvagar läget särskilt på fastighetsmarknaden och i byggbranschen. Utvecklingen på den globala placeringsmarknaden kan i kombination med det geopolitiska läget ha en plötslig inverkan på omvärlden.

OP Gruppens rörelsevinst (resultat före skatt) 2023 uppskattas i och med uppgången i marknadsräntorna bli större än rörelsevinsten (resultatet före skatt) 2022.

De största osäkerhetsfaktorerna för OP Gruppens resultatutveckling gäller utvecklingen i omvärlden, förändringarna i ränte- och placeringsmiljön samt utvecklingen i nedskrivningar av fordringar. Prognoserna och bedömningarna i den här delårsrapporten grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Presskonferens

Chefdirektör Timo Ritakallio presenterar OP Gruppens resultat vid en presskonferens för medierna 25.10.2023 kl. 11.00 på adressen Gebhardsplatsen 1, Vallgård, Helsingfors. Ytterligare information: OP Gruppens kommunikation, tfn 010 252 8719, viestinta@op.fi

OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp offentliggör egna delårsrapporter.

Publiceringstidpunkter för rapporterna 2023:

OP-sammanslutningens Pelare III-tabeller 30.9.2023 Vecka 44 OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2023 Vecka 11 OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2023 Vecka 11 OP Gruppens årsrapport 2023 (inkl. samhällsansvarsrapporten) Vecka 11 OP Gruppens risk- och kapitaltäckningsrapport 2023 Vecka 11 OP-sammanslutningens Pelare III-tabeller Vecka 11 Ersättningsrapport för OP Gruppens organ 2023 Vecka 11 Ersättningspolicy för OP Gruppens organ Vecka 11

Utgivningsdagar för bokslutskommunikén 2023 samt delårsrapporterna och halvårsrapporten 2024:

Bokslutskommuniké 1.1–31.12.2023 7.2.2024 Delårsrapport 1.1−31.3.2024 8.5.2024 Halvårsrapport 1.1–30.6.2024 24.7.2024 Delårsrapport 1.1−30.9.2024 31.10.2024 OP-sammanslutningens Pelare III-tabeller 31.3.2024 Vecka 19 OP-sammanslutningens Pelare III-tabeller 30.6.2024 Vecka 32 OP-sammanslutningens Pelare III-tabeller 30.9.2024 Vecka 45





Helsingfors 25.10.2023

OP Andelslag

Styrelsen

Närmare upplysningar:

Chefdirektör Timo Ritakallio, tfn 010 252 4500

Ekonomi- och finansdirektör Mikko Timonen, tfn 010 252 1325

Direktör för kommunikation Anni Hiekkanen, tfn 010 252 1989

DISTRIBUTION

Nasdaq Helsingfors

Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)

LSE London Stock Exchange

Centrala medier

op.fi

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp med över två miljoner ägarkunder och cirka 13 000 anställda. Vi erbjuder heltäckande bank- och försäkringstjänster till privat- och företagskunder. OP Gruppen består av andelsbankerna och gruppens centralinstitut OP Andelslag med dotterföretag och närstående företag. Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Tillsammans med våra ägarkunder har vi byggt upp det finländska samhället och en hållbar framtid redan i 120 års tid. www.op.fi