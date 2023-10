SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS HEINÄ–SYYSKUU 2023 (Q3/23)

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ – PÖRSSITIEDOTE - 25.10.2023 KLO 9.00

Liikevaihto kasvoi 12 %, ja liikevoitto positiivinen

Heinä–Syyskuu 2023:

Liikevaihto oli 5,2 miljoonaa euroa (4,6 miljoonaa euroa)

Käyttökate oli 1,0 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa)

Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (–0,4 miljoonaa euroa)

Tulos oli 0,0 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa)

Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,02 euroa)

Liiketoiminnan rahavirta oli 0,8 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa). Yhtiön omavaraisuusaste oli 52,4 % (47,2 %), ja likvidit varat olivat 2,6 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa).

Konsernin avainluvut

Milj. euroa 7–9/2023 7–9/2022 Muutos % 1–9/2023 1–9/2022 Muutos % 1–12/2022 Liikevaihto 5,2 4,6 11,9 14,8 13,4 10,2 19,3 Käyttökate 1,0 0,4 151,5 1,3 1,5 -12,0 2,7 % liikevaihdosta 19,2 8,6 124,7 8,7 10,9 -20,1 13,9 Liikevoitto/-tappio 0,1 -0,4 130,5 -1,3 -0,9 -49,3 -0,4 % liikevaihdosta 2,4 -8,7 127,3 -8,6 -6,3 -35,5 -2,3 Tulos ennen veroja 0,0 -0,4 92,8 -1,9 -0,7 -183,2 -0,7 Tulos 0,0 -0,4 104,0 -1,8 -0,8 -132,1 -0,6 Oman pääoman tuotto, % -17,8 -7,0 -154,3 -5,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % -15,4 -4,9 -214,3 -4,7 Likvidit varat 2,6 2,7 -3,7 5,7 Nettovelkaantumisaste, % -6,6 -3,8 -73,7 -27,9 Omavaraisuusaste, % 52,4 47,2 11,0 46,1 Osakekohtainen tulos, euroa -0,01 -0.02 50,0 -0,07 -0,04 -75,0 -0,05 Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,23 0,26 -11,5 0,23 0,26 -11,5 0,28 Jatkuvat tuotot, ARR 19,4 17,6 10,2 18,4 Tilausmyynti, ARR 11,5 9,2 25,0 9,9 Laskutus 4,7 5,9 -20,3 12,4 13,0 -4,6 24,2 Saadut ennakot myynnin jaksotuksista 12,5 9,2 35,9 14,1 Lyhytaikainen 8,9 6,5 36,9 10,6 Pitkäaikainen 3,6 2,7 33,3 3,5

Konsernin liikevaihto

Milj. euroa 7–9/2023 7–9/2022 Muutos % 1–9/2023 1–9/2022 Muutos % 1–12/2022 Maantieteellinen jakauma Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,9 1,8 9,0 5,6 5,2 8,3 7,0 Aasia ja Tyynenmeren alue 0,5 0,4 18,8 1,1 1,2 -9,0 1,5 Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 2,8 2,4 13,0 8,1 7,1 14,7 10,8 Yhteensä 5,2 4,6 12,0 14,8 13,4 10,2 19,3 Liikevaihdon jakautuminen Tilausmyynti 2,9 2,2 32,8 8,1 6,2 31,2 8,7 Lisenssimyynti 0,2 0,2 -24,2 0,5 0,8 -38,6 1,9 Ylläpitomyynti 2,0 2,1 -4,3 5,9 6,1 -4,2 8,2 Konsultointi ja muut 0,1 0,1 -21,1 0,3 0,3 1,0 0,4 Yhteensä 5,2 4,6 12,0 14,8 13,4 10,2 19,3

SSH Communications Security esittää vaihtoehtoisen tunnusluvun käyttökate, jota ei ole IFRS-standardissa. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset.

Jatkuvat tuotot ARR (Annual Recurring Revenue): Ylläpitomyynti + tilausmyynti neljänneksen viimeiseltä kuukaudelta kerrottuna 12:lla.

Tilausmyynti ARR (Annual Recurring Revenue): Tilausmyynti neljänneksen viimeiseltä kuukaudelta kerrottuna 12:lla.

Saadut ennakot: Taseelle jaksotettu liikevaihto jo laskutetuista pitkäkestoisista ylläpito- ja tilausmyyntisopimuksista.

Liiketoiminnan näkymät vuodelle 2023 (muuttumaton)

Liiketoimintamme siirtyminen lisenssi- ja tukimyynnistä tilauspohjaiseen myyntimalliin jatkuu tuottaen vakaampaa liikevaihtoa pidemmällä aikavälillä. Vuoden 2022 lopussa, jatkuvista tuotoista (ARR) saatu liikevaihto oli 18,4 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa). Liikevaihtomme kasvoi 21 % 19,3 miljoonaan euroon vuonna 2022. Vuonna 2023 keskitymme edelleen asiakasmäärän ja keskimääräisen sopimuskoon kasvattamiseen. Odotamme liikevaihdon kasvavan vuoden 2023 aikana verrattuna vuoteen 2022. Arvioimme käyttökatteen ja liiketoiminnan rahavirran olevan positiivisia vuonna 2023.

Toimitusjohtajan katsaus

Arvoisat osakkeenomistajat, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja kollegat,

Saimme päätökseen jälleen yhden vakaan kasvun vuosineljänneksen, tilausmyynnin saavuttaessa 33 prosentin kasvun. Liiketoimintamme positiivinen vire jatkui sekä voitimme useita uusia asiakkuuksia, erityisesti teollisuudessa, rahoitusalalla ja IT-palvelualalla.

Liikevaihtomme kasvoi 12 prosenttia 5,2 miljoonaan euroon, mikä johtui pääasiassa toistuvasta liikevaihdosta. Käyttökate kasvoi 1,0 miljoonaan euroon (0,4 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan rahavirta parani edellisestä neljänneksestä ja oli 0,8 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa). Jatkuvien tuottojen osuus oli 95 prosenttia kolmannen vuosineljänneksen kokonaisliikevaihdosta, ja vuotuiset toistuvat tulot (ARR) saavuttivat 19,4 miljoonan euron tason, josta 11,5 miljoonaa euroa on tilauspohjaisia tuloja.

PrivX Zero Trust Suiten ja SSH:n kannattavan kasvun ytimessä

Kesäkuussa 2023 lanseerattu Zero Trust Suite perustuu PrivX-teknologiaan ja yhdistää tuotevalikoimamme yhdeksi kattavaksi kokonaisratkaisuksi. Suite tarjoaa huippuluokan ominaisuuksia ihmisten, sovellusten, järjestelmien, sivustojen, koneiden ja datakeskusten välisen viestinnän suojaamiseen. Kolmannen vuosineljänneksen aikana aloitimme yhteistyön Beyond Identityn kanssa, joka on maailman johtava identiteettien käyttöoikeuksien tarjoaja, vahvistaen entisestään Suiteen sisältyvää salasanatonta ja avaimetonta todennusmenetelmää. Yhteistyö edistää molempien yritysten uusasiakashankintaa ja tekee Suitesta ainutlaatuisen ratkaisun kyberturvamarkkinoilla.

Laajensimme Suitea myös identiteetin todentamisen toiminnallisuuksilla, määrittäen perinteisen monitekijätodennuksen (MFA) täysin uudelleen. Perinteinen MFA, kuten tekstiviestikoodien vastaanottaminen, on vanhentumassa, ja odotamme, että tämä muutos avaa meille entistä enemmän ovia ja uusia mahdollisuuksia.

Vastaamme ihmisten välisen turvallisen yritysviestinnän tulevaisuuden tarpeisiin

Vuosineljänneksen aikana lanseerasimme Secure Collaboration 2024 -alustan, joka mahdollistaa tietoturvallisen ihmisten välisen viestinnän ja vuorovaikutuksen. Alusta laajentaa SSH Zero Trust Suitea nykyaikaisella, reaaliaikaisella, turvallisella sekä auditoidulla (kuka teki mitä, milloin?) viestintäratkaisulla. Se koostuu useista moduuleista, joiden avulla ihmiset voivat jakaa yksityisiä ja arkaluonteisia tietoja puoli-interaktiivisessa (sähköposti), reaaliaikaisessa (puhelut, videopuhelut ja pikaviestit) ja tilattavassa (tietojen jakaminen) tilassa organisaatioiden ja maiden rajojen sisällä ja niiden yli.

Secure Collaboration 2024 -tarjonnan päivittäminen oli välttämätöntä, jotta voimme tarjota nykyisille asiakkaillemme huipputason ratkaisun ja houkutella uusia asiakkaita, erityisesti rahoituslaitoksia, jotka ovat uusien vaatimustenmukaisuusvaatimusten ja -määräysten äärellä. Tämä palvelee yritysten reaaliaikaisen viestinnän ja yhteistyön tarpeita tarjoten lisäarvoa niin nykyisille kuin myös uusille asiakkaille, mikä tukee land-and-expand-strategiamme mukaista toimintaa.

Ajatusjohtaja kvanttiturvallisuuden ja turvallisen viestinnän alalla

SSH:sta tuli vuosineljänneksen aikana osa Yhdysvaltain kansallisen standardointi- ja teknologiainstituutin (NIST) Post-Quantum Cryptography Building Block -konsortiota, jonka muut jäsenet ovat merkittäviä globaaleja teknologiayrityksiä. Konsortio parantaa mahdollisuuksiamme luoda yhteyksiä uusiin potentiaalisiin asiakkaisiin erityisesti pankeissa ja rahoituslaitoksissa, jotka ovat kvanttiturvallisten ratkaisujen käyttöönoton eturintamassa.

Olemme vahvistaneet kumppanuuksiamme kaikissa markkinasegmenteissämme ja systematisoineet tuotantoketjun alkupään ja loppupään kumppanuuksia luodaksemme lisää tuloja ja arvoa molemmille osapuolille. Jatkoimme myös merkittäviä investointeja tutkimus- ja kehitystyöhön sekä myyntiin ja markkinointiin, kulujen kasvaessa 12 prosenttia ja 7 prosenttia kuluvan vuoden aikana.

SSH Communications Security julkaisee vuoden 2024 taloudellisen raportointikalenterinsa neljännen vuosineljänneksen aikana.

Helsingissä 25.10.2023

SSH Communications Security Oyj

Hallitus

Teemu Tunkelo

Toimitusjohtaja

