Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, et un opérateur majeur de consignes colis automatiques dans le monde, a remporté le prix de « l’Innovation de l'Année » lors des Parcel and Postal Technology International Awards de cette année, pour sa solution Drop Box. Cette reconnaissance met en lumière les efforts de Quadient pour faciliter le processus de collecte et de retour des colis à travers des innovations sécurisées, faciles à utiliser et durables.

Le prix témoigne de l'engagement constant de Quadient à concevoir des solutions telles que la Drop Box afin de rationaliser et améliorer l'expérience des consommateurs et des distributeurs en matière de retours, tout en optimisant l'efficacité opérationnelle des transporteurs. En libre accès, la solution Quadient permet aux consommateurs de retourner leurs colis de manière rapide, pratique et respectueuse de l'environnement, et contribue à l'adoption et à la généralisation des consignes automatiques pour la consolidation des collectes et des retours de colis.

« Nous sommes extrêmement fiers de voir Quadient recevoir le prix de l'innovation de l'année lors des Parcel and Postal Technology International Awards », a déclaré Benoit Berson, Directeur des solutions Consignes colis automatiques chez Quadient. « Cette distinction souligne l'importance que nous accordons à la conception et à l'élaboration de technologies à la pointe de l'innovation et des services, ainsi que nos efforts pour répondre aux besoins en constante évolution des consommateurs et de la chaîne d'approvisionnement du commerce électronique, ainsi que nos efforts pour répondre aux besoins en constante évolution des consommateurs et de la chaîne d'approvisionnement du commerce électronique. Associée à notre plateforme avancée de gestion, de contrôle et de suivi des colis, la Drop Box marque une étape importante dans l'optimisation du traitement des retours pour les enseignes, les transporteurs et les consommateurs ».

La Drop Box peut être équipée d'une imprimante intégrée permettant aux clients d'imprimer et d'apposer des étiquettes d'expédition et de retour sur leurs colis avant de les déposer directement dans le compartiment prévu à cet effet. Cette solution aide les transporteurs à maximiser leur efficacité et contribue fortement à réduire l'empreinte écologique du commerce électronique en consolidant les livraisons, les collectes et les retours. Cette fonctionnalité est disponible au sein du réseau ouvert Parcel Pending by Quadient au Royaume-Uni, en France et en Amérique du Nord. Au début de l’année, Evri, l'un des nombreux transporteurs internationaux ayant rejoint le réseau ouvert de consignes intelligentes Quadient au Royaume-Uni, est devenu le premier transporteur à utiliser la technologie Drop Box.

Les lauréats des Parcel and Postal Technology International Awards ont été annoncés lors du salon Parcel+Post Expo 2023 à Amsterdam. Pour plus d'informations sur la solution Drop Box, rendez-vous sur https://www.parcelpending.com/fr/locker-solutions/drop-box-lockers/.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

