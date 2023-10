Collaboration internationale dans le domaine de la recherche pour la personnalisation de la prévention et du traitement des maladies cardiovasculaires

Réunis dans le cadre de l'Initiative pour une santé innovante (IHI), 33 partenaires internationaux de premier plan ont lancé le consortium de recherche iCARE4CVD afin de mieux comprendre les maladies cardiovasculaires et d'optimiser leur prévention et leur traitement à l'avenir. En créant une base de données regroupant les données de plus d'un million de patients et en utilisant l'intelligence artificielle, les partenaires chercheront de nouvelles stratégies pour évoluer d'une approche unique à des soins personnalisés.

MAASTRICHT, Pays-Bas, 25 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le consortium international de recherche public et privé iCARE4CVD (soins individualisés depuis le risque précoce de maladie cardiovasculaire jusqu'à l'insuffisance cardiaque établie) a vu le jour dans le but de mieux comprendre les maladies cardiovasculaires et d'optimiser leur prévention et traitement futurs. Le consortium rassemble 33 partenaires internationaux de premier plan issus de la société civile, du monde universitaire et de l'industrie de la santé. Il est géré et coordonné par l'université de Maastricht et l'entreprise mondiale de soins de santé Novo Nordisk.

Dans le monde entier, on observe une forte prévalence des maladies cardiovasculaires, dont l'impact socio-économique est considérable. Elles restent la cause la plus fréquente de décès, malgré les progrès significatifs des traitements. En raison du vieillissement de la population et d'un mode de vie malsain, le nombre d'Européens souffrant de maladies cardiovasculaires dépasse actuellement les 85 millions et ne cesse d'augmenter. Cela met en lumière le besoin essentiel de parcours de soins mieux adaptés afin de réduire l'impact des maladies cardiovasculaires.

« En tant que médecins, nous sommes le plus souvent tenus à une approche unique dans le traitement de nos patients atteints de maladies cardiovasculaires. Notre mission, dans le cadre de l'initaitive iCARE4CVD, est de personnaliser le diagnostic et la prise en charge des maladies cardiovasculaires afin d'améliorer les résultats et la satisfaction des patients. Nous y parviendrons en regroupant les données de plus d'un million de sujets dans une base de données fédérée, en les analysant à l'aide de l'intelligence artificielle (IA) et en validant prospectivement les traitements personnalisés lors de la seconde étape de l'initiative », a déclaré le professeur Hans-Peter Brunner-La Rocca, coordinateur de l'initiative iCARE4CVD et cardiologue à l'université de Maastricht et au centre médical universitaire de Maastricht (Maastricht UMC+).

Afin d'améliorer les résultats pour les patients, iCARE4CVD aspire à améliorer quatre aspects des soins actuels :

1) Diagnostic précoce et classification en sous-groupes cliniquement pertinents

2) Stratification du risque afin de définir l'urgence d'une intervention

3) Prévision de la réponse individuelle au traitement

4) Inclusion des résultats selon les perspectives des patients.

« Les maladies cardiovasculaires englobent une série de pathologies chroniques complexes, l'athérosclérose étant la plus répandue. De nombreuses questions subsistent quant aux raisons pour lesquelles certaines personnes présentant des facteurs de risque développent une maladie cardiovasculaire alors que d'autres n'en développent pas, et quant à la manière dont la maladie évolue vers des stades plus graves. iCARE4CVD représente une avancée significative vers une compréhension plus approfondie des maladies cardiovasculaires et la personnalisation des interventions à chaque stade, répondant ainsi plus efficacement aux besoins individuels », a déclaré le professeur Kees Hovingh, chef du service médical et responsable scientifique de l'initiative iCARE4CVD chez Novo Nordisk.

La voix des personnes à risque et de celles qui vivent actuellement avec une maladie cardiovasculaire sera au cœur de l'initiative iCARE4CVD pendant toute la durée du projet, qui se basera sur les idées, les opinions et les souhaits des patients. Cela permettra de traduire les résultats en un récit plus axé sur le patient et plus équilibré des maladies cardiovasculaires et de leurs multiples impacts sur les individus, non seulement d'un point de vue social mais aussi médical.

« L'étude iCARE4CVD portera également sur les effets sur la santé des personnes atteintes de diabète de type 1 à risque de développer une maladie cardiovasculaire », explique le docteur Jeanette Soderberg, directrice de la FRDJ. « Avec l'aide d'une collaboration européenne de cette envergure, nous étudierons l'impact des nouvelles thérapies généralement utilisées pour le diabète de type 2 sur les résultats cliniques notables dans la population à risque de diabète de type 1, traditionnellement sous-estimée mais en pleine croissance. Avec l'aide de biomarqueurs, nous serons également en mesure de déterminer les personnes ayant le plus besoin d'une telle intervention ».

iCARE4CVD a reçu un financement de 22 millions d'euros de l'Initiative pour la santé innovante (IHI), une entreprise commune de la Commission européenne et de l'industrie européenne des sciences de la vie. Le projet a officiellement débuté ses activités dans toute l'Europe en octobre 2023 et se poursuivra jusqu'au 31 mars 2028.

Informations concernant le projet

Acronyme du projet : iCARE4CVD Date de lancement : 1er octobre 2023 Durée : 54 mois Budget : 22 millions d'euros Coordination : Université de Maastricht, Professeur Hans-Peter Brunner-La Rocca Chef de projet : Novo Nordisk A/S, Dr. Nicholas Ciccone Site internet : www.icare4cvd.eu





Autriche Université de médecine de Vienne Belgique Thomas More - Campus Geel Danemark Novo Nordisk A/S France Bayer France

Fondation Francophone pour la Recherche sur le Diabète

Huawei Technologies France

INSERM/Institut Mondor de Recherche Biomédicale Allemagne Hôpital de la Charité de Berlin

Evotec International Sarl

Fondation allemande pour les maladies chroniques

Hôpital Universitaire d'Aix-la-Chapelle

Institut WIG2 Sarl Irlande Université de Dublin Italie Fondation Technopole Humaine

Institut de Recherche Pharmaceutique Mario Negri Pays-Bas Catalyze B.V.

Centre médical de l'Université Erasmus de Rotterdam

Centre médical de l'Université de Leiden

Université de Maastricht

Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée

Philips Medical Systems Netherlands BV

Fondation IMEC Pays-Bas

Centre médical universitaire de Groningue Suède Astrazeneca AB Suisse Amgen (Europe) Sarl

Decentriq

Roche Diagnostics International AG

Institut suisse de bio-informatique Royaume-Uni Orbital Global

Université Queen's de Belfast

Université de Glasgow États-Unis Eli Lilly and Company, et ses filiales

FRDJ Internationale



Financement

Ce projet est soutenu par l'entreprise commune Innovative Health Initiative (IHI JU) dans le cadre de la convention de subvention n° 101112022. L'entreprise commune bénéficie du soutien du programme de recherche et d'innovation Horizon Europe de l'Union européenne, du COCIR, de la Fédération Européenne des Associations et Industries Pharmaceutiques (EFPIA en anglais), de Vaccines Europe, d'EuropaBio, de MedTech Europe et de la FRDJ Internationale.

À propos de l'IHI

L'Initiative pour la santé innovante (IHI) est un partenariat public-privé (PPP) entre l'Union européenne et les industries européennes des sciences de la vie. Les partenaires de l'IHI sont l'Union européenne, représentée par la Commission européenne, et l'industrie européenne des sciences de la vie, représentée par les associations industrielles COCIR, EFPIA (y compris Vaccines Europe), EuropaBio et MedTech Europe. Les principaux objectifs de l'IHI consistent à traduire la recherche et l'innovation en matière de santé en avantages tangibles pour les patients et la société, et de veiller à ce que l'Europe reste à la pointe de la recherche interdisciplinaire et durable en matière de santé, et centrée sur le patient. L'IHI dispose d'un budget total de 2,4 milliards d'euros et est financé conjointement par l'UE et par des associations industrielles représentant les industries des sciences de la vie en Europe. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.ihi.europe.eu

Clause de non-responsabilité

Financé par l'Union européenne, les membres privés et les partenaires contributeurs de l'IHI JU. Les points de vue et les opinions exprimés sont toutefois ceux des auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux des parties susmentionnées. Aucune des parties susmentionnées ne peut en être tenue responsable.



