L'Alliance FreeMove dévoile sa nouvelle solution d'automatisation au salon Network X

AMSTERDAM, 25 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FreeMove, l'alliance de télécommunications mobiles réunissant Deutsche Telekom, Orange, TIM et Telia, présentera sa nouvelle solution d'automatisation des services mobiles au prochain salon Network X qui se tiendra le 24 octobre à Paris.



La solution d'automatisation FreeMove prend la forme d'une plateforme permettant aux membres et partenaires de l'Alliance d'automatiser les services mobiles de leurs clients, entreprises multinationales, au-delà des limites du réseau de chaque membre. Grace à l’'intégration des systèmes de gestion de services mobiles de chaque membre, l'Alliance étend l'automatisation des services mobiles à travers tous les réseaux mobiles des membres de l’alliance FreeMove. Ainsi, cette solution procure un expérience client ‘sans couture’ à travers les solutions proposées par chaque membre de l’alliance.

« Les grandes entreprises ont besoin d'une interface unique dédiée à la gestion de leurs flottes mobiles et les divers services informatiques associés. Nous nous sommes particulièrement efforcés d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de rationaliser l'expérience client à l'échelle internationale. Nous sommes ravis de présenter la solution d'automatisation FreeMove à l'occasion d'une table ronde au salon Network X », a déclaré Selma Avdagic Tisljar, directrice générale de l'Alliance FreeMove.

Bien plus qu'un salon, Network X est un forum mondial qui rassemble les pionniers, les créateurs et les leaders du secteur des télécoms. En s'associant à des spécialistes reconnus des réseaux fixes et mobiles et des logiciels de télécommunications, l'Alliance FreeMove s'apprête à prendre la déferlante des avancées technologiques actuelles et à venir.

La participation de l'Alliance au salon Network X marque son engagement à rester à la pointe de l'écosystème des télécommunications. Pour les membres de l’Alliance, il ne s'agit pas seulement d'accompagner le virage du changement, mais d'en montrer la voie, ensemble. L'Alliance FreeMove exploitera toute nouvelle découverte ou information induite par sa participation à Network X pour s'orienter vers un avenir sans limites pour la technologie ou l'innovation.

Sa table ronde « Des services mobiles automatisés pour une efficacité sans limite » est prévue le 24 octobre, de 14h à 16h, à l'atelier B.

Pour en savoir plus, veuillez contacter Carolina Ramirez, Directrice marketing de l'Alliance FreeMove

Carolina.ramirez@freemove.com

À propos de l'Alliance FreeMove :

Créée en 2003, l'Alliance FreeMove réunit les quatre principaux opérateurs mobiles européens : Deutsche Telekom, Orange, TIM et Telia. Il s'agit d'une plateforme de services mobiles au service de l'optimisation des investissements en connectivité mobile des 500 plus grandes multinationales d'Europe via un point de gestion unique d'accès mondial aux réseaux les plus fiables. FreeMove a pour vocation de promouvoir la force de la mobilité mondiale en facilitant la collaboration entre des entreprises multinationales et des opérateurs locaux. L'Alliance offre une connectivité de premier ordre sur 90 % de sa zone de couverture via les réseaux primés de ses membres, mais propose également des accords commerciaux simplifiés, une équipe d'assistance dédiée, et des services à valeur ajoutée dans plus de 125 pays.

www.freemove.com

À propos de Network X :

Network X est l'événement de télécommunications B2B le plus important du monde. Il se déroulera cette année du 24 au 26 octobre au parc des expositions de la porte de Versailles. À la suite de la fusion réussie des événements de classe mondiale Broadband World Forum et 5G World en 2022, Network X est désormais le seul événement qui rassemble tous les leaders des réseaux fixes et mobiles et des logiciels de télécommunications du monde.

www.networkxevent.com

Une vidéo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse suivante: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ddd38c1-d1bd-4b7e-879c-752dc5ef478c