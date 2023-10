Cheops Technology choisit Nutanix pour renforcer son offre d’infrastructure on premise et de cloud computing

Cheops Technology s’appuie sur les solutions de Nutanix pour répondre aux attentes de ses clients en matière de transition vers le cloud, aussi bien en mode privé qu’en cloud hybride associé à des services managés.





le Mercredi 25 Octobre 2023





Nutanix, un leader du cloud hybride et du multicloud annonce la création d'un nouveau partenariat avec Cheops Technology, un des principaux fournisseurs de services et d'informatique cloud en France. Ce partenariat répond à un double enjeu : accompagner la transformation des clients de Cheops grâce aux solutions hybrides multicloud et développer l'offre de services managés et de cloud grâce aux technologies cloud hybride de Nutanix.

Nutanix est un acteur incontournable du multicloud hybride en France et le référencement de ses offres par Cheops Technology permet de répondre aux attentes de ses clients qui souhaitent diversifier leurs fournisseurs en matière d'infrastructure. Dans le cadre de ce partenariat, Cheops Technology propose les solutions de Nutanix aussi bien en mode projet avec des installations chez les clients que via des offres de services managées hébergées dans ses propres datacenters en France et en Suisse.

« Les solutions de Nutanix complètent notre portefeuille d'offres autour de l'infrastructure et du cloud. Nous avons aujourd'hui une forte demande de nos clients pour des infrastructures simples et puissantes capables d'accélérer leur transition vers le cloud privé, privé mutualisé ou hybride et l'approche de Nutanix nous permet de répondre efficacement à leurs demandes, aussi bien en mode projet que via la mise à disposition d'infrastructures managées allant jusqu’au maintien des applications en conditions opérationnelles », déclare Nicolas LEROY-FLEURIOT, PDG de Cheops Technology. "Alors que le marché est aujourd'hui en train de se resserrer autour d'acteurs majeurs, il est aussi important de pouvoir diversifier nos fournisseurs pour répondre aux attentes de nos clients qui souhaitent de plus en plus diversifier leurs stratégies d'achat IT."

Pour Nutanix, ce partenariat renforce sa présence dans l'Hexagone. Avec 12 agences réparties dans toute la France et en Suisse, Cheops Technology apporte un maillage dense du territoire assorti d'une solide connaissance des problématiques des clients. L'entreprise est par ailleurs solidement implantée auprès de plusieurs organisations publiques et privées d'envergure.

" Cheops Technology est un acteur majeur de l'informatique et du cloud en France reconnu par la fidélité de ses très nombreux clients. Ce partenariat nous permet de renforcer notre couverture tout en apportant des solutions innovantes associées à une qualité de service éprouvée" explique Guillaume André, Directeur France et Afrique du Sud Ouest de Nutanix. “En plus de nos solutions hybrides multicloud, notre solution de gestion automatisée des bases de données Nutanix Database renforcera encore l'offre de Cheops Technology."





À propos de Nutanix

Nutanix est un leader mondial des logiciels de cloud et un pionnier des solutions d'infrastructure hyperconvergées. Les entreprises du monde entier utilisent les logiciels Nutanix pour tirer parti d'une plateforme unique afin de gérer n'importe quelle application à n'importe quel endroit dans leurs environnements hybrides multiclouds. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nutanix.com ou suivez-nous sur les réseaux sociaux @nutanix et sur www.nutanix.fr [nutanix.fr]

À propos de Cheops Technology

CHEOPS TECHNOLOGY est un spécialiste français des infrastructures informatiques sécurisées et l’un des leaders du Cloud souverain exploitant 5 Datacenters en France et 3 en Suisse. Forte de 700 collaborateurs, de 12 agences en France et d’une filiale en Suisse au plus près de ses clients, CHEOPS TECHNOLOGY est un acteur de référence pour la transformation numérique des entreprises et des établissements publics. CHEOPS TECHNOLOGY annonce pour son exercice 2022/2023 un chiffre d’affaires de près de 158 millions d’euros, en hausse de 15% et affiche des ambitions commerciales, technologiques et de croissance externe fortes pour 2023/2024. Organisée en 4 Divisions, Cloud & Managed Services, Cybersécurité, Infrastructure, Modernisation Technologique, CHEOPS TECHNOLOGY a obtenu les labels d’expertises les plus élevés délivrés par les grands constructeurs et éditeurs du marché I.T.