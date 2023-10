Groupe LSL Pharma annonce de nouvelles commandes pouvant totaliser plus de 2,6 M$ sur une base annuelle

BOUCHERVILLE, Québec, 25 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GROUPE LSL PHARMA INC. (TSXV : LSL) – Groupe LSL Pharma inc. (« la Société » ou « le Groupe LSL »), une société pharmaceutique intégrée canadienne, annonce aujourd’hui l’obtention de nouvelles commandes pour les produits de santé naturels de sa filiale Laboratoire LSL (« LSL »). À moins d’avis contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.



Ces nouvelles commandes reflètent l’ajout de nouveaux clients ainsi qu’un accroissement du volume auprès de certains clients existants. En plus des retombées favorables liées à une hausse de la capacité de production à la suite du déménagement des activités de LSL dans une nouvelle usine à La Pocatière, la solide réputation de la Société lui a également permis de tirer parti de conditions de marché avantageuses.

En vertu des bons de commandes reçus à ce jour, la Société estime que l’effet favorable sur ses ventes pourrait s’élever à plus de 2,6 M$ sur une base annuelle, et ce, graduellement à compter du premier trimestre de l’exercice 2024.

De plus, le Groupe LSL poursuit des négociations portant sur d’autres commandes potentielles pour des produits de santé naturels. Si toutes les discussions s’avèrent fructueuses, ces commandes pourraient représenter des ventes d’environ 1,5 M$ sur une base annuelle.

« Nous sommes très heureux de ces nouvelles commandes qui reflètent nos efforts constants afin de stimuler les ventes et s’inscrivent dans le cadre de notre plan stratégique visant à accroître notre rayonnement pour des produits de niche », a affirmé François Roberge, président et chef de la direction du Groupe LSL. « Grace à une capacité accrue, LSL est davantage à l’affût d’occasions de croissance au sein de ses marchés cibles, ce qui lui a permis de bénéficier d’un contexte avantageux pour décrocher de nouvelles commandes. Entre temps, la cadence de production de la nouvelle usine continue d’augmenter selon nos prévisions et un volume encore plus élevé l’an prochain entraînera une meilleure absorption des coûts fixes, ce qui devrait nous permettre d’accroître notre rentabilité. »

À PROPOS DU GROUPE LSL PHARMA INC.

Le Groupe LSL Pharma est une société pharmaceutique canadienne intégrée spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de produits de santé naturels et de suppléments alimentaires de haute qualité sous forme solide, ainsi que de produits pharmaceutiques ophtalmiques stériles de haute qualité. Pour plus d'informations, veuillez consulter les sites suivants : www.groupelslpharma.com, www.laboratoirelsl.com et www.sterimedpharma.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

