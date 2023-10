CURIUM UND PIUR IMAGING KÜNDIGEN EINE PARTNERSCHAFT FÜR DIE SCHILDDRÜSENBILDGEBUNG IN DEUTSCHLAND AN, UM TOMOGRAPHISCHE 3D-ULTRASCHALLÖSUNGEN ZU ERMÖGLICHEN

BERLIN, Oct. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curium, ein weltweit führendes Unternehmen in der Nuklearmedizin, und PIUR IMAGING, ein europäisches Medizintechnikunternehmen, das bei der Entwicklung von tomographischen 3D-Ultraschalllösungen eine Vorreiterrolle einnimmt, gaben heute eine strategische Partnerschaft zur Förderung der Schilddrüsendiagnostik in Deutschland bekannt.



Im Rahmen des Partnerschaftsvertrags wird PIUR IMAGING die Hard- und Softwarelösung bereitstellen und weiterentwickeln, während Curium für den exklusiven Vertrieb des Produkts in der Nuklearmedizin in Deutschland verantwortlich ist.

Ciril Faia, CEO SPECT Europe bei Curium, kommentierte: „Die heute bekannt gegebene Partnerschaft mit PIUR IMAGING in Deutschland ist ein großer Fortschritt in der medizinischen Bildgebung und hat das Potenzial, die Versorgung von Krebspatienten und die Behandlungsergebnisse zu verbessern. Da wir uns darauf konzentrieren, die Erfahrung von Krebs durch unser bewährtes Erbe in der Nuklearmedizin neu zu definieren, baut diese Partnerschaft auf Curiums Expertise, Kapazität und der globalen Erfolgsbilanz in der Entwicklung und Bereitstellung von diagnostischen und therapeutischen Lösungen auf, indem wir die KI-gesteuerte Bildgebung ‚tUS Infinity‘ von PIUR nutzen.“

Das von PIUR IMAGING angebotene PIUR tUS Infinity verwandelt Standard-Ultraschallsysteme nahtlos in tomographische 3D-Bildgebungsgeräte. Diese Lösung bietet medizinischen Fachkräften vollständige Volumenerfassung und 3D-Analysen des Schilddrüsenorgans und möglicher Knoten. Mit einer KI-gesteuerten Software für Vorschläge zur Klassifizierung von Knoten auf der Grundlage der ACR-TIRADS-Kriterien und mit umfassenden Dokumentationsmöglichkeiten der Diagnoseergebnisse, rationalisiert der PIUR tUS Infinity nicht nur die Effizienz der Arbeitsabläufe, sondern verbessert auch die Transparenz und Reproduzierbarkeit und hebt die Schilddrüsendiagnostik auf eine neue Stufe.

Robert Bauer, Chief Technology Officer bei PIUR IMAGING, kommentiert: „Unsere Zusammenarbeit mit Curium ist ein wichtiger Meilenstein für PIUR und für unser Wachstum in Deutschland. Durch die Nutzung des umfangreichen Netzwerks von Curium und unsere innovativen tomographischen 3D-Lösung sind wir in der Lage, die Schilddrüsenbildgebung, in Deutschland und darüber hinaus neu zu definieren.“

Weitere Informationen über PIUR IMAGING und seine tomographische 3D-Ultraschall-Bildgebungslösung finden Sie unter https://piurimaging.com/.

Über Curium

Curium ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Nuklearmedizin. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben erstklassige radiopharmazeutische Produkte, die Patienten auf der ganzen Welt helfen. Unser bewährtes Erbe, kombiniert mit einem bahnbrechenden Ansatz, ist das Markenzeichen für Innovation, Exzellenz und unvergleichbaren Service.

Mit Produktionsstätten in Europa und in den Vereinigten Staaten liefert Curium SPECT-, PET- und therapeutische radiopharmazeutische Lösungen für lebensbedrohliche Krankheiten bei über 14 Millionen Patienten jährlich an. Der Name „Curium“ ehrt das Vermächtnis der Pioniere der Radioaktivitätsforschung Marie und Pierre Curie, nach denen das radioaktive Element Curium benannt wurde und unterstreicht unseren Schwerpunkt auf der Nuklearmedizin. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.curiumpharma.com/de

Über PIUR IMAGING

PIUR IMAGING ist ein in Europa ansässiges Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Verbesserung der Gesundheitsdiagnostik konzentriert. Wir nutzen die Möglichkeiten der KI und haben uns auf tomographische 3D-Ultraschall-Bildgebungslösungen spezialisiert, die nahtlos in bestehende Ultraschallgeräte integriert werden können. Unsere fortschrittliche 3D-Bildgebungstechnologie ermöglicht umfassende Volumenmessungen ganzer Organe und Strukturen und verbessert so die Dokumentation, Transparenz und Objektivität von Ultraschalluntersuchungen erheblich. Mit präziser KI gestützter Analyse und Befundung sorgt unsere Software für mehr Reproduzierbarkeit und Effizienz im Arbeitsablauf. Von der Diagnose bis zur Überwachung von Schilddrüsenknoten und verschiedenen Anomalien ermöglichen wir es Medizinern, ihre diagnostischen Arbeitsabläufe sowie die Vor- und Nachbehandlung zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter https://piurimaging.com/

