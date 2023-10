Mise à jour organisationnelle de Gestion de placements Mawer Ltée

CALGARY, Alberta, 25 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion de placements Mawer Ltée (Mawer) a annoncé aujourd'hui les changements organisationnels suivants :



Nomination de Christian Deckart, CFA, Ph.D., au poste de chef des placements

À compter du 1er juillet 2024, Christian Deckart, CFA, Ph.D., occupera le poste de chef des placements. Il est entré au service de Mawer en 2013 et est chef adjoint des placements depuis 2018. Il est gestionnaire principal de la stratégie d'actions mondiales Mawer et de la stratégie d’actions mondiales de petites capitalisations.

Nomination de Manar Hassan-Agha, CFA, au poste de cogestionnaire de la stratégie d’actions mondiales Mawer

À compter d'aujourd'hui, Manar Hassan-Agha, CFA, devient cogestionnaire de la stratégie d'actions mondiales Mawer. Avant de se joindre à Mawer en 2021, il a occupé divers postes chez Fulcrum Capital Partners Inc. et KPMG.

Paul Moroz, CFA, va se retirer de la stratégie le 31 mars 2024. Christian Deckart en demeurera le gestionnaire principal.

Nomination de Samir Taghiyev, CFA, au poste de gestionnaire principal de la stratégie d’actions canadiennes de petites capitalisations Mawer

À compter du 1er avril 2024, Samir Taghiyev, CFA, occupera le poste de gestionnaire principal de la stratégie d’actions canadiennes de petites capitalisations Mawer. Il est entré au service de Mawer en 2014 et a été nommé cogestionnaire en 2021.

Jeff Mo, CFA, va demeurer cogestionnaire de la stratégie et gestionnaire principal de la stratégie d’actions américaines de moyennes capitalisations Mawer.

Nomination de Steven Visscher, CFA, au poste de gestionnaire principal de la stratégie équilibrée Mawer et de la stratégie équilibrée mondiale Mawer

À compter du 1er avril 2024, Steven Visscher, CFA, occupera le poste de gestionnaire principal de la stratégie équilibrée Mawer et de la stratégie équilibrée mondiale Mawer. Il est cogestionnaire depuis 2018, et depuis qu’il s’est joint à nous en 2005, il travaille en étroite collaboration avec Greg Peterson, CFA. Il va demeurer gestionnaire principal de la stratégie équilibrée avantage fiscal Mawer et conseiller en placement.

M. Peterson va demeurer cogestionnaire et conseiller en placement.

À propos de Gestion de placements Mawer Ltée

Mawer est une société de placement indépendante qui gère des portefeuilles depuis plus de 45 ans pour un large éventail de fondations et organismes sans but lucratif, régimes de retraite, alliances stratégiques et investisseurs individuels. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à visiter www.mawer.com.

