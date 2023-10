Vertex kündigt strategische Partnerschaft mit Pagero an

Die Partnerschaft zwischen Vertex und Pagero wird eine einheitliche globale Lösung für die elektronische Rechnungsstellung (e-Invoicing) und die Einhaltung der indirekten Steuern ermöglichen.

KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, Oct. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ:VERX) („Vertex“ oder das „Unternehmen“), ein globaler Anbieter von Technologielösungen für indirekte Steuern, hat auf seiner Vertex Exchange-Konferenz 2023 eine Partnerschaft mit Pagero angekündigt, einem weltweit führenden Netzwerk für den Austausch von Rechnungen und anderen Geschäftsdokumenten. Durch die Partnerschaft gibt es jetzt eine nahtlose Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, die kontinuierliche Einhaltung der indirekten Steuern zu gewährleisten und den Lebenszyklus ihrer Rechnungsstellung effizienter zu gestalten – und das alles innerhalb einer einzigen Cloud-Plattform.



Die elektronische Rechnungsstellung (e-Invoicing) ist für Unternehmen, die in mehreren Ländern tätig sind, schnell zu einer Notwendigkeit geworden, da die Anforderungen an das digitale Steuer-Reporting in Echtzeit oder nahezu in Echtzeit steigen. Nach Lateinamerika treibt das rasche Aufkommen neuer und vorgeschlagener E-Invoicing-Mandate in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten, die die Digitalisierung der indirekten Steuern weiter forcieren, die Ausweitung der globalen Compliance-Anforderungen in Echtzeit und nahezu in Echtzeit weltweit voran.

Vertex e-Invoicing, in Partnerschaft mit Pagero, vereinfacht die Einhaltung der indirekten Steuern und rationalisiert die Anforderungen an die kontinuierliche Transaktionskontrolle (CTC). Das gemeinsame Angebot ermöglicht Steuer-, Finanz- und IT-Abteilungen den direkten Zugriff auf Daten für CTC, die elektronische Rechnungsabwicklung, Echtzeit-Reporting und Peppol-Zugang für den elektronischen B2B- und B2G-konformen Dokumenten- und Datenaustausch.

„Die Landschaft der Steuertechnologie entwickelt sich ständig weiter, und die globalen Unternehmen von heute sehen sich immer dringender gezwungen, bei Gesetzesänderungen auf dem Laufenden zu bleiben und das Risiko der Einhaltung von Vorschriften zu verringern. Wir wissen, dass wir eine Lösung für die elektronische Rechnungsstellung brauchen, die sowohl die Effizienz steigert als auch das Risiko der Einhaltung von Vorschriften verringert“, so David DeStefano, CEO von Vertex. „Durch die Partnerschaft mit Pagero, dem führenden Anbieter von E-Invoicing, bieten wir die Möglichkeit, über ein einziges Portal weltweit auf Echtzeitdaten zuzugreifen.“

Das robuste, umfassende Lösungspaket von Vertex unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung indirekter Steuern in mehr als 190 Ländern. Das Pagero-Netzwerk verbindet Käufer, Verkäufer und Behörden, indem es die Technologie für einen nahtlosen, gesetzeskonformen und vollständig digitalen Fluss von Bestellungen, Rechnungen und anderen Geschäftsdokumenten bereitstellt. Es bietet eine Reihe von Funktionen, die den Wert präziserer und genauerer Daten erschließen, um die Entscheidungsfindung und die Einhaltung von Vorschriften zu verbessern. In Verbindung mit dem anpassungsfähigen und einfach zu konfigurierenden Steuer-Compliance-Portfolio von Vertex erhalten die Benutzer Zugang zu einer Fülle kombinierter Fachkenntnisse, die die Komplexität der Verwaltung indirekter Steuern in Echtzeit, nahezu in Echtzeit und in regelmäßigen Abständen rationalisieren und vereinfachen.

„Wir freuen uns, diese Partnerschaft bekanntzugeben, die eine Antwort auf die dringenden Marktbedürfnisse und Kundenanforderungen ist“, erklärte Bengt Nilsson, CEO von Pagero. „Unser gemeinsames Angebot bietet eine integrierte Einzellösung, die durch das Fachwissen von Pagero im Bereich Regulierung unterstützt wird. Dies gibt den Kunden die Gewissheit, dass sie die neuesten E-Invoicing- und CTC-Vorschriften einhalten können, unabhängig von Standort, Branche, Größe oder System.“

Für weitere Informationen über Vertex e-Invoicing und unsere Partnerschaft mit Pagero besuchen Sie die Seite der Lösung.

Über Vertex

Vertex, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen mit Zuversicht Transaktionen durchführen, Vorschriften einhalten und wachsen können. Vertex bietet Lösungen, die hinsichtlich der wichtigsten Bereiche der indirekten Steuern, einschließlich Umsatz- und Verbrauchssteuern, Mehrwertsteuer und Lohnsteuer, auf bestimmte Branchen zugeschnitten werden können. Vertex hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und betreibt Niederlassungen in Südamerika und Europa. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com, oder folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter und LinkedIn.

Über Pagero

Pagero bietet ein intelligentes Geschäftsnetzwerk, das Käufer und Verkäufer für den automatisierten, rechtskonformen und sicheren Austausch von Bestellungen, Rechnungen, Zahlungsanweisungen und anderen Geschäftsdokumenten miteinander verbindet. Mit einem offenen Netzwerk und einer breiten Palette von Mehrwert-Apps hilft Pagero Unternehmen, ihre Order-to-Cash- und Purchase-to-Pay-Prozesse zu rationalisieren und gleichzeitig das volle Potenzial genauer und zuverlässiger Geschäftsdaten zu erschließen. All dies unabhängig von Standort, Branche, Größe oder Systemen. Weitere Informationen finden Sie unter www.pagero.com.

COPYRIGHT © 2023 VERTEX, INC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN, KÖNNEN SICH IN ZUKUNFT JEDERZEIT ÄNDERN UND STELLEN KEINE RECHTLICHE ODER STEUERLICHE BERATUNG DAR. DIE INFORMATIONEN ÜBER DIE PRODUKTAUSRICHTUNG UND DIE MÖGLICHE ROADMAP SIND KEINE GARANTIEN, DÜRFEN NICHT IN EINEN VERTRAG AUFGENOMMEN WERDEN UND STELLEN KEINE VERPFLICHTUNG ZUR LIEFERUNG VON MATERIAL, CODE ODER FUNKTIONEN DAR. DIESE INFORMATIONEN SOLLTEN NICHT ALS GRUNDLAGE FÜR KAUF-, RECHTS- ODER STEUERENTSCHEIDUNGEN HERANGEZOGEN WERDEN. DIE ENTWICKLUNG, FREIGABE UND ZEITPLANUNG VON MERKMALEN ODER FUNKTIONEN, DIE FÜR DIE PRODUKTE VON VERTEX BESCHRIEBEN WERDEN, LIEGEN IM ALLEINIGEN ERMESSEN VON VERTEX, INC. ALLE AUSSAGEN IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG, DIE KEINE HISTORISCHEN FAKTEN SIND, SIND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN IM SINNE DES U.S. PRIVATE SECURITIES LITIGATION REFORM ACT VON 1995. ALLE ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN UNTERLIEGEN VERSCHIEDENEN RISIKEN UND UNGEWISSHEITEN, DIE IN DEN VON VERTEX BEI DER U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION („SEC“) EINGEREICHTEN INFORMATIONEN BESCHRIEBEN SIND UND DIE DAZU FÜHREN KÖNNEN, DASS DIE TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSE WESENTLICH VON DEN ERWARTUNGEN ABWEICHEN. VERTEX WARNT DIE LESERINNEN UND LESER DAVOR, SICH ZU SEHR AUF DIESE ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN ZU VERLASSEN, ZU DEREN AKTUALISIERUNG VERTEX NICHT VERPFLICHTET IST.

