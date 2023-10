Sondage CPA Canada Tendances conjoncturelles (T3 2023) : l’optimisme régresse et les hausses de taux d’intérêt sont vues comme le premier frein à la croissance économique

TORONTO, 25 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’optimisme à l’égard de l’économie est en baisse chez les chefs d’entreprise interrogés par CPA Canada, une tendance s’opposant à celle observée plus tôt cette année, et laissant croire que l’on s’attend à un ralentissement économique.



Dans le cadre du sondage CPA Canada Tendances conjoncturelles du troisième trimestre de 2023, moins d’une personne interrogée sur cinq (19 %) s’est déclarée optimiste à l’égard de l’économie au cours des 12 prochains mois, contre 28 % au trimestre précédent.

Perspectives économiques du Canada





Selon un peu plus du quart des personnes sondées (26 %), les hausses de taux d’intérêt représentent le principal obstacle à la croissance de l’économie canadienne, tandis que la hausse de l’inflation (14 %) arrive au deuxième rang.

« L’image de résilience de l’économie canadienne se ternit à mesure que les effets des taux d’intérêt élevés se propagent et se font sentir au pays, souligne David-Alexandre Brassard, économiste en chef à CPA Canada. La récente augmentation des dépenses et de l’activité économique découle essentiellement d’une forte croissance démographique, et maintenant, des faiblesses économiques sous-jacentes se révèlent. »

L’optimisme des personnes interrogées à l’égard de leur entreprise commence aussi à faiblir : 48 % se disent optimistes quant aux perspectives pour l’année à venir, contre 56 % au trimestre précédent. Les indicateurs individuels pour les 12 prochains mois ont très peu bougé :

62 % des répondants sont d’avis que leur chiffre d’affaires augmentera (57 % au deuxième trimestre);

49 % estiment que leur profit progressera (même proportion qu’au deuxième trimestre);

44 % prévoient une hausse des effectifs (42 % au deuxième trimestre).



Au total, 80 % des dirigeantes et dirigeants sondés déclarent que l’inflation nuit aux activités de leur entreprise, et près de la moitié (49 %) s’attendent à ce qu’il en soit ainsi pour encore au moins un an.

Plus des deux tiers (72 %) estiment que les taux d’intérêt actuels ont une incidence négative sur leur entreprise, et 86 %, qu’ils nuisent à l’économie canadienne.

« La forte inflation persiste davantage que nous l’aurions voulu. Beaucoup s’attendent maintenant à ce que les taux d’intérêt restent élevés plus longtemps que ce qui était prévu initialement, ajoute l’économiste en chef. Or, ces attentes augmentent les risques de récession. Relever encore les taux pourrait s’avérer périlleux, mais la Banque du Canada n’exclut pas cette mesure. »

Méthodologie

Le rapport trimestriel CPA Canada Tendances conjoncturelles est fondé sur un sondage mené par CPA Canada à l’aide de la plateforme Alchemer. Il fait état des points de vue qu’ont, sur divers aspects du monde des affaires, les comptables professionnels agréés occupant un poste de direction dans une société à capital ouvert ou fermé.

Les résultats du troisième trimestre de 2023 sont le fruit d’un sondage effectué par courriel, auquel ont répondu 304 personnes sur les 6 514 qui, selon les dossiers de CPA Canada, occupent un poste de haut niveau (tel que chef des finances, chef de la direction ou chef de l’exploitation). Les personnes interrogées travaillent pour des organisations de toutes tailles, selon les réponses obtenues à la question sur le nombre d’employés. Le taux de réponse a été de 6,8 %. La marge d’erreur associée à ce type d’enquête est de ±5,6 %, au niveau de confiance de 95 %. Le calcul du taux de réponse s’effectue selon la formule suivante : Taux de réponse = Sondages remplis ÷ (Sondages remplis + Sondages incomplets + Nombre estimatif d’autres unités admissibles dans l’échantillon). Le sondage a été mené du 13 septembre au 3 octobre 2023. Vous pouvez obtenir le document d’information complet sur demande.

À propos de Comptables professionnels agréés du Canada

Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada), l’une des plus importantes organisations comptables nationales au monde, représente la profession canadienne sur la scène nationale et internationale. Forte de plus de 220 000 membres, CPA Canada soutient la profession et agit dans l’intérêt public en faisant la promotion de la transparence des marchés financiers, en préparant ses membres aux défis posés par un monde des affaires en évolution constante et en contribuant à l’élaboration de normes et de politiques publiques. À l’étranger, CPA Canada travaille conjointement avec des organisations internationales pour renforcer la profession comptable partout dans le monde. cpacanada.ca/fr.

