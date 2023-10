21 bourses accordées à des stagiaires à travers le Canada

MONTREAL, 25 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- En vue de soutenir la prochaine génération de chercheurs sur le cerveau au Canada, la Fondation Brain Canada est fière de présenter les 21 stagiaires qui ont reçu des subventions pour les aider à lancer leur carrière universitaire et à poursuivre leurs objectifs professionnels. Les bourses pour stagiaires Étoiles montantes de la Fondation Brain Canada visent à reconnaître l’excellence des recherches menées dans des établissements canadiens par des étudiants de cycle supérieur (maîtrise ou doctorat), des postdoctorants et des médecins résidents œuvrant dans toutes les sphères de la recherche en neurosciences.

« Soutenir les stagiaires par des programmes spécialisés conçus pour la prochaine génération de chercheurs est un aspect fondamental de la mission de la Fondation Brain Canada, indique la Dre Viviane Poupon, présidente-directrice générale de la Fondation Brain Canada. Nous sommes ravis d’annoncer l’expansion de notre soutien cette année par l’entremise des bourses pour stagiaires Étoiles montantes de la Fondation Brain Canada, ce qui témoigne de notre engagement à former la prochaine génération de chercheurs exceptionnels dans le domaine du cerveau. »

Les bourses pour stagiaires Étoiles montantes 2023, qui comprennent sept catégories de subventions offertes aux étudiants de cycle supérieur (maîtrise ou doctorat), aux postdoctorants et aux médecins résidents qui mènent des recherches en neurosciences dans un établissement canadien, sont rendues possibles grâce au généreux soutien de la famille Seger-van Tol, de l’association BistroBrain, du Fonds familial M. Wayne et J. Coleman/Consortium canadien pour l’investigation des cannabinoïdes (CCIC), de Linda Auger Morissette et Amis, de la Fondation Henry et Berenice Kaufmann, de S. Galati & Associates Inc./Brain Changes Initiative, ainsi que de la Fondation familiale Mireille & Murray Steinberg et Growling Beaver Brevet. Cette année, grâce aux dons généreux du Fonds familial Wells (DL&K) et de la Fondation familiale Barrett, les lauréats dont les recherches tenaient compte du sexe et du genre ont reçu un supplément financier pour soutenir et reconnaître leurs efforts d’intégration de l’analyse comparative fondée sur le sexe et le genre (ACSG) dans leur projet de recherche.

« Ayant moi-même été stagiaire, la réponse et l’enthousiasme croissants à l’égard des bourses pour stagiaires Étoiles montantes de la Fondation Brain Canada sont inspirants, explique Melissa Russo, gestionnaire du programme de bourses pour stagiaires Étoiles montantes de la Fondation Brain Canada. Le soutien qu’offre la Fondation aux stagiaires et aux chercheurs en début de carrière répond clairement à un besoin, et l’engagement constant à l’égard des programmes de renforcement des capacités est plus important que jamais. »

Parmi les projets soutenus par la Fondation Brain Canada :

Bourses de voyage

Bourse de voyage Hubert van Tol — Permettre à des étudiants à temps plein de cycle supérieur (maîtrise, doctorat) et à des postdoctorants d’assister à un congrès important, à un symposium international ou à une formation.

Les lauréats de la bourse de voyage Hubert van Tol ont reçu jusqu’à 5 000 $ pour assister à un congrès important, à un symposium international ou à une formation.

Michael Fiorini, Université McGill

Catherine Hume, Ph. D., Université de Calgary

Jesse Lacasse, Ph. D., Centre de toxicomanie et de santé mentale

Jimmy Li, M. D., Université de Montréal

Christopher Morrone, Ph. D., Centre de toxicomanie et de santé mentale

Yi Ren, Université de Calgary

Aedan Rourke, Université McMaster

Anne-Sophie Sack, Université de la Colombie-Britannique

Ahmad Samara, Université de la Colombie-Britannique



Bourse de voyage Cerveau en tête — Permettre à des étudiants à temps plein de cycle supérieur (maîtrise, doctorat) et à des postdoctorants d’assister à un congrès important, à un symposium international ou à une formation.

1 000 $ décernés à Laurence Dion-Albert, Université Laval (Centre de recherche CERVO)

1 000 $ décernés à Elizabeth Gregory, Université de la Colombie-Britannique

Allocations

La Bourse de recherche en neurosciences sur le cannabis et les cannabinoïdes du Consortium canadien pour l’investigation des cannabinoïdes (CCIC) — Permettre à des étudiants à temps plein de cycle supérieur (maîtrise ou doctorat), postdoctorants et médecins résidents inscrits dans un établissement canadien et effectuant des recherches dans le domaine du cannabis et/ou des cannabinoïdes.

12 000 $ décernés à Karina Thiessen, Université de la Colombie-Britannique Karina a reçu un supplément de 2 000 $ pour avoir intégré l’ACSG à son projet de recherche

12 000 $ décernés à Haley Vecchiarelli, Ph. D., Université de Victoria Haley a reçu un supplément de 2 000 $ pour avoir intégré l’ACSG à son projet de recherche



Bourse Pierre Auger Morissette pour le renforcement des capacités en recherche sur la SLA — Offrir un soutien financier à des étudiants à temps plein de cycle supérieur (maîtrise ou doctorat), postdoctorants et médecins résidents qui mènent des recherches sur la sclérose latérale amyotrophique (SLA) dans un établissement canadien.

7 500 $ décernés à Ana Novacic, Ph. D., Institut de recherches cliniques de Montréal (ICRM)

7 500 $ décernés à Jaskaran Singh, Institut national de la recherche scientifique (INRS)

Bourse pour stagiaire en cancer du cerveau de la Fondation Henry et Berenice Kaufmann — Offrir un soutien financier à des étudiants à temps plein de cycle supérieur (maîtrise ou doctorat), postdoctorants et médecins résidents qui mènent des recherches sur le cancer du cerveau, en particulier le glioblastome.

12 000 $ décernés à Annika Benson, Université Dalhousie Annika a reçu un supplément de 2 000 $ pour avoir intégré l’ACSG à son projet de recherche

10 000 $ décernés à Xin Wang, M. D., Réseau universitaire de santé



Bourse Brain Changer du Dr Matthew Galati — Offrir un soutien financier à des étudiants à temps plein de cycle supérieur (maîtrise ou doctorat), postdoctorants et médecins résidents inscrits dans un établissement canadien qui mènent des travaux sur l’application clinique des recherches sur les lésions cérébrales acquises.

10 000 $ décernés à Biana Bondi, Université York

12 000 $ décernés à Noor Al Dahhan, The Hospital for Sick Children Noor a reçu un supplément de 2 000 $ pour avoir intégré l’ACSG à son projet de recherche





Bourse pour la relève en recherche sur la maladie de Parkinson de la Fondation Brain Canada — Offrir un soutien financier à des étudiants à temps plein de cycle supérieur (maîtrise ou doctorat), postdoctorants et médecins résidents inscrits dans un établissement canadien qui mènent des recherches sur la maladie de Parkinson.

12 000 $ décernés à Nooshin Bahador, Ph. D., Réseau universitaire de santé Nooshin a reçu un supplément de 2 000 $ pour avoir intégré l’ACSG aux hypothèses de son projet

12 000 $ décernés à Emilie Legault, Université de Montréal Emilie a reçu un supplément de 2 000 $ pour avoir intégré l’ACSG à son projet de recherche



Les bourses financées par ce programme ont été rendues possibles grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), une entente novatrice entre le gouvernement du Canada (par l’entremise de Santé Canada) et la Fondation Brain Canada, l’association BistroBrain, le Fonds familial M. Wayne et J. Coleman/Consortium canadien pour l’investigation des cannabinoïdes (CCIC), Linda Auger Morissette et Amis, la Fondation Henry et Berenice Kaufmann, S. Galati & Associates Inc/Brain Changes Initiative, la Fondation familiale Mireille & Murray Steinberg, Growling Beaver Brevet, ainsi que le Fonds familial Wells (DL&K) et la Fondation familiale Barrett.

Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter notre répertoire des subventions financées.



Contact info: Brielle Goulart Digital Communications & Stewardship Officer Brain Canada 450-915-2253 Brielle.goulart@braincanada.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e06d33c1-ccd2-452d-b6be-6a61987cb58c/fr