Muudatused Bigbank AS nõukogus

Bigbank AS aktsionärid rahuldasid 24.10.2023 otsusega nõukogu liikme Raul Eametsa avalduse Bigbank AS nõukogust lahkumiseks ning kutsuvad Raul Eametsa Bigbank AS nõukogust tagasi seisuga 03.11.2023. Alates 04.11.2023 tegutseb Bigbank AS nõukogu järgmises koosseisus: Sven Raba, Vahur Voll, Juhani Jaeger, Andres Koern, Jaan Liitmäe.

Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 1,9 miljardit eurot.