Bilan-Faim : Moisson Montréal tire la sonnette d’alarme et appel à l’action

MONTRÉAL, 25 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Moisson Montréal, la plus grande banque alimentaire du Canada, présente son Bilan-Faim et les chiffres sont alarmants. Le dépannage alimentaire est en hausse de 55 %, et pour la première fois en 15 ans, les familles avec deux parents sont en tête en ce qui concerne le nombre de bénéficiaires. Le pourcentage de travailleurs ayant besoin d’aide alimentaire a augmenté quant à lui de 57 % depuis 2019. Une réalité préoccupante, qui redéfinit la pauvreté à Montréal. Alors que diverses organisations à travers le pays partagent leurs conclusions aujourd’hui, Moisson Montréal appelle à l’action et encourage toutes les parties concernées à intervenir, non seulement pour faire face à l’augmentation constante des demandes, mais aussi pour s’attaquer aux causes profondes de cette détresse.



« Notre appel à l’action s’étend au-delà de l’aide alimentaire immédiate. Oui, nous avons besoin de plus de nourriture et la pression est énorme sur le terrain pour arriver à répondre aux besoins. Cependant, nous insistons sur la nécessité de travailler conjointement pour s’attaquer aux causes profondes de l’insécurité alimentaire. Il est impératif que toutes les instances se mobilisent pour résoudre cette crise qui ne cesse de s’aggraver. C’est en travaillant ensemble que nous arriverons à des solutions » mentionne Chantal Vézina, directrice générale de Moisson Montréal.

Le défi quotidien de répondre à une demande en constante augmentation

Plusieurs organismes accrédités de Moisson Montréal témoignent de l’impact de la crise alimentaire. « Je considère que nous faisons de la magie au quotidien, mais nous ne faisons pas de miracle. L’inflation nous frappe de plein fouet, et impacte directement notre approvisionnement en denrées. De plus, notre achalandage, lui, augmente quotidiennement. Nous desservons en moyenne 30 % plus de personnes cette année que l’année dernière. Nous travaillons fort afin de maintenir une qualité et une stabilité des services, mais vous comprendrez que c’est un défi de tous les jours. » Le Chic Resto Pop

« Les demandes d’aide alimentaire ont triplé depuis mars 2022 quand nous avons rouvert après la pandémie. Nous avons de plus en plus des difficultés à servir tout le monde, qui compte sur nous pour de l'aide. Afin de servir le plus grand nombre de personnes possible, depuis le mois de juin nous avons réduit la taille des paniers de denrées par un tiers. Nous avons aussi réduit la fréquence des visites de nos participants à une fois par mois. » Le Dépôt centre communautaire d’alimentation

Appel à l’action

Alors que les bilans faim de plusieurs organisations sont publiés aujourd’hui, Moisson Montréal appelle à une concertation pour répondre efficacement aux besoins croissants de la population. Des politiques ciblées et une approche globale sont essentielles pour surmonter cette crise alimentaire en constante évolution.

Le visage de la faim à Montréal :

Le dépannage alimentaire a augmenté de 55 %.

Pour la première fois en 15 ans, les familles biparentales occupent la première place en matière de représentation (33,7 %).

Augmentation de 57 % depuis 2019 des travailleurs ayant recours à l’aide alimentaire



Pour consulter le Bilan-Faim de Moisson Montréal 2023, rendez-vous sur notre site Internet au https://www.moissonmontreal.org/wp-content/uploads/2023/10/BilanFaim_2023.pdf

À propos du Bilan-Faim

Le Bilan-Faim est un sondage auquel participent les banques alimentaires membres de Banques alimentaires Canada (BAC). L’objectif est de mesurer les interventions en soutien alimentaire qui sont faites par les organismes communautaires à travers le pays.

À propos de Moisson Montréal

Organisme de bienfaisance fondé en 1984, Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au Canada. Sa mission consiste à fournir un approvisionnement alimentaire optimal aux organismes communautaires desservant les personnes en situation de précarité de l’île de Montréal tout en participant au développement de solutions durables. Grâce à la générosité des bénévoles et donateurs en denrées, Moisson Montréal bénéficie d’un effet de levier extraordinaire : avec chaque dollar de don, l’organisme redistribue plus de 15 $ de nourriture. Moisson Montréal remet 18 millions de kilogrammes de denrées par année au grand réseau d’entraide, incluant plus de 300 organismes communautaires accrédités sur l’île de Montréal qui répondent à plus de 900 000 demandes d’aide alimentaire par mois.

