Partenariat stratégique entre Decisive Farming par TELUS Agriculture et GrainFox pour appuyer la transformation numérique en agriculture

CALGARY, Alberta, 25 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Decisive Farming par TELUS Agriculture, un fournisseur novateur de technologies et de renseignements fondés sur les données, et GrainFox ont annoncé un nouveau partenariat visant à offrir aux agriculteurs canadiens un plus grand nombre d’options numériques pour le commerce et la vente du grain, fournissant ainsi des solutions technologiques qui contribuent à la transformation continue de l’industrie agricole canadienne.



Étant donné les contrats de récolte, la conjoncture du marché qui change constamment et les avis que les agriculteurs reçoivent à leur silo local, le processus de vente des récoltes et la recherche et la comparaison des meilleurs prix pour le grain peuvent être accablants. GrainFox, l’un des principaux fournisseurs d’outils agricoles et financiers numériques, offre aux agriculteurs des informations personnalisées et fondées sur des données au moyen d’une interface mobile ou de bureau. Avec des informations à jour sur les marchés et des recommandations sur la vente des récoltes adaptées à chaque exploitation agricole, c’est un outil essentiel pour la prise de décisions. En intégrant cet outil aux capacités de Decisive Farming, telles que Ferme en main, toutes les données seront facilement accessibles, de sorte que les clients pourront s’y retrouver et prendre des décisions plus éclairées à tout moment, où qu’ils soient.

« Actuellement, il est assez ardu de s’orienter sur les marchés du grain, et la situation se complique lorsque les agriculteurs commencent à négocier des contrats à terme et des stratégies d’options, a déclaré Kolby Nichol, directeur, Decisive Farming. Grâce à cette collaboration avec GrainFox, nous fournirons à nos clients une solution intégrée puissante, simplifiée et ayant un bon rapport coût-efficacité, qui aidera les agriculteurs à consacrer plus de temps aux choses les plus importantes. »

Cette innovation conjointe permettra à Decisive Farming de continuer à développer sa filière agricole et de faire en sorte que tous ses clients aient accès aux meilleurs outils et aux meilleures technologies pour accélérer leurs activités. GrainFox, de son côté, pourra atteindre davantage de clients et soutenir, avec son expertise du marché, les agriculteurs, de la cellule à grains jusqu’à la banque.

Liz Pham, chef de la croissance de GrainFox, affirme : « Grâce au partenariat dynamique entre GrainFox et Decisive Farming, nous révolutionnons l’industrie agricole. Cette collaboration exploite des technologies de pointe et des renseignements fondés sur des données afin d’autonomiser les agriculteurs et d’assurer une jonction parfaite entre la cellule à grains et la banque. Ensemble, nous semons les graines d’un avenir plus efficace, plus durable et plus prospère pour l’agriculture. »

Quelle que soit la taille de l’exploitation, il est possible d’utiliser GrainFox pour créer un commerce du grain plus durable et plus efficace. Les clients de Decisive Farming bénéficieront d’un rabais exclusif sur l’abonnement.

Pour en savoir plus sur les services de GrainFox et de Decisive Farming, et pour vous abonner à Grainfox, visitez decisivefarming. com/ GrainFox .

À propos de GrainFox

GrainFox est une plateforme de gestion du patrimoine agricole alimentée par des données qui est conçue pour guider les producteurs dans l’optimisation de la mise en marché du grain, de la cellule à grains à la banque. Avec Smart Advisor, GrainFox offre des recommandations de vente personnalisées basées sur la composition des cultures du producteur, ses objectifs de flux de trésorerie, ses limites de stockage et sa tolérance au risque. Complétés par une gamme d’outils fiables, les outils de GrainFox pour patrimoine agricole permettent aux producteurs de disposer d’informations détaillées pour affiner leurs stratégies de mise en marché du grain. Pour en savoir plus, visitez grainfox.com .

