Changement à la direction de l’AEMQ

ROUYN-NORANDA, Québec, 25 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) annonce le départ de M. Guy Bourgeois, directeur général de l'Association, à la suite d'une décision prise d'un commun accord et de manière amiable avec le conseil d'administration.



M. Bourgeois a occupé la position de directeur général de l’AEMQ, lors de la dernière année et a apporté une contribution significative à la croissance et au succès de l'association au cours de son mandat. Son leadership, son engagement et sa vision ont été des éléments essentiels dans la réalisation des objectifs stratégiques de l'organisation.

Le conseil d'administration a nommé M. Alain Poirier, directeur général par intérim. M. Poirier est actuellement directeur de projets et à l’emploi de l’AEMQ depuis 2011. Il va assurer la transition et garantir la continuité des opérations de l'organisation. Le conseil d'administration entreprendra prochainement la recherche d'un nouveau directeur général.

À PROPOS DE L’ASSOCIATION DE L’EXPLORATION MINIERE DU QUEBEC (AEMQ)

L’AEMQ est une association professionnelle et industrielle représentant les intervenants œuvrant dans le domaine de l'exploration minière au Québec. Fondée en 1975, l’Association a comme mission de promouvoir l'exploration durable et responsable des ressources minérales du Québec et leur contribution essentielle à l'économie québécoise. Elle rassemble 150 membres corporatifs et 1200 membres individuels. L’Association organise annuellement Xplor, un congrès qui rassemble la filière minérale québécoise en octobre à Montréal.

SOURCE ET RENSEIGNEMENTS :

Alain Poirier

Directeur général par intérim

819 762-1599 poste 2222

alainpoirier@aemq.org