Le King Faisal Specialist Hospital & Research Center annonce le lancement d’un service de pharmacogénomique clinique innovant

RIYADH, Arabie saoudite, 25 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (« KFSH&RC ») est fier d’annoncer le lancement de la phase inaugurale de son service de pharmacogénomique clinique au sein de son pôle cardiologie. Ce service pionnier utilise l’ADN du patient pour adapter les dosages et le choix des médicaments, annonçant ainsi une nouvelle ère dans les soins de santé, qui donne la priorité à un traitement personnalisé pour chaque individu. Cette approche novatrice devrait permettre d’améliorer les résultats thérapeutiques et de réduire les effets indésirables potentiels des médicaments.



Selon les experts du KFSH&RC, cette analyse permet aux médecins de prescrire des médicaments adaptés à chaque patient, en tenant compte de son état de santé et de ses caractéristiques génétiques. Les réactions des patients aux produits pharmaceutiques peuvent varier considérablement en fonction de leur profil génétique. Par conséquent, ce qui s’avère efficace pour un patient peut n’avoir qu’un effet minime pour un autre. Il convient de noter que les statistiques révèlent que 15 % des admissions à l’hôpital sont dues à des effets indésirables des médicaments, ce qui représente une charge financière et humaine considérable pour les systèmes de soins de santé du monde entier.

Ce service innovant est le fruit d’une collaboration entre le Centre de médecine génomique, le département des technologies de l’information dans le domaine de la santé et le département des soins pharmaceutiques du KFSH&RC. Dans sa phase initiale, ce service englobe six des médicaments les plus fréquemment prescrits, sur la base des données hospitalières recueillies, dont l’efficacité est connue pour être influencée par des variations génétiques.

Le KFSH&RC a clairement indiqué qu’il restait déterminé à étendre progressivement le champ d’application de ce service à tous les services de l’hôpital. Cette expansion souligne la volonté inébranlable de l’hôpital de dispenser des soins de santé personnalisés à chaque patient, de garantir le plus haut niveau de sécurité et de minimiser les effets indésirables, tout en adhérant aux dernières pratiques scientifiques approuvées à l’échelle mondiale.

À l’occasion du salon Global Health Exhibition, qui se tient à Riyad du 29 au 31 octobre, un événement dans le cadre duquel le KFSH&RC joue un rôle essentiel en qualité de partenaire stratégique dans le domaine de la santé, l’hôpital s’apprête à dévoiler ce service innovant qui promet de faire progresser les résultats en matière de soins de santé dans la région.

Le KFSH&RC a déclaré qu’il s’apprêtait à étendre progressivement le champ d’application du service à toutes les spécialités médicales dans le cadre de son engagement à dispenser des soins de santé personnalisés à chaque patient moyennant le plus haut niveau de sécurité et de prévention des effets indésirables et à exploiter les dernières pratiques scientifiquement éprouvées dans le monde entier.

L’établissement est considéré comme l’un des plus réputés au monde en matière de soins de santé spécialisés, un pionnier en matière d’innovation et un centre de recherche et d’enseignement médical de pointe. Il cherche également à développer des technologies médicales et à améliorer les soins de santé dans le monde entier, en partenariat avec d’éminentes institutions locales, régionales et internationales. Assurer un service de niveau international dans les domaines clinique, de la recherche et de l’enseignement, telle est la mission qu’il s’est fixée.

Coordonnées :

kfshrc@mcsaatchi.com