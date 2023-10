King Faisal Specialist Hospital and Research Centre Lança Inovadora Farmacogenômica Clínica

RIADE, Arábia Saudita, Oct. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) tem o orgulho de anunciar o lançamento da fase inaugural do seu serviço de farmacogenômica clínica no Heart Center. Este serviço pioneiro que utiliza o DNA do paciente para adaptar as escolhas e dosagens dos medicamentos, estabelece uma nova era na área da saúde que prioriza o tratamento personalizado para cada indivíduo. Esta abordagem inovadora está viabiliza o aprimoramento dos resultados do tratamento e a redução dos danos potenciais.



Os experts da KFSH&RC dizem que esta análise capacita os médicos a prescrever medicamentos personalizados para cada paciente, levando em consideração suas condições de saúde e características genéticas únicas. As respostas dos pacientes aos produtos farmacêuticos podem ser substancialmente diferentes de acordo com seus perfis genéticos. Por isso, o que demonstra ser eficaz para um paciente pode ter um impacto mínimo em outro. Vale a pena notar que as estatísticas revelam que 15% das internações hospitalares decorrem de reações adversas a medicamentos, que causam ônus financeiros e humanos substanciais aos sistemas de saúde em todo o mundo.

Este serviço inovador é um esforço colaborativo entre o Centro de Medicina Genômica, Assuntos de Tecnologia da Informação de Saúde e o Departamento de Assistência Farmacêutica do KFSH&RC. Na sua fase inicial, este serviço engloba seis dos medicamentos mais frequentemente prescritos, de acordo com dados hospitalares, cuja eficácia é sabidamente influenciada pelas variações genéticas.

O KFSH&RC deixou claro que continua empenhado em expandir progressivamente o âmbito deste serviço, abrangendo todos os departamentos do hospital. Essa expansão demonstra a dedicação inabalável do hospital em fornecer cuidados de saúde personalizados a todos os pacientes, garantindo o nível máximo de segurança e minimização de danos, ao mesmo tempo em que adere às mais recentes práticas científicas adotadas em todo o mundo.

Na Exposição Global de Saúde realizada em Riade de 29 a 31 de outubro, onde a KFSH&RC terá um papel vital como parceira estratégica de saúde, o hospital irá introduzir o serviço inovador que promete acelerar os resultados de saúde na região.

O King Faisal Specialist Hospital and Research Center é considerado um dos mais proeminentes do mundo na prestação de cuidados de saúde especializados, um pioneiro em inovação e um centro avançado de pesquisa e educação médica. O hospital também trabalha no desenvolvimento tecnologias médicas e aprimoramento dos cuidados de saúde em todo o mundo em parceria com instituições locais, regionais e internacionais proeminentes. Para o alcance de um serviço de classe mundial nos campos clínico, de pesquisa e educacional.

