King Faisal 专科医院及研究中心宣布推出创新临床药物基因组学服务

沙特阿拉伯，利雅得, Oct. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal 专科医院及研究中心 (KFSH&RC) 欣然宣布，在其心脏中心启动首期临床药物基因组学服务。这项开创性的服务利用患者的 DNA 来定制药物剂量和方案，预示着医疗保健的新时代将优先考虑为每个人提供个性化治疗。这种突破性的方法有望提升治疗效果并减少潜在危害。



KFSH&RC 的专家表示，这项分析使医生能够根据每位患者独特的健康状况和遗传特征开出量身定制的药物。患者对药物的反应可能因其遗传特征而呈现出显著差异。因此，对一名患者有效的方法可能对另一名患者影响微乎其微。值得注意的是，统计数据显示，15% 的住院病例是由药物不良反应引起的，给全球医疗保健系统造成了巨大的财政和人力负担。

这项创新服务是 KFSH&RC 基因组医学中心、医疗信息技术事务部和药物护理部门之间的合作成果。在初始阶段，该服务涵盖六种最常用的处方药物（根据医院数据确定），已知其疗效受到遗传变异的影响。

KFSH&RC 明确表示，将继续致力于逐步扩大这项服务的范围，涵盖医院的所有部门。此次扩展服务彰显了医院对为每位患者提供个性化医疗的坚定承诺，确保最高级别的安全性，并最大程度地减少伤害，同时遵循全球认可的最新科学实践。

在 10 月 29 日至 31 日于利雅得举行的全球健康展览会上，KFSH&RC 作为战略健康合作伙伴发挥着重要作用，该医院将推出有望促进该地区医疗保健成果的创新服务。

KFSH&RC 表示，为了履行为每位患者提供个性化医疗的承诺，并在最高水平上确保安全和预防伤害，以及借鉴全球最新科学实践，他们正在逐步扩大服务的适用范围，包括所有医学专业。

King Faisal 专科医院及研究中心被认为是世界上提供专业医疗保健最知名的医院和研究中心之一，是医疗创新领域的先驱，也是先进的医学研究和教育中心。该医院还寻求与当地、区域和国际知名机构合作，开发医疗技术，并致力于提升全球医疗保健水平。在临床、研究和教育领域实现世界一流的服务。

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