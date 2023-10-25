King Faisal 專科醫院及研究中心宣布推出創新臨床藥物基因組學服務

沙特阿拉伯，利雅得, Oct. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal 專科醫院及研究中心 (KFSH&RC) 欣然宣布，在其心臟中心啟動首期臨床藥物基因組學服務。這項開創性的服務利用患者的 DNA 來定製藥物劑量和方案，預示著醫療保健的新時代將優先考慮為每個人提供個性化治療。這種突破性的方法有望提升治療效果並減少潛在危害。



KFSH&RC 的專家表示，這項分析使醫生能夠根據每位患者的獨特健康狀況和遺傳特徵，為他們開出量身定制的藥物。患者對藥物的反應可能因其遺傳特徵而呈現出顯著差異。因此，對一名患者有效的方法可能對另一名患者影響微乎其微。值得注意的是，統計數據顯示，15% 的住院病例是由藥物不良反應引起的，這給全球醫療保健系統帶來了巨大的財務和人力負擔。

這項創新服務是 KFSH&RC 基因組醫學中心、醫療資訊科技事務部和藥物護理部門之間的合作成果。在初始階段，該服務涵蓋六種最常用的處方藥物（根據醫院數據確定），已知其療效受到遺傳變異的影響。

KFSH&RC 明確表示，將繼續致力於逐步擴大這項服務的範圍，涵蓋醫院的所有部門。此次擴展服務彰顯了該醫院對每位患者提供個性化醫療的堅定承諾，確保最高級別的安全性，並最大程度地減少損害，同時遵循全球認可的最新科學實踐。

在 10 月 29 日至 31 日於利雅德舉行的全球健康展覽會上，KFSH&RC 作為策略健康合作夥伴發揮着重要作用，該醫院將推出有望促進該地區醫療保健成果的創新服務。

KFSH&RC 表示，為了確保對每位患者提供最高水準的個性化醫療和預防損害，並借鑒全球最新科學實踐，該醫院正逐步擴大該服務的應用範圍，包括所有醫學專科領域。

King Faisal 專科醫院及研究中心被認為是世界上提供專業醫療最知名的醫院和研究中心之一，是醫療創新領域的先驅，也是先進的醫學研究和教育中心。該醫院還尋求與當地、區域和國際知名機構合作，開發醫療技術，並提升全球的醫療保健水準。在臨床、研究和教育領域實現世界一流的服務。

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