Nanterre, le 25 octobre 2023

Cobra IS, filiale de VINCI, signe trois contrats pour près de 1 950 km de lignes à haute tension au Brésil

Un contrat de partenariat public-privé pour la conception, le financement, la construction et l'exploitation de 349 km de lignes à haute tension dans l'État du Minas Gerais

Deux contrats de conception-construction d’un total de près de 1 600 km de lignes de transmission électrique et des sous-stations associées

À l’issue d’une enchère organisée par l’Agence nationale de l’énergie électrique du Brésil (ANEEL) portant sur environ 6 000 km de nouvelles lignes de transmission électrique réparties en neuf lots, Cobra IS - à travers ses filiales brésiliennes - s'est vu attribuer trois lots :

le lot 3, dans le cadre d’un partenariat public-privé portant sur une ligne de transmission électrique de 500 kV, d’une longueur de 349 km, et l'extension de deux sous-stations existantes dans l'État de Minas Gerais. Le montant d’investissement associé est de l’ordre de 150 millions d’euros ;

deux lots en conception-construction, pour un montant total d’environ 570 millions d’euros 1 , pour le compte de Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) : le lot 1, d’une longueur totale de 1 092 km ainsi que trois nouvelles sous-stations dans les États de Minas Gerais et Bahia ; le lot 7, d’une longueur de 507 km, ainsi qu'une nouvelle sous-station dans les États de Minas Gerais et Rio de Janeiro.

Ces projets faciliteront le transport d'une énergie décarbonée depuis les futures centrales de production (fermes photovoltaïques et parcs éoliens terrestres, situés dans l’est du Brésil) et renforceront la capacité du réseau électrique national.

Il convient de rappeler que Cobra IS a réalisé à ce jour plus de 32 000 km de lignes électriques au cours des vingt dernières années au Brésil.

1 Dans un groupement d'entreprises associant Cobra IS et Elecnor à 50/50.













