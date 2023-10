Nexity_Activité commerciale et chiffre d'affaires 9M 2023

Paris, 25 octobre 2023, 17h45 CEST

ACTIVITÉ COMMERCIALE ET CHIFFRE D’AFFAIRES 9M CONFORMES À NOS ATTENTES

NEXITY POURSUIT LE RECENTRAGE DE SA FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE

Activité commerciale et chiffre d’affaires sur 9 mois conformes aux attentes du Groupe dans une conjoncture durablement adverse Nexity fait mieux que le marché grâce à son positionnement de référence sur les ventes en bloc : 9.213 réservations de logements neufs (en France), -20% en volume ; -27% en valeur Chiffre d’affaires stable à ~3,0 Mds€





dans une conjoncture durablement adverse

Recentrage de la feuille de route stratégique : Accélération du pivot vers la régénération urbaine et les nouveaux usages à travers la croissance de l’immobilier opéré (+28% de chiffre d’affaires) Finalisation de la cession des activités en Pologne et au Portugal



Processus engagé de recherche de partenaires stratégiques et financiers sur nos métiers de gestion et de distribution, pouvant aller jusqu’à une ouverture du capital de ces activités

Guidance 2023 inchangée (sous réserve de l’évolution de l’environnement de marché)





Commentaire de Véronique Bédague, Présidente-Directrice générale

« Dans un environnement de marché dégradé, l’activité commerciale des neuf premiers mois s’inscrit dans la continuité du premier semestre.

Notre positionnement de référence sur l’ensemble de nos marchés et notre politique commerciale agile, orientée vers les ventes en bloc depuis 2022, grâce notamment aux partenariats de long-terme noués avec les bailleurs privés ou publics, nous permettent de faire mieux que le marché.

Nous vivons une crise inédite et durable, et les équipes sont mobilisées pour nous permettre d’y faire face : renforcement de l’efficacité opérationnelle, gestion rigoureuse du BFR et de l’endettement, travail sur le prix de revient de nos opérations, et adaptation de la feuille de route stratégique aux nouvelles donnes de marché.

Nous avons engagé un processus de recherche de partenaires stratégiques et financiers sur nos métiers de gestion et de distribution, afin de permettre le développement de ces activités et d’accélérer le pivot de notre modèle vers la régénération urbaine et les nouveaux usages.

Nexity bénéficie d’un bilan solide et de savoir-faire incomparables que nous avons su démontrer récemment dans le cadre du partenariat avec Carrefour par exemple, permettant de renforcer davantage notre position de leader de la ville durable, en se donnant les marges de manœuvre nécessaires pour saisir toutes les opportunités de marché. »

Chiffres clés à fin septembre 2023

Réservations logements France 9M 2022 9M 2023 Variation

23 vs 22 Volume 11.446 lots 9.213 lots -20% Valeur 2.561 M€ 1.865 M€ -27%





Chiffre d'affaires (M€) 9M 2022 9M 2023 Variation

23 vs 22 Promotion 2.318 2.334 +1% Immobilier résidentiel 2.068 1.972 -5% Immobilier d'entreprise 249 362 +45% Services 637 624 -2% Gestion 286 287 - Exploitation 155 198 +28% Distribution 195 139 -29% Chiffre d'affaires 2.954 2.958 -

Promotion Immobilier Résidentiel

Dans un marché toujours en forte dégradation, l’activité commerciale de Nexity est résiliente avec 9.213 réservations à fin septembre 2023 (-20% par rapport à fin septembre 2022 dans un marché en baisse de 31% au premier semestre) pour un montant de 1.865 millions d’euros (-27%).

Comme attendu, et en ligne avec les données de marché, les ventes au détail sont toujours en forte baisse (-41% par rapport au 9M 2022), en raison de la hausse significative et durable des taux d’intérêt qui impacte significativement l’accès au crédit et donc la demande des particuliers.

Les ventes en bloc représentent, elles, un volume en croissance de 9% par rapport à fin septembre 2022. Nexity a poursuivi sa politique commerciale agile, menée depuis 2022, en fléchant ses réservations de la vente au détail vers la vente en bloc, permise notamment grâce aux partenariats de long terme noués entre Nexity et les bailleurs privés ou publics.

L’écart entre les évolutions des réservations en volume et en valeur provient principalement du mix produit avec une proportion plus importante des ventes aux bailleurs sociaux, qui représentent 39% des réservations à fin septembre 2023 (contre 30% à fin septembre 2022).

À fin septembre 2023, l’offre commerciale (-15% par rapport à fin 2022 à 8.590 lots) et les délais d’écoulement en baisse (-0,3 mois à 6,5 mois) illustrent la sélectivité du Groupe en matière de lancement d’opérations et démontrent sa capacité à adapter son offre malgré un rythme de commercialisation ralenti.

Le chiffre d’affaires est en baisse de 5% à 1.972 millions d’euros, traduisant le ralentissement du rythme de signature des actes notariés depuis le début de l’année.

Le gouvernement a procédé début octobre à la révision du zonage du territoire, reclassant ainsi plus de 150 communes en zones tendues (A/Abis/B1), les rendant désormais éligibles au Pinel, au logement locatif intermédiaire (LLI), au PTZ 2024, et apportant dans certains cas une hausse des plafonds de loyers, induisant une amélioration des rendements locatifs. Cette extension du zonage devrait permettre à Nexity de recalibrer les opérations en cours de montage dans les communes concernées, et d’accélérer l’écoulement de son offre commerciale. Pour rappel, la part de l’offre commerciale de Nexity en zones tendues représente désormais 80%1.

Promotion Immobilier d’entreprise

Dans un contexte de marché à l’arrêt (baisse de 57% des investissements en France sur les 9 premiers mois de l’année, dont -74% sur le seul troisième trimestre2), comme anticipé, Nexity a enregistré 32 millions d’euros de prises de commandes à fin septembre 2023.

Le chiffre d’affaires de l’Immobilier d’entreprise s’élève à 362 millions d’euros à fin septembre 2023, en progression de 45% par rapport à fin septembre 2022, porté par la forte contribution de l’opération de l’éco-campus de La Garenne-Colombes, dont la livraison est prévue en 2024.

Services

Les activités de Gestion confirment leur résilience avec un portefeuille d’administration de bien (syndic et gérance) de 823.000 lots gérés à fin septembre 2023 et le renouvellement ou la signature de mandats importants en property management.

Les métiers d’intermédiation sont quant à eux, toujours impactés par la hausse des taux d’intérêt, par la Loi Climat & Résilience ainsi que par la forte tension du marché locatif.

Les activités d’exploitation (résidences gérées étudiantes et seniors, espaces de coworking) poursuivent leur croissance avec une hausse de 18% des mètres carrés gérés en coworking et des taux d’occupation toujours élevés, tant sur les espaces de coworking (99% à fin septembre 2023 sur les sites matures3) que sur les résidences étudiantes (97% à fin septembre 2023).

Chiffre d’affaires des services :

En M€ 9M 2022 9M 2023 Variation

23 vs 22 Gestion 286 287 - Exploitation 155 198 +28% Chiffre d'affaires Gestion et Exploitation 441 485 +10%

Le chiffre d’affaires des activités de gestion (administration de biens et property management) est stable à fin septembre 2023 à 287 millions d’euros. Il est porté par la récurrence de l’activité d’administration de biens (syndic et gérance) tandis que les activités de location et transaction, dont le poids est peu significatif dans les métiers de gestion, sont encore impactées par les tensions du marché (hausse des taux de crédit, faible rotation des occupants, attentisme des acquéreurs).

Les activités d’exploitation sont bien orientées, et représentent un chiffre d’affaires de 198 millions d’euros, en hausse de 28% par rapport à fin septembre 2022, reflétant notamment la croissance du parc des activités de coworking.

Hors distribution, le chiffre d’affaires des activités de Services à fin septembre 2023 est en hausse de 10% par rapport à fin septembre 2022, à 485 millions d’euros.

En M€ 9M 2022 9M 2023 Variation

23 vs 22 Chiffre d'affaires Distribution 195 139 -29%

Le chiffre d’affaires des activités de distribution est en recul (-29%) en raison du faible nombre d’actes signés, impactées par la dégradation du marché du logement neuf.

Chiffre d’affaires consolidé IFRS

En normes IFRS, le chiffre d’affaires publié à fin septembre 2023 s’établit à 2.749 millions d’euros contre 2.724 millions d’euros au 30 septembre 2022 à périmètre constant, stable par rapport aux 9M 2022. Ce chiffre d’affaires exclut celui des co-entreprises en application de la norme IFRS 11, qui impose leur comptabilisation par mise en équivalence, ces dernières étant intégrées proportionnellement dans le reporting opérationnel.

Pour rappel, le chiffre d'affaires des activités de promotion est reconnu selon la méthode de l'avancement pour les VEFA et les contrats de promotion immobilière, c'est-à-dire calculé sur la base des ventes notariées et au prorata de l'avancement de l'ensemble des coûts stockables engagés.

PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE (ESG)

Nexity a intégré le 15 septembre dernier l’indice Euronext CAC SBT 1.5, une décision intervenant à la suite de la validation par la SBTI (Science Based Target Initiative) en juillet 2023 de l’alignement 1,5°C de la trajectoire carbone du Groupe.

Cet indice, créé par Euronext en janvier 2023, comprend à ce jour 47 sociétés du SBF 120 dont les objectifs de réduction d’émissions ont été validés comme étant conformes à l’objectif de 1,5°C fixé par l’Accord de Paris.

Nexity a également confirmé sa place de leader au palmarès BBCA4 des maîtres d’ouvrage bas carbone immobiliers français, en se plaçant pour la 5ème année consécutive en première place dans les quatre catégories suivantes :

Le nombre d’opérations labélisées BBCA sur la période novembre 2022/octobre 2023

Le nombre d’opérations labélisées BBCA depuis la création du label en 2016

Le nombre de m² labélisés BBCA sur les 12 derniers mois

Le nombre de m² labélisés BBCA depuis 2016

Par ailleurs, Nexity continue de déployer sa stratégie de décarbonation en s’engageant avec différents partenaires pour des actions immédiates et concrètes, à l’image du partenariat signé en 2022 avec Saint Gobain pour déployer sur le site Carré invalides le nouveau verre zéro carbone et en signant, en septembre et octobre 2023 :

Un partenariat avec Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes pour développer l’efficacité énergétique dans les logements en s’appuyant sur une plateforme de gestion unique de l’énergie dans le logement

Une convention nationale avec Fibois France, partenaire de longue date, qui fédère et coordonne les 12 interprofessions régionales de la filière forêt-bois, dans laquelle Nexity s’engage à intégrer plus de solutions bois-biosourcées dans ses constructions.

Enfin, en ligne avec sa démarche de finance responsable, Nexity a publié le 11 octobre 2023 un framework durable complétant le volet « Green » en vigueur depuis 2019 avec l’élément « social ». Le framework inclut également un volet relatif aux critères environnementaux « sustainability linked financing ». Ce framework a fait l’objet d’un SPO (Second Party Opinion) par ISS-ESG, qualifiant le niveau d’ambition de robuste et en ligne avec les meilleurs pratiques de marché. Ces documents sont disponibles sur le site internet du Groupe Finance responsable.

PERSPECTIVES

La guidance 2023 communiquée en juillet dernier reste inchangée, sous réserve de l’évolution de l’environnement de marché. À moyen terme, Nexity poursuit le recentrage sa feuille de route stratégique en l’adaptant aux nouvelles donnes de marché :

Accélération du pivot vers la régénération urbaine et les nouveaux usages :

Création de Nexity Héritage, filiale dédiée à la régénération urbaine

Partenariats signés au premier semestre 2023 avec Carrefour et TopHat qui s’inscrivent dans l’ambition de devenir le leader de la régénération urbaine et permettront d’accélérer la décarbonation de l’immobilier

En parallèle, Nexity capitalise sur son savoir-faire en immobilier opéré grâce aux activités de résidences étudiantes et de coworking qui poursuivent leur croissance soutenue depuis le début de l’année (chiffre d’affaires en hausse de 28%), et aux opérations de coliving en build-to-rent, en partenariat avec Urban Campus.





Valorisation de la base clients :

Partenariat exclusif annoncé mi-septembre avec Suravenir 5 pour le lancement de Nexity Life, contrat d’assurance-vie 100% digital dédié à l’immobilier, et lancement début octobre de Pierre Papier Immo, plateforme digitale de distribution de produits d’investissement et d’épargne grand public (Assurance-vie, SCPI et Livret d’épargne)

pour le lancement de Nexity Life, contrat d’assurance-vie 100% digital dédié à l’immobilier, et lancement début octobre de Pierre Papier Immo, plateforme digitale de distribution de produits d’investissement et d’épargne grand public (Assurance-vie, SCPI et Livret d’épargne) Processus engagé de recherche de partenariats stratégiques et financiers sur les métiers de gestion et de distribution, pouvant aller jusqu’à une ouverture du capital de ces activités.

Avertissement : Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la Société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier et concurrentiel. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits au chapitre 2 du Document d'enregistrement universel déposé auprès de l'AMF sous le numéro D.23-0251 en date du 6 avril 2023 puissent avoir un impact sur les activités du Groupe et la capacité de la Société à réaliser ses objectifs. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et ne s'engage pas à publier ou communiquer d'éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments.

ANNEXE REPORTING OPÉRATIONNEL

Promotion Immobilier Résidentiel - Réservations trimestrielles

2021 2022 2023 Nombre de lots, en unités T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 Logements neufs (France) 3.508 4.843 4.092 7.658 3.490 4.149 3.807 6.569 2.811 3.274 3.128 Réservations réalisées en direct par Ægide 389 348 - - - - - - - - - Total logements neufs France 3.897 5.191 4.092 7.658 3.490 4.149 3.807 6.569 2.811 3.274 3.128 Terrains à bâtir 338 439 367 772 337 423 219 558 288 359 186 Total nombre de réservations France 4.235 5.630 4.459 8.430 3.827 4.572 4.026 7.127 3.099 3.633 3.314





2021 2022 2023 Valeur, en M€ TTC T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 Logements neufs (France) 792 1.056 845 1.447 764 992 805 1.363 575 685 605 Réservations réalisées en direct par Ægide 90 85 - - - - - - - - - Total logements neufs France 882 1.141 845 1.447 764 992 805 1.363 575 685 605 Terrains à bâtir 29 42 33 55 27 37 18 53 28 28 25 Total montant des réservations France 911 1.183 878 1.502 790 1.029 824 1.416 604 713 630

Promotion Immobilier Résidentiel - Réservations cumulées

2021 2022 2023 Nombre de lots, en unités T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M T1 S1 9M Logements neufs (France) 3.508 8.351 12.443 20.101 3.490 7.639 11.446 18.015 2.811 6.085 9.213 Réservations réalisées en direct par Ægide 389 737 737 737 - - - - - - - Total logements neufs France 3.897 9.088 13.180 20.838 3.490 7.639 11.446 18.015 2.811 6.085 9.213 Terrains à bâtir 338 777 1.144 1.916 337 760 979 1.537 288 647 833 Total nombre de réservations France 4.235 9.865 14.324 22.754 3.827 8.399 12.425 19.552 3.099 6.732 10.046





2021 2022 2023 Valeur, en M€ TTC T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M T1 S1 9M Logements neufs (France) 792 1.848 2.693 4.140 764 1.756 2.561 3.924 575 1.260 1.865 Réservations réalisées en direct par Ægide 90 175 175 175 - - - - - - - Total logements neufs France 882 2.023 2.868 4.315 764 1.756 2.561 3.924 575 1.260 1.865 Terrains à bâtir 29 71 104 159 27 64 82 135 28 56 81 Total montant réservations France 911 2.094 2.972 4.474 790 1.819 2.643 4.059 604 1.316 1.946

Évolution de la répartition des réservations de logements neufs (France) par clients

En nombre de lots 9M 2022 9M 2023 Clients accédants 1.967 17% 1.424 15% dont : - primo-accédants 1.687 15% 1.173 13% - autres accédants 280 2% 252 3% Investisseurs individuels 4.534 40% 2.419 26% Bailleurs professionnels 4.945 43% 5.370 58% dont : - investisseurs institutionnels 1.539 13% 1.768 19% - bailleurs sociaux 3.406 30% 3.602 39% Total 11.446 100% 9.213 100% Dont réservations réalisées par croissance externe (Angelotti)

Backlog – Carnet de commandes

2021 2022 2023 En millions d'euros, hors taxes T1 S1 9M 12M T1 S1 9M 12M T1 S1 9M Promotion Immobilier résidentiel France 5.183 5.200 5.279 5.236 5.230 5.219 5.168 5.321 5.225 5.168 5.041 Opérations réalisées en direct par Ægide 242 - - - - - - - - - - Promotion Immobilier d'entreprise 1.138 1.059 1.013 974 935 906 827 779 659 536 445 Total 6.562 6.259 6.291 6.210 6.165 6.125 5.995 6.100 5.883 5.704 5.485

Services

Décembre 2022 Septembre 2023 Variation Gestion / Administration de biens Portefeuille de logements en gestion - Syndic 680.000 667.000 -2% - Gestion locative 160.000 156.000 -2% Immobilier d'entreprise - Actifs sous gestion (en millions de m²) 20,0 18,8 -6% Exploitation Résidences étudiantes - Nombre de résidences en exploitation 131 131 - - Taux d'occupation (12 mois glissants) 97% 97% +0,4 pt Bureaux partagés - Surfaces gérées (en m²) 110.000 130.000 +20.000 - Taux d'occupation (12 mois glissants) 85% 83% -2 pts Distribution Septembre 2022 Septembre 2023 Variation - Réservations totales 3.419 2.114 -38% - Dont réservations pour compte de tiers 2.125 1.332 -37%

Chiffre d’affaires - Séries trimestrielles

2021(1) 2022(1) 2023 En millions d'euros T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 Promotion 851 827 815 1.279 700 843 775 1.448 701 934 699 Promotion Immobilier résidentiel 656 742 736 1.146 627 754 687 1.317 577 793 602 Promotion Immobilier d'entreprise 195 85 79 133 72 89 89 131 125 140 97 Services 176 209 198 270 195 226 215 301 194 214 216 Gestion 91 94 100 94 92 96 98 96 92 95 100 Exploitation 35 35 40 47 49 53 53 62 61 68 70 Distribution 50 80 58 129 54 77 64 144 40 52 46 Chiffre d'affaires nouveau périmètre(2) 1.028 1.036 1.013 1.549 895 1.069 991 1.750 895 1.148 915 Chiffre d'affaires des activités cédées 104 107 - - - - - - - - - Chiffre d'affaires 1.132 1.143 1.013 1.549 895 1.069 991 1.750 895 1.148 915 Dont croissance externe Immobilier résidentiel (Angelotti) - - - - - - - 45 35 39 25 Dont international 7 11 3 39 25 1 35 128 4 43 11

(1) Reclassement de Villes & Projets (classés historiquement en Autres activités) en Promotion Immobilier résidentiel

(2) Hors activités cédées en 2021 (Century 21 et Ægide-Domitys).

GLOSSAIRE

Backlog promotion (ou carnet de commandes) : représente le chiffre d’affaires futur du Groupe déjà sécurisé, exprimé en euros, pour les activités de promotion (Promotion Immobilier résidentiel et Promotion Immobilier d’entreprise). Le backlog comprend les réservations non actées et la partie du chiffre d’affaires restant à dégager sur les actes notariés déjà signés (partie restant à construire)

Cash-flow libre : représente la génération de cash par les activités opérationnelles après paiement des impôts, des charges financières, du remboursement des obligations locatives, prise en compte des variations du BFR, des dividendes des mises en équivalences et des investissements nets opérationnels

Chiffre d’affaires : Les chiffres d’affaires des activités de promotion sont reconnus selon la méthode de l’avancement pour les VEFA et les contrats de promotion immobilières, c’est-à-dire calculés sur la base des ventes notariées et au prorata de l’avancement de l’ensemble des couts stockables engagés

Co-entreprises : entités sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint en vertu d’un accord contractuel. Il s’agit principalement d’opérations de promotion immobilière (en Promotion Immobilier résidentiel et Promotion Immobilier d’entreprise) réalisées avec un autre promoteur (copromotion)

Délai d’écoulement : offre commerciale rapportée aux réservations des 12 derniers mois, exprimée en mois, pour l’activité du logement neuf en France

EBITDA : l’excédent brut d’exploitation défini par Nexity est égal au résultat opérationnel courant avant amortissement et dépréciation des immobilisations, dotations nettes aux provisions, charges de paiements en actions, déstockage des frais financiers affectés aux opérations, majoré des dividendes reçus des entreprises comptabilisées par mises en équivalence et ayant une nature opérationnelle dans le prolongement de l’activité du Groupe. Les amortissements intègrent les droits d’utilisation des actifs loués calculés en application d’IFRS 16, et l’impact de la neutralisation des marges internes sur la cession d’un actif par les sociétés de promotion, suivi de la prise à bail par une société du Groupe

EBITDA après loyers : EBITDA diminué des charges comptabilisées pour les loyers qui sont retraitées pour l’application de la norme sur les contrats de location (IFRS 16)

Exploitation : exploitation de résidences pour étudiants ou d’espaces de travail flexibles

Gestion / Administration de biens (ADB) : gestion de biens immobiliers (location, transaction), de parties communes d’immeubles collectifs (en tant que syndic pour le compte des copropriétaires), ou de gestion d’immeubles tertiaires ou commerciaux, services aux utilisateurs.

Part de marché logement neuf en France : correspond aux réservations de Nexity (ventes au détail et ventes en bloc) rapportées aux réservations (ventes au détail et ventes en bloc) publiées par la FPI (Fédération des promoteurs Immobilier)

Pipeline : somme du backlog et du potentiel ; il peut être exprimé en nombre de mois ou d’année d’activité (comme le backlog ou le potentiel) sur la base du chiffre d’affaires des 12 derniers mois

Potentiel d’activité : représente le volume total à une date donnée (exprimé en nombre de logements et/ou en chiffre d’affaires hors taxes), des projets futurs en Promotion Immobilier résidentiel (logements neufs, terrains à bâtir et international) et en Promotion Immobilier d’entreprise, validés en Comité, tous stades de montage confondus, y compris Villes & Projets ; le potentiel comprend l’offre commerciale actuelle, l’offre future (tranches non commercialisées sur des fonciers acquis et l’offre non lancée associée aux terrains sous promesse foncière)

Prises de commandes - Promotion Immobilier d’entreprise : prix de vente HT des contrats définitifs pour les opérations de la Promotion Immobilier d’entreprise, exprimés en euro sur une période donnée (actes notariés ou contrat de promotion)

Reporting opérationnel : comptes IFRS avec présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle. Cette présentation est utilisée par le management car elle reflète mieux la réalité économique des activités

Réservations en valeur - Immobilier résidentiel (ou chiffre d’affaires réservé) : prix de vente TTC des contrats de réservations des opérations de promotion immobilière exprimés en euro sur une période donnée, net de l’ensemble des désistements constatés sur la période

Réserves foncières (ou Land Bank) : représente le montant des acquisitions foncières pour les opérations en France réalisées avant l’obtention d’un permis de construire, et le cas échéant, d’autres autorisations administratives.

Résultat opérationnel courant : le résultat opérationnel courant reprend l’ensemble des éléments constituant le résultat opérationnel retraité des éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents. En particulier, les pertes de valeur des goodwills sont exclues du résultat opérationnel courant

Résultat net avant éléments non courants : représente le résultat net part du Groupe retraité des éléments ne rentrant pas dans l’activité courante par exemple : variation de la juste valeur d’ORNANE ou des éléments constitutifs du résultat opérationnel non courant (cession d’activités significatives, éventuelle perte de valeur des goodwills, réévaluation des titres mis en équivalence suite à la prise de contrôle).

1 Selon le nouveau zonage

2 Source : Immostat T3 2023

3 Sites ouverts depuis plus de 12 mois

4 Bâtiment Bas Carbone

5 Filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa

