Chiffre d’affaires du T3 2023 : 126,2 millions d’euros

Troisième trimestre stable du fait de l’impact des restrictions mises en place au Brésil

Ventes d’énergie : +5%. Stabilité de la production (+1% à 1,2 TWh) malgré les restrictions mises en place après la coupure d’électricité généralisée survenue en août au Brésil Services : multipliés par x2 (avant éliminations) dont (i) les services internes multipliés par x7 du fait du pic des chantiers pour compte propre, avec 346 MW mis en service pendant le trimestre plus 643 MW toujours en construction ; et (ii) les services aux clients tiers en baisse de -6%, retrouvant presque le niveau précédent le pic de chantiers pour compte propre



Ambitions 2023

Relèvement de l’objectif 2023 de capacité en exploitation et en construction à environ 2,8 GW (contre 2,6 GW précédemment) ; dont environ 2,3 GW en exploitation (+47% par rapport à fin 2022)

Confirmation de l’objectif 2023 d’EBITDA normatif1 d’environ 275 millions d’euros

Réaffirmation des ambitions 2027

Capacité en exploitation et en construction : supérieure à 5 GW

Capacité exploitée pour compte de tiers : supérieure à 8 GW

EBITDA normatif 2 : environ 475 millions d’euros

: environ 475 millions d’euros CO 2 -équivalent évité : plus de 4 millions de tonnes

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023.

« Le troisième trimestre a été marqué par de nombreuses mises en service de centrales, pour un total de 346 MW, auquel il faut ajouter 99 MW depuis début octobre, reflétant les efforts des équipes sur le terrain. Malgré les restrictions mises en place après la coupure d’électricité généralisée survenue en août au Brésil, la production du troisième trimestre est en progression comme lors de chacun des deux premiers trimestres. Forts notamment de ces avancées, et anticipant de nouvelles cessions de projets dont les négociations sont aujourd’hui à un stade avancé, nous réaffirmons notre objectif d’EBITDA 2023 d’environ 275 millions d’euros, représentant un doublement par rapport à 2022. Nous sommes par ailleurs d’ores et déjà mobilisés pour l’atteinte des prochains objectifs », a commenté Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Chiffre d’affaires du troisième trimestre (T3) et des neuf premiers mois (9M) de 2023

En millions d’euros3 T3 2023 T3 2022 Variation

à taux courants Variation

à taux constants4 9M 2023 9M 2022 Variation

à taux courants Variation

à taux constants2 Ventes d’énergie 78,2 74,7 +5% +5% 216,4 170,9 +27% +26% Services 135,7 63,7 x2 x2 406,9 212,9 +91% +92% Éliminations -87,6 -12,4 x7 x7 -298,1 -59,7 x5 x5 Chiffre d’affaires 126,2 126,0 stable stable 325,2 324,1 stable stable

REVUE DES ACTIVITÉS

Le chiffre d’affaires des 9M 2023 s’établit à 325,2 millions d’euros, stable par rapport aux neuf premiers mois de 2022 à taux de change courants et constants. Les Ventes d’énergie et les Services (après éliminations) contribuent respectivement à hauteur de 66% et de 34% du chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’année 2023.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023 s’établit à 126,2 millions d’euros, stable par rapport au troisième trimestre 2022 à taux de change courants et constants. Les Ventes d’énergie et les Services (après éliminations) contribuent respectivement à hauteur de 62% et 38% du chiffre d’affaires du trimestre.

VENTES D’ÉNERGIE

Indicateurs opérationnels

T3 2023 T3 2022 Variation 9M 2023 9M 2022 Variation Production (en GWh) 1 166 1 151 +1% 2 997 2 465 +22% Puissance en exploitation (en MW) 2 046 1 521 +35% Puissance en exploitation et en construction (en MW) 2 688 2 432 +11% Facteur de charge éolien au Brésil 47% 53% -7pts 39% 38% +1pt Facteur de charge solaire au Brésil 24% 26% Facteur de charge éolien en France 18% 16% +2pts 23% 20% +3pts Facteur de charge solaire en France 22% 23% -1pt 19% 20% -1pt Facteur de charge solaire en Egypte 27% 28% -1pt 26% 26% stable Facteur de charge solaire en Jordanie 29% 32% -3pts 27% 29% -2pts

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2023 issu des Ventes d’énergie atteint 216,4 millions d’euros, en hausse de +27% par rapport aux neuf premiers mois 2022 à taux de change courants et constants. Le taux moyen EUR/BRL est de 5,42 au cours des neuf premiers mois 2023, contre 5,46 au cours des neuf premiers mois 2022.

Lors des neuf premiers mois 2023, la production atteint 3 TWh, contre 2,5 TWh sur les neuf premiers mois 2022 en hausse de +22%. La production de 3 TWh correspond à la consommation en électricité d’un équivalent de 3,8 millions de personnes, permettant d’éviter 1 144 kilos tonnes de CO 2 . L’augmentation de la production traduit l’accroissement de la capacité en exploitation, qui a augmenté de +35% depuis septembre 2022, passant de 1,5 GW à 2,0 GW.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023 issu des Ventes d’énergie atteint 78,2 millions d’euros, en hausse de +5% (à taux de change courants et constants) par rapport au troisième trimestre 2022.

Le troisième trimestre est marqué par une accélération des mises en service avec 346 MW connectés pendant le trimestre, grâce à l’atteinte de la pleine puissance du complexe de Garrido (+25 MW) au Portugal, la mise en service de Rives charentaises (37,4 MW) en France, la finalisation de la mise en service de SSM3-6 au Brésil (+243 MW) et le dynamisme d’Helexia (+40,8 MW).

Malgré ces avancées significatives, la production du trimestre n'augmente que de 1%, s'établissant à 1,2 TWh, en raison des écrêtages qui baissent temporairement la production au Brésil.

Analyse par pays:

Au Brésil, le réseau électrique est perturbé depuis un blackout survenu le 15 août. D’une part, l’écrêtement de la production de certaines centrales a réduit la production d’environ 120 GWh. D’autre part, l’allongement des délais de connexion de nouvelles centrales a réduit la production d’environ 40 GWh. Dès lors, la contribution de la nouvelle centrale solaire SSM3-6 (260 MW) a été significative, mais insuffisante pour faire croître la production totale du pays ;

En France, la production bénéficie des nouvelles installations des projets dédiés à des clients corporate tels que la SNCF avec la mise en service de la centrale éolienne Rives charentaises (37,4 MW) ou Leroy Merlin avec la mise en service de la centrale éolienne de Sud Vannier (23,6 MW), et d’autres projets comme celui de Sable blanc en Guyane ;

Dans les autres pays, la production augmente avec la contribution des nouvelles centrales en particulier celles de South Farm au Royaume-Uni (50 MW), du complexe Garrido au Portugal (51 MW), ainsi que de celles d’Helexia principalement en Espagne et en Hongrie (9 MW). La production reste globalement stable en Egypte et en Jordanie.





SERVICES

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2023 issu des Services (internes et externes) atteint 406,9 millions d’euros, en hausse de +91% (+92% à taux de change constants) par rapport aux neuf premiers mois 2022.

Le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements est multiplié par x2 pour atteindre 379,7 millions d'euros, et le segment Exploitation Maintenance croît de +18% pour atteindre 27,2 millions d'euros.

Le chiffre d’affaires interne (éliminé en consolidation) est multiplié par x5 à 298,1 millions d'euros, porté par la construction des centrales pour compte propre, tandis que le chiffre d’affaires avec les clients tiers est en baisse de -29% à 108,7 millions d'euros. L’activité a donc été fortement concentrée sur l’interne, compte tenu des nombreuses constructions et mises en service en cours, surtout pendant les six premiers mois de l’année.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023 issu des Services (internes et externes) atteint 135,7 millions d’euros, multiplié par x2 par rapport au troisième trimestre 2022 à taux de change courants et constants. L’activité continue d’être concentrée sur l’interne, mais moins qu’au cours du premier semestre, avec un chiffre d’affaires interne (éliminé en consolidation) multiplié par x7 tandis que le chiffre d’affaires avec les clients tiers est en baisse de -6% (contre -29% sur neuf mois) à 48,1 millions d’euros.

L’analyse par segment montre une forte progression du segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements :

Le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements affiche un chiffre d’affaires de 127,0 millions d’euros, multiplié par x2. L’activité interne est multipliée par x7, traduisant les nombreux chantiers de construction actifs, dont 346 MW achevés pendant le trimestre plus 643 MW en cours à fin septembre. Le chiffre d’affaires externe de ce segment baisse de -9%, à 42,8 millions d’euros, contre -34% sur neuf mois, traduisant la montée en puissance de grands contrats pour clients tiers notamment en Irlande ;

Le segment Exploitation-Maintenance enregistre un chiffre d’affaires de 8,7 millions d’euros en hausse de +8%. La capacité exploitée pour son compte et pour ses clients tiers s’élève à 6,4 GW, en croissance de +46% par rapport à septembre 2022, dont 4,3 GW pour clients externe en croissance de +52%.

Les éliminations de chiffre d’affaires du 9M 2023 et du T3 2023 ressortent respectivement à 298,1 millions d’euros (multiplié par x5 à taux de change courants et constants) et 87,6 millions d’euros (multiplié par x7 à taux de change courants et constants), reflétant la forte augmentation des services internes.

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS (DEPUIS LE 30 SEPTEMBRE)

La centrale solaire de Karavasta (140 MW) est entièrement construite et prête à produire5

La centrale, la plus grande d’Albanie, mais également des Balkans occidentaux, est désormais construite et devrait produire ses premiers mégawattheures dans les semaines à venir. Le projet est capable de fournir une électricité équivalente à la consommation annuelle de 220 000 habitants.

Démarrage de la production du parc éolien de Canudos (99 MW)6

Le projet, situé dans l'État de Bahia, au Brésil, se compose de 28 éoliennes, d'un poste collecteur, d'un poste de sectionnement et d'une ligne de transmission de 500kV. En outre, conformément à l'engagement de Voltalia, depuis 2021, Voltalia collabore avec des experts pour mettre en œuvre un programme ambitieux de conservation de l'Ara de Lear, une espèce endémique, et de restauration de sa principale source de nourriture locale, le palmier licuri.

Pleine puissance pour la centrale solaire SSM3-6 (260 MW)7

Voltalia a mis en service la totalité de la capacité de la centrale solaire SSM3-6, y compris la dernière tranche de 133 MW dont l´entrée en exploitation avait été ralentie à cause des conséquences du blackout du réseau le 15 août dernier.

Newave Energia s’appuie sur Voltalia pour un projet solaire de 420 MW8

Voltalia a vendu un projet de 420 MW, que l’entreprise a entièrement développé, à Newave Energia, qui se reposera également sur Voltalia pour la construction et la maintenance des infrastructures électriques. Ce projet prêt à construire est situé dans le complexe d’Arinos, dans l'État de Minas Gerais, dans la région sud-est du Brésil. Les futures centrales photovoltaïques produiront l’équivalent de la consommation de 1,3 million d'habitants du pays et éviteront l’émission d’environ 350 kt de CO 2 par an.

OBJECTIFS 2023

Relèvement de l’objectif 2023 de capacité en exploitation et en construction de 2,6 GW à environ 2,8 GW : x2,8 par rapport à juin 2019, à la fixation de l’objectif ; dont environ 2,3 GW en exploitation (+47% par rapport à fin 2022).

Confirmation de l’objectif 2023 d’EBITDA normatif9 d’environ 275 millions d’euros, soit une multiplication par x2 par rapport à 2022 et par x4 par rapport à juin 2019, date de la fixation de l’objectif. Pour atteindre cet objectif, Voltalia s’appuie sur l’EBITDA normatif de 61 millions d’euros enregistré au premier semestre 2023, auquel s’ajoutera un EBITDA normatif sécurisé d’environ 214 millions d’euros au deuxième semestre intégrant :

Environ 124 millions d’euros issues des Ventes d’énergie ;

Environ 90 millions d’euros issus des Services et Corporate. Voltalia bénéficie notamment de la finalisation de la vente d’un projet prêt à construire de 420 MW10 au Brésil, ainsi que de cessions en cours dont plus de 100 MW font l’objet de négociations exclusives avancées.

AMBITIONS 2027

Réaffirmation des ambitions suivantes :

Capacité en exploitation et en construction détenue en propre : supérieure à 5 GW ;

Capacité exploitée pour compte de tiers : supérieure à 8 GW ;

EBITDA normatif 11 : environ 475 millions d’euros ;

: environ 475 millions d’euros ; CO 2 -équivalent évité : plus de 4 millions de tonnes.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2022 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 14 avril 2023. Compte tenu de ces risques et incertitudes, rien ne permet de garantir que les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse se réaliseront effectivement. Nonobstant le respect de l'article 223-1 du règlement général de l'AMF (les informations divulguées doivent être " exactes, précises et sincères "), Voltalia fournit les informations contenues dans ces documents à la date du présent communiqué de presse et décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

Capacité en exploitation au 30 septembre 2023

En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride 30 septembre 2023 30 septembre 2022 Belgique 17 17 16 Brésil 732 647 1 379 1 068 Egypte 32 32 32 France 126 155 5 286 215 Guyane française 13 7 5 19 44 34 Grèce 17 17 17 Hongrie 12 12 0 Italie 16 16 15 Jordanie 57 57 57 Portugal 74 74 20 Roumanie 2 2 0 Espagne 21 21 8 Royaume-Uni 57 32 89 39 Total 859 1 120 7 10 51 2 046 1 521

Capacité en construction au 30 septembre 2023

Nom du projet Capacité Technologie Pays Canudos 99.4 Eolien Brésil Cafesoca 7.5 Hydro Brésil Bolebedu 148 Solaire Afrique du Sud Karavasta 140 Solaire Albanie Logelbach 12.1 Solaire France Montclar 3.7 Solaire France Clifton 45 Solaire Royaume-Uni Higher Stockbridge 45 Solaire Royaume-Uni Sinamary 11 Biomasse /stockage Guyane Française Lercara Friddi 3.4 Solaire Italie Helexia 1.4 Solaire Belgique Helexia 91.1 Solaire Brésil Helexia 16.1 Solaire France Helexia 0.1 Solaire Guyane française Helexia 2.9 Solaire Espagne Helexia 1.6 Solaire Romania Helexia 8.1 Solaire Hongrie Helexia 1.9 Solaire Italie Helexia 4.4 Solaire Portugal Total (en MW) 643



Production d’électricité au 30 septembre 2023

En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride12 9M 2023 9M 2022 Brésil 1 849 456 34 2 339 1 957 Egypte 59 59 61 Jordanie 101 101 105 France 128 155 7 290 224 Guyane française 10 28 38 33 Grèce 20 20 17 Royaume-Uni 53 53 8 Portugal 47 47 22 Italie 19 19 18 Hongrie 3,5 3,5 - Roumanie 0,7 0,7 - Belgique 10 10 11 Espagne 17 17 9 Total 1 977 951 28 7 34 2 997 2 465

Prochain rendez-vous : Chiffres d’affaires du quatrième trimestre 2023, le 31 janvier 2024 (avant bourse)

A propos de Voltalia Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables, Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage, Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 2,7 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 16,1 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 1 700 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au compartiment A du marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices SBF 120, Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small, L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. VOLTALIA

Relations Investisseurs : invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00

Relations Presse : Jennifer Jullia

jjullia@actifin.fr . T. +33 (0)1 56 88 11 11





1 « Ebitda normatif » estimé au 31 décembre 2023, calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 6,3 et une production éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne sur le long terme

2 « EBITDA normatif » estimé au 31 décembre 2027, calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 5,5 et une production éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne sur le long terme

3 Les montants ci-dessus sont la somme des données consolidées, arrondie à la première décimale

4 Calculée sur la base d’un taux de change moyen EUR/BRL de 5,48 au premier semestre 2023 contre 5,55 au premier semestre 2022

5 Communiqué du 17 octobre 2023

6 Communiqué du 23 octobre 2023

7 Communiqué du 3 octobre 2023

8 Communiqué du 9 octobre 2023

9 « Ebitda normatif » estimé au 31 décembre 2023, calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 6,3 et une production éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne sur le long terme

10 Communiqué du 9 octobre

11 « EBITDA normatif » estimé au 31 décembre 2027 calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 5,5 et une production éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne sur le long terme

12 Incluant la production solaire d’Oiapoque

