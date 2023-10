BIC : Résultats du Troisième Trimestre et des 9 Premiers Mois 2023

Clichy, France - le 25 octobre 2023

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE ET DES 9 PREMIERS MOIS 2023

Croissance toujours solide du chiffre d'affaires au T3 : +7,2 %. Marge d'exploitation ajustée à 15,2 %.

Croissance du chiffre d’affaires des 9M, +7,1 % à taux de change constants, grâce aux gains de parts de marché dans les régions clés et dans toutes les catégories :

Human Expression (9M) : croissance de 7,6 % du chiffre d’affaires à taux de change constants, portée par les ventes en Europe et par une croissance à deux chiffres sur les marchés en croissance.

(9M) : croissance de 7,6 % du chiffre d’affaires à taux de change constants, portée par les ventes en Europe et par une croissance à deux chiffres sur les marchés en croissance. Flame for Life (9M) : croissance de 1,7 % du chiffre d’affaires à taux de change constants, tirée par une performance en hausse en Europe et sur les marchés en croissance, et partiellement neutralisée par un recul des ventes aux États-Unis.

(9M) : croissance de 1,7 % du chiffre d’affaires à taux de change constants, tirée par une performance en hausse en Europe et sur les marchés en croissance, et partiellement neutralisée par un recul des ventes aux États-Unis. Blade Excellence (9M) : croissance de 15,6 % du chiffre d’affaires à taux de change constants, grâce au succès de nos produits à valeur ajoutée en Europe et en Amérique latine, et à la croissance à deux chiffres au Moyen-Orient et en Afrique.

La marge d’exploitation ajustée des 9M s’est établie à 15,0 % : elle a été affectée par la forte inflation des coûts (matières premières et électricité) au S1 2023, une absorption moins favorable des coûts fixes et un effet de change défavorable, des facteurs négatifs en partie compensés par l’impact favorable résultant des ajustements de prix et du mix.

La marge brute d’autofinancement a atteint 359,3 millions d’euros : les flux de trésorerie disponible, à 142,2 millions d’euros, s’expliquent par un recouvrement efficace des créances clients au T3 2023 et par l’amélioration de la gestion des stocks.

Chiffres clés

en millions d’euros T3 2022 T3 2023 9M 2022 9M 2023 Chiffre d’affaires 580,1 560,3 1 707,2 1 737,3 Variation en publié +21,3% (3,4) % +22,4% +1,8% Variation à base comparable +7,6% +3,2% +11,6% +3,8% Variation à taux de change constants +10,5% +7,2% +13,8% +7,1% Marge d’exploitation 11,1% 14,6% 15,3% 14,8% Marge d’exploitation ajustée 11,3% 15,2% 15,7% 15,0% Résultat net Part du Groupe par action (en euros) 1,06 1,39 4,22 4,22 Résultat net Part du Groupe par action ajusté (en euros) 1,14 1,49 4,53 4,43 Flux nets de trésorerie disponible avant acquisitions et cessions 128,3 139,7 150,7 142,2 Position Nette de Trésorerie 347,0 308,3 347,0 308,3

« Nos résultats du troisième trimestre mettent en évidence une croissance durable et rentable, favorisée par les nouvelles capacités commerciales et opérationnelles déployées dans le cadre de notre plan Horizon », a déclaré Gonzalve Bich, Directeur Général de BIC. « Ce vaste panel d’initiatives stratégiques interconnectées nous a en effet permis d’enregistrer une croissance de notre chiffre d’affaires dans la partie haute de notre fourchette annualisée à moyen terme, mais aussi d’améliorer notre marge d’EBIT ajustée et de continuer à générer de solides flux de trésorerie. L’élaboration d’un portefeuille davantage centré sur le consommateur réside au cœur de notre stratégie de croissance. Grâce aux nouveaux produits innovants et à plus forte valeur ajoutée, ainsi qu’aux connaissances approfondies que nous tirons de nos données et qui nous ont permis de réduire le nombre de références (SKU) de plus de 7 % depuis le début de l’année, soit au-delà de notre ambition pour 2023, nous avons pu maximiser la valeur de notre assortiment et porter nos efforts sur les SKU les plus rentables. BIC possède un avantage concurrentiel sur les points de vente clés, ce qui lui permet à la fois de générer une croissance supérieure au reste du marché et d’améliorer sa rentabilité.

Désormais, malgré la prudence imposée par les difficultés économiques pesant sur les consommateurs, les perspectives pour 2024 nous paraissent prometteuses. Nous sommes convaincus que la poursuite de la mise en œuvre de nos initiatives Horizon contribuera à la réalisation de nos objectifs à moyen terme. »

Perspectives 2023 confirmées

La croissance du chiffre d’affaires de l’exercice 2023 devrait être comprise entre 5 % et 7 % à taux de change constants grâce à l’effet combiné de hausses de prix et d’amélioration du mix. Nous prévoyons d’améliorer le résultat d’exploitation ajusté et la marge d’exploitation ajustée de l’exercice 2023, ainsi que la marge brute, des tendances qui seront toutefois partiellement compensées par la poursuite des investissements d’exploitation et dans le soutien à la marque, pour mener à bien notre ambition dans le cadre du plan Horizon et soutenir une croissance rentable à long terme.

La génération des flux nets de trésorerie disponible devrait dépasser 200 millions d’euros, pour la cinquième année consécutive.





Faits marquants du troisième trimestre et des 9 premiers mois 2023





Chiffre d’affaires, résultat d’exploitation (EBIT) et résultat d’exploitation ajusté

en millions d’euros T3 2022 T3 2023 9M 2022 9M 2023 Chiffre d’affaires 580,1 560,3 1 707,2 1 737,3 Marge brute 275,0 295,6 834,8 876,4 Taux de marge brute 47,4% 52,8% 48,9% 50,4% EBITDA 84,6 96,4 332,1 320,5 Résultat d’exploitation (EBIT) 64,3 81,6 261,9 256,3 Marge d’exploitation 11,1% 14,6% 15,3% 14,8% Eléments non-récurrents 1,3 3,7 6,6 4,1 Résultat d’exploitation ajusté 65,6 85,3 268,5 260,4 Marge d’exploitation ajustée 11,3% 15,2% 15,7% 15,0%

Le chiffre d’affaires du T3 2023 a progressé de 7,2 % à taux de change constants et de 3,2 % à base comparable, tirée par une performance solide en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et au Brésil. La croissance est imputable principalement aux performances de la division Blade Excellence (+17,3 % à taux de change constants), suivie de Human Expression (+4,5 %) et de Flame for Life (+3,9 %).

La marge brute au T3 2023 s’est établie à 52,8 %, soit une hausse de 5,4 points imputable à l’impact favorable de l’effet prix et mix, à la baisse des coûts de matières premières, à une optimisation du processus de production et à l’effet de change lié à la couverture EUR/USD. Ces effets positifs ont été partiellement neutralisés par une absorption moins favorable des coûts fixes et par la dégradation du mix lié à la moindre contribution de l’activité Briquets aux États-Unis.

La marge d’exploitation ajustée au T3 2023 s’est établie à 15,2 %, soit une hausse de 3,9 points. L’impact positif de l’amélioration de la marge brute a été partiellement neutralisé par la hausse des dépenses d’exploitation et des dépenses de soutien à la marque.

Le Revenue Growth Management (RGM) est resté une source de dynamisme au T3 2023, grâce à un effet de prix et de mix favorable dans nos trois divisions, en particulier Human Expression, et à la montée en gamme réussie du 4 Couleurs Décor en Europe. De plus, nos efforts visant à construire un portefeuille centré sur le consommateur ont permis de porter la croissance de notre chiffre d’affaires par référence (SKU) à 15,4 % et de réduire de plus de 7 % le nombre de références, soit au-delà de notre ambition pour 2023.

Le chiffre d’affaires des 9M 2023 a augmenté de 7,1 % à taux de change constants, de 3,8 % à base comparable et de 9,8 % sur 12 mois glissants. La croissance a été portée par les ventes en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. Les trois divisions ont contribué à la croissance, à commencer par Blade Excellence et Human Expression. La croissance du chiffre d’affaires est imputable à l’impact favorable du RGM et de l’innovation sur le rapport de prix et de mix. Le chiffre d’affaires généré par l’e-commerce a encore progressé de 13,0 % à taux de change constants, ce qui porte la part totale des ventes en ligne à 12,6 %, à comparer à 11,7 % des 9M 2022.

La marge brute des 9M 2023 s’est établie à 50,4 %, soit une hausse de 1,5 point portée par l’impact favorable des ajustements de prix et du mix, une optimisation du processus de production et la couverture EUR/USD. Ces effets positifs ont été en partie neutralisés par l’inflation des coûts (matières premières et électricité), l’absorption des coûts fixes et un effet de change négatif (principalement USD/MXN et EUR/TRY).

La marge d’exploitation ajustée des 9M 2023 s’est établie à 15,0 %, à comparer à 15,7 % pour les 9M 2022. Ce recul s’explique par la hausse des dépenses d’exploitation et des dépenses de soutien à la marque (investissements visant à soutenir la croissance du chiffre d’affaires), dont l’impact négatif a été partiellement compensé par l’amélioration de la marge brute.

Principaux composants de la variation de la marge d’exploitation ajustée

Principaux composants de la variation de la marge d'exploitation ajustée (en points) T1 2023 vs. T1 2022 T2 2023 vs. T2 2022 T3 2023 vs. T3 2022 9M 2023 vs. 9M 2022 · Variation de la marge brute (2,0) +1,1 +5,4 +1,5 · Soutien à la marque (1,2) +0,3 (0,7) (0,5) · Dépense d'exploitation et autres dépenses (3,6) (1,4) (0,8) (1,7) Variation de la marge d'exploitation ajustée (6,8) 0,0 +3,9 (0,7)

Résultat net et résultat net par action

en millions d'euros T3 2022 T3 2023 9M 2022 9M 2023 Résultat d'exploitation (EBIT) 64,3 81,6 261,9 256,3 Résultat financier 0,7 1,5 (3,4) (4,0) Résultat avant impôts 65,0 83,1 258,6 252,3 Résultat Net Part du Groupe 46,8 59,8 186,2 181,4 Résultat Net Part du Groupe Ajusté 50,3 64,0 200,1 190,7 Résultat net Part du Groupe par action ajusté (en euros) 1,14 1,49 4,53 4,43 Résultat net Part du Groupe par action (en euros) 1,06 1,39 4,22 4,22

Le taux d’imposition effectif des 9M 2023 était de 28,1 %, à comparer à 28,0 % pour les 9M 2022.





Situation nette de trésorerie

Évolution de la situation nette de trésorerie

en millions d'euros 9M 2022 9M 2023 Situation nette de trésorerie (début de période - décembre) 400,1 359,9 Flux nets de trésorerie liés à l'activité d'exploitation +208,1 +211,5 · Dont Marge brute d'autofinancement +357,8 +359,3 · Dont variation du besoin en fonds de roulement (88,1) (90,6) · Autres (61,6) (57,2) Investissements industriels (57,4) (69,3) Paiements des Dividendes (94,7) (110,2) Programme de rachat d'actions (43,7) (97,3) Flux net liés au contrat de liquidité +1,9 - Produit de la cession de Pimaco +1,1 - Acquisitions (73,3) - Autres éléments +4,9 +13,7 Situation nette de trésorerie (fin de période – septembre) 347,0 308,3

La marge brute d’autofinancement a atteint 359,3 millions d’euros, soutenue par les solides performances commerciales. La variation défavorable du besoin en fonds de roulement et autres, à hauteur de 147,8 millions d’euros, s’explique principalement par la hausse des créances commerciales et autres créances pour un montant de 93,2 millions d’euros résultant de la croissance du chiffre d’affaires. En conséquence, les flux nets de trésorerie disponible avant acquisitions et cessions des 9M 2023 se sont élevés à 142,2 millions d’euros.

À fin septembre 2023, la situation nette de trésorerie s’est établie à 308,3 millions d’euros, après prise en compte d’un montant de 97,3 millions d’euros de rachat d’actions.

Rémunération des actionnaires

Dividende ordinaire de 2,56 euros par action versé le 31 mai 2023.





97,3 millions d’euros de rachat d’actions par Société BIC à fin septembre 2023, soit 1 646 032 actions rachetées à un prix moyen de 59,14 euros par action.

Tendances opérationnelles par division





Human Expression

en millions d'euros T3 2022 T3 2023 9M 2022 9M 2023 Chiffre d'affaires 225,2 214,7 663,2 675,0 Variation en publié +14,1% (4,7) % +25,0% +1,8% Variation à base comparable +2,1% +1,2% +14,4% +3,5% Variation à taux de change constants +6,6% +4,5% +18,4% +7,6% Résultat d'exploitation ajusté (1,2) 16,0 34,3 60,6 Marge d'exploitation ajustée (0,6) % 7,5% 5,2% 9,0%

La performance du chiffre d’affaires de la division Human Expression au T3 2023 (+4,5% à taux de change constants) a été portée par la croissance en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe.

En Europe, la croissance a été portée par l'impact positif des prix et du mix (grâce à nos importants efforts de RGM), qui a contribué à une bonne saison de rentrée scolaire. Malgré un contexte de marché globalement peu porteur en France et au Royaume-Uni, l'excellente exécution s'est traduite par un gain de parts de marché de 1,1 point en valeur dans les deux pays.

Aux États-Unis, le chiffre d'affaires a été freiné par des promotions et bons de réduction, mais BIC a maintenu sa part de marché grâce à la contribution positive des produits de papeterie classiques (stylos à bille, correcteurs et stylos gel) et des nouveaux produits (porte-mines Break-Resistant).

Au Brésil, la croissance du chiffre d’affaires est imputable à un effet favorable des prix et du mix et aux ventes liées à la rentrée scolaire. Au Moyen-Orient et en Afrique, le chiffre d’affaires a enregistré une croissance à deux chiffres, tiré par une augmentation des volumes et par l’impact positif des prix et du mix, avec notamment une bonne saison de rentrée scolaire en Afrique centrale et de l’Ouest, et de bonnes performances en Afrique du Sud.

Le chiffre d’affaires des 9M 2023 a progressé de 7,6 % à taux de change constants et de 3,5 % à base comparable, porté principalement par l’impact positif des prix et du mix dans toutes les catégories.

La marge d’exploitation ajustée de la division Human Expression au T3 2023 s’est établie à 7,5 %, à comparer à

-0,6 % au T3 2022, une progression significative imputable à l’impact favorable des prix et du mix, à un effet de change positif (en raison principalement de la couverture EUR/USD), à la baisse des coûts de matières premières, mais aussi des coûts de transport et distribution. Cette performance a été en partie neutralisée par une hausse des investissements dans le soutien à la marque.

La marge d’exploitation ajustée de la division Human Expression des 9M 2023 s’est établie à 9,0 %, à comparer à 5,2 % pour les 9M 2022. Cette progression a été portée par l’impact favorable des prix et du mix, par de moindres investissements dans le soutien à la marque et par le levier favorable lié au chiffre d’affaires, des effets positifs partiellement neutralisés par un effet de change défavorable (principalement USD/MXN) et par l’augmentation des dépenses d’exploitation.

Flame for Life

en millions d'euros T3 2022 T3 2023 9M 2022 9M 2023 Chiffre d'affaires 216,0 200,1 652,0 634,4 Variation en publié +26,5% (7,3) % +21,2% (2,7) % Variation à base comparable +11,0% (1,3) % +9,9% (1,0) % Variation à taux de change constants +12,4% +3,9% +10,8% +1,7% Résultat d'exploitation ajusté 74,8 68,3 241,6 221,4 Marge d'exploitation ajustée 34,6% 34,1% 37,1% 34,9%

Le chiffre d’affaires de la division Flame for Life au T3 2023 a affiché une croissance de 3,9 % à taux de change constants malgré une base de comparaison élevée.

Aux États-Unis, le marché total des briquets a baissé de 6,3 % en volume et de 2,1 % en valeur depuis le début de l'année. Cependant, grâce à l'impact positif des prix et du mix, BIC a conservé sa position de leader, en gagnant 0,7 point de parts de marché en volume et 0,9 point en valeur, devant ses concurrents.

En Europe, le chiffre d’affaires a progressé au T3 2023 pour atteindre une croissance modérée à deux chiffres à taux de change constants, dynamisée par le lancement de BIC® EZ Reach, qui a affiché une croissance prometteuse en France.

En Amérique latine, la croissance du chiffre d’affaires s’est accélérée au T3 2023 pour atteindre deux chiffres à taux de change constants. Au Brésil, la croissance a été tirée par la progression en volume et en valeur du chiffre d’affaires des briquets de poche, ainsi que par l’élargissement des réseaux de distribution.

Le chiffre d’affaires des 9M 2023 a été tiré par une croissance à deux chiffres en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que par une croissance de près de 10 % en Europe. Ces régions ont également bénéficié de l’élargissement des réseaux de distribution.

La marge d’exploitation ajustée de la division Flame for Life au T3 2023 s’est établie à 34,1 %, elle était de 34,6 % au T3 2022. Cette évolution est imputable à une absorption moins favorable des coûts fixes, à une augmentation des coûts des matières premières et à un effet de levier négatif sur les coûts d’exploitation aux États-Unis. Les investissements dans le soutien à la marque ont également augmenté en raison du lancement de la campagne publicitaire BIC® EZ Reach en Europe. Ces éléments ont été partiellement compensés par un impact favorable des prix et des taux de change (couverture EUR/USD), ainsi que par l’optimisation du processus de production.

La marge d’exploitation ajustée de la division Flame for Life des 9M 2023 s’est établie à 34,9 %, à comparer à 37,1 % pour les 9M 2022, en raison des mêmes facteurs à l’œuvre pour le T3 2023.

Blade Excellence

en millions d'euros T3 2022 T3 2023 9M 2022 9M 2023 Chiffre d'affaires 132,6 139,1 372,9 407,4 Variation en publié +26,8% +4,9% +22,3% +9,2% Variation à base comparable +12,3% +13,9% +11,5% +12,6% Variation à taux de change constants +14,7% +17,3% +12,8% +15,6% Résultat d'exploitation ajusté 13,3 26,0 56,6 46,5 Marge d'exploitation ajustée 10,0% 18,7% 15,2% 11,4%

Le chiffre d'affaires de Blade Excellence au T3 2023 est le second trimestre consécutif de croissance à deux chiffres (+17,3% à taux de change constants).

Dans la division Blade Excellence, BIC a gagné des parts de marché dans toutes les régions clés. Les produits à valeur ajoutée et les nouveaux produits ont contribué à la performance solide de nos gammes de rasoirs 3 et 5 lames et de rasoirs hybrides, en particulier en Europe et en Amérique latine.

En Europe, BIC a gagné des parts de marché en valeur : +3,3 points en France, +1,8 point en Italie et +2,9 points en Pologne, grâce au succès des produits 3 et 5 lames sur les segments féminin et masculin. Le chiffre d'affaires a enregistré une croissance à deux chiffres grâce à la hausse des volumes en Europe de l'Est, à un effet prix et mix favorable et à de nouveaux gains de distribution. Nos produits à valeur ajoutée dans les gammes Single Metal et Miss Soleil, et nos nouvelles gammes écoresponsables, ont contribué à cette croissance, conformément à l'objectif de notre plan Horizon consistant à étoffer notre offre à valeur ajoutée.

BIC a surperformé le marché américain avec un gain de 1,0 point de parts de marché, en raison notamment de l'impact positif du segment féminin, avec la bonne performance de la gamme Soleil. Le chiffre d'affaires a atteint une croissance proche de 10 % au T3 2023, soutenu par l'impact favorable des produits innovants dans la gamme Escape. BIC Soleil Escape (4 et 5 lames) a solidement contribué à la croissance.

Notre stratégie de montée en gamme vers une offre de rasoirs à valeur ajoutée à 3 lames, conjuguée à l'augmentation des volumes, porte ses fruits en Amérique latine. Le chiffre d'affaires a enregistré une croissance à deux chiffres au T3 2023. Au Brésil, notamment, nous avons gagné 1,0 point de parts de marché supplémentaire en valeur, grâce à nos gammes Comfort 3, Soleil et Hybrid. Au Mexique, notre part de marché a augmenté de 0,6 point en valeur. Le chiffre d'affaires a progressé de près de 10 %, porté par nos produits à valeur ajoutée en grande distribution et par des gains de distribution sur les circuits traditionnels.

Le chiffre d’affaires de la division Blade Excellence des 9M 2023 a affiché une croissance de 15,6 % à taux de change constants, avec une accélération au T3 2023 dans la plupart des régions.

La marge d’exploitation ajustée de la division Blade Excellence au T3 2023 s’est établie à 18,7 %, à comparer à 10,0 % au T3 2022. Cette progression significative est imputable à l’impact favorable combiné du levier lié au chiffre d’affaires, à l’effet prix et mix, à la baisse des coûts de matières premières, à l’effet de change (principalement dû à la couverture EUR/USD), et à une optimisation du processus de production et de la baisse des coûts de transport et distribution.

La marge d’exploitation ajustée de la division Blade Excellence des 9M 2023 s’est établie à 11,4 %, à comparer à 15,2 % pour les 9M 2022.

Elle a été affectée par la forte inflation des coûts (matières premières et électricité) au S1 2023 et par l’impact négatif des taux de change (principalement USD/MXN). L’optimisation du processus de production a permis de compenser en partie ces deux éléments. La marge a également été érodée par la hausse des dépenses d’exploitation et les investissements dans le soutien à la marque, en grande partie liés à la campagne publicitaire de grande envergure menée aux États-Unis à l’occasion du lancement de BIC® EasyRinse. Ces effets négatifs ont été partiellement compensés par un rapport de prix et de mix favorable.





Point d’étape sur l’exécution du plan Horizon





Lors de notre Investor Update du 11 septembre 2023, nous avons présenté comment, depuis son lancement en novembre 2020, notre plan Horizon façonnait l’avenir de notre activité et favorisait une croissance durable et rentable.

Objectifs Horizon d’ici fin 2025 :

Chiffre d’affaires : croissance annuelle de 5-7 % 1

Marge d’exploitation ajustée : amélioration d’environ 150 pb par rapport au niveau de 2022 de 14,0 %

Flux nets de trésorerie disponible (« Free Cash-Flow ») : génération de 20 millions d’euros supplémentaires par an à partir de 2024, s’ajoutant à l’objectif actuel supérieur à 200 millions d’euros.

Nous avons confirmé et actualisé nos objectifs à 5 ans (2025) en raison d’une exécution excellente dans les initiatives de croissance suivantes :

Mise en œuvre d’une croissance durable

Une meilleure exécution commerciale et une plus grande expertise en matière de commercialisation contribuent à assurer une croissance supérieure au reste du marché :

Le renforcement des capacités marketing et la mise en œuvre de campagnes marketing innovantes stimulent la croissance dans les catégories.

Grâce à l’accent renouvelé sur l’e-commerce, les ventes en ligne représentent désormais 10,5 % du chiffre d’affaires.

Notre discipline de « Revenue Growth Management » contribue à simplifier notre portefeuille et à maximiser la valeur de notre assortiment, en réduisant de 30 % le nombre de références (SKU) et en favorisant une augmentation de 70 % du chiffre d’affaires par SKU entre 2019 et 2023 (estimation). L’impact favorable sur le rapport de prix et de mix qui en découlera sera supérieur aux contraintes liées aux volumes et à l’inflation.

BIC s’appuie également sur l’innovation et les fusions-acquisitions pour accélérer sa croissance :

L’innovation porte ses fruits, puisque 10 % du chiffre d’affaires provient de nouveaux produits lancés au cours des trois dernières années. Le nombre de brevets octroyés demeure élevé : 311 en 2022 et 21 pour la seule gamme EasyRinse.

Les innovations produits centrées sur le consommateur et validées par des données continuent de répondre aux exigences spécifiques des consommateurs et apportent des solutions inédites, offrant ainsi des opportunités de montée en gamme et d’amélioration de la perception de la marque.

Le modèle économique B2B BIC Blade-Tech permet à BIC de pénétrer le segment disruptif et en plein essor des systèmes rechargeables.

L’activité accrue de fusions-acquisitions reflète nos anticipations de l’évolution du comportement des consommateurs, en plus de répondre à notre volonté de création de produits tendance attrayants et d’accélération de la croissance des catégories. La valeur ajoutée de BIC accélère son potentiel de croissance, puisque l’activité de fusions-acquisitions a contribué à 75 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022. L’acquisition d’AMI permet à BIC de repenser l’écriture avec une lentille numérique prometteuse composée de capteurs magnétiques.





Amélioration du processus opérationnel

De nouvelles capacités ont été déployées pour améliorer le processus opérationnel :

Les services d’achat centralisés à valeur ajoutée de BIC mettent à profit sa présence mondiale pour réaliser des économies, garantir les approvisionnements et se rapprocher des objectifs de développement durable.

Les services d’achat directs et indirects permettent de réaliser des économies supplémentaires et de bénéficier de gains d’efficacité, tout en prévenant les risques liés à l’inflation et à l’approvisionnement.

L’ingénierie de la valeur permet d’axer les efforts sur la valeur du consommateur par le biais de l’optimisation produit, tout en réduisant la quantité de matières premières utilisées, en abaissant les coûts et en renforçant les avantages en matière de développement durable.

L’amélioration du processus de fabrication et de la chaîne d’approvisionnement contribue à réduire les coûts de bout en bout en optimisant notre empreinte industrielle et notre approvisionnement à l’échelle mondiale. Elle renforce ainsi la flexibilité et l’agilité de BIC, tout en réduisant les délais de livraison et les émissions de CO₂.

Génération quotidienne de trésorerie

Accent sur la maximisation des flux nets de trésorerie disponible :

En 2023, pour la cinquième année consécutive, Société BIC générera plus de 200 millions d’euros de « free cash flow ».

Le contrôle strict des dépenses d’investissement permet à BIC de maintenir un montant annuel moyen d’investissements d’environ 100 millions d’euros.

Le raccourcissement des délais de recouvrement des créances clients contribue à améliorer la gestion du besoin en fonds de roulement, ce qui se traduit par un cycle plus efficace de conversion de la trésorerie. BIC a déjà atteint son objectif de réduction du DSO (Days Sales Outstanding) de 10 jours depuis le lancement du plan stratégique Horizon. Et nous ciblons nos efforts sur l’organisation des stocks, parallèlement au maintien d’un service client excellent, en visant une réduction du DIO (Days Inventory Outstanding) d’au moins 10 jours par an d’ici la fin du plan stratégique Horizon.









ANNEXES







Hypothèses de marché 2023





Nos perspectives 2023 sont fondées sur les hypothèses de marché suivantes par rapport à 2022 :

Tendances de marchés (en valeur) :

Europe : Papeterie : baisse légère à modérée (low to mid to mid-single-digit) Briquets : baisse légère à modérée (low to mid-single-digit) Rasoirs : stable à légère baisse (flat to low-single-digit)

: États-Unis : Papeterie : légère baisse (low to mid-single-digit) Briquets de poche : légère baisse (low-single-digit) Rasoirs non rechargeables : légère baisse à modérée (low to mid-single-digit)

: Amérique latine : Papeterie : hausse légère à modérée (low to mid-single-digit) Briquets : hausse légère à modérée (low to mid-single-digit) Rasoirs : hausse modérée à élevée (mid to high-single-digit)

: Inde : Papeterie : hausse modérée à élevée (mid to high-single-digit)

Résultat d’exploitation :

Marge brute : Augmentation des prix et du mix Optimisation du processus de production Effet de change légèrement favorable (hors Argentine) Inflation des coûts des matériaux et de l’énergie Inflation des coûts de personnel

Résultat d’exploitation ajusté : Expansion de la marge brute Augmentation des investissements de soutien à la marque pour stimuler la croissance du chiffre d’affaires Augmentation de la R&D et des dépenses d’exploitation en soutien de la croissance à long terme et de l’innovation dans le cadre du plan Horizon



Flux de trésorerie disponible avant acquisitions et cessions :

Environ 110-120 millions d’euros de dépenses d’investissement

Devise : taux de couverture EUR/USD 2023 : 1,08





Chiffre d’affaires par géographie

Chiffre d'affaires T3 par zone géographique

en millions d’euros T3 2022 T3 2023 % En publié % A taux de change constants % A base comparable Groupe 580,1 560,3 (3,4)% +7,2% +3,2% Europe 169,6 170,7 +0,6% +8,6% +8,6% Amérique du Nord 236,9 207,6 (12,3)% (5,0)% (5,2)% Amérique Latine 108,5 116,4 +7,3% +26,5% +5,8% Moyen-Orient et Afrique 36,0 42,0 +16,7% +36,5% +36,5% Asie et Océanie (Inde incluse) 29,1 23,6 (19,0)% (9,1)% (9,1)%





Chiffre d'affaires 9M par zone géographique

en millions d’euros 9M 2022 9M 2023 % En publié % A taux de change constants % A base comparable Groupe 1 707,2 1 737,3 +1,8% +7,1% +3,8% Europe 497,6 524,6 +5,4% +9,6% +9,5% Amérique du Nord 735,8 684,2 (7,0)% (4,8)% (5,2)% Amérique Latine 288,2 333,3 +15,6% +28,2% +10,8% Moyen-Orient et Afrique 102,0 125,0 +22,5% +34,5% +34,5% Asie et Océanie (Inde incluse) 83,6 70,1 (16,1)% (9,1)% (9,1)%

Chiffre d’affaires par division

Chiffre d'affaires T3 par division

en millions d’euros T3 2022 T3 2023 % En publié Impact de change14F15

(en points) Changement de Périmètre15F16

(en points) Impact de l’Argentine16F17

(en points) % À base comparable Groupe 580,1 560,3 (3,4)% (6,9) (0,0) +0,3 +3,2% Human Expression - Papeterie 225,2 214,7 (4,7)% (6,1) +0,1 +0,1 +1,2% Flame for Life - Briquets 216,0 200,1 (7,3)% (6,9) (0,0) +0,9 (1,3)% Blade Excellence - Rasoirs 132,6 139,1 +4,9% (8,6) (0,0) (0,4) +13,9% Autres Produits 6,3 6,5 +2,9% (1,5) (0,0) (0,0) +4,4%





Chiffre d'affaires 9M par division

en millions d’euros 9M 2022 9M 2023 % En publié Impact de change

(en points) Changement de Périmètre

(en points) Impact de l’Argentine

(en points) % À base comparable Groupe 1 707,2 1 737,3 +1,8% (2,6) +0,1 +0,5 +3,8% Human Expression - Papeterie 663,2 675,0 +1,8% (3,0) +0,5 +0,8 +3,5% Flame for Life - Briquets 652,0 634,4 (2,7)% (2,0) (0,0) +0,3 (1,0)% Blade Excellence - Rasoirs 372,9 407,4 +9,2% (3,5) (0,0) +0,1 +12,6% Autres Produits 19,1 20,5 +7,3% (1,0) (0,0) (0,0) +8,3%

Changements de périmètre et fluctuations des taux de change

Impact des changements de périmètre et fluctuations des taux de change sur le chiffre d'affaires (hors ARS) (en %) T3 2022 T3 2023 9M 2022 9M 2023 Périmètre 1,3 (0,0) 1,1 +0,1 Devises +11,3 (6,9) +9,0 (2,6) Dont USD +7,2 (2,9) +5,8 (0,8) Dont BRL +1,4 (0,1) +1,3 +0,1 Dont MXN +0,9 +0,5 +0,7 +0,6 Dont CAD 0,4 (0,2) +0,3 (0,2) Dont ZAR +0,0 (0,3) +0,0 (0,2) Dont NGN +0,2 (0,7) +0,1 (0,3) Dont TRY (0,7) (0,7) (0,5) (0,5) Dont INR +0,2 (0,2) +0,2 (0,2) Dont RUB et UAH +1,1 (1,6) +0,6 (0,7)

Sensibilité de la fluctuation USD-EUR

Sensibilité du chiffre d’affaires et du résultat avant impôts de la fluctuation USD-EUR

in % 9M 2022 9M 2023 Variation de +/- 5% de l’impact de l’USD sur le chiffre d’affaires 2,1 2,0 Variation de +/- 5% de l’impact de l’USD sur le résultat avant impôts 1,2 1,0





Résultat d’exploitation (EBIT) par division

Résultat d'exploitation par division

en millions d’euros T3 2022 T3 2023 9M 2022 9M 2023 Groupe 64,3 81,6 261,9 256,3 Marge en % 11,1% 14,6% 15,3% 14,8% Human Expression - Papeterie (2,6) 12,4 30,9 57,2 Marge en % (1,1) % 5,8% 4,7% 8,5% Flame for Life - Briquets 74,8 68,2 240,7 221,0 Marge en % 34,6% 34,1% 36,9% 34,8% Blade Excellence - Rasoirs 13,3 26,0 54,4 46,2 Marge en % 10,0% 18,7% 14,6% 11,3% Autres produits (0,1) (0,9) (3,9) (1,7) Coûts non alloués (21,1) (24,1) (60,2) (66,4)

Résultat d’exploitation ajusté par division

Résultat d'exploitation ajusté par division

en millions d’euros T3 2022 T3 2023 9M 2022 9M 2023 Groupe 65,6 85,3 268,5 260,4 Marge en % 11,3% 15,2% 15,7% 15,0% Human Expression - Papeterie (1,2) 16,0 34,3 60,6 Marge en % (0,6) % 7,5% 5,2% 9,0% Flame for Life - Briquets 74,8 68,3 241,6 221,4 Marge en % 34,6% 34,1% 37,1% 34,9% Blade Excellence - Rasoirs 13,3 26,0 56,6 46,5 Marge en % 10,0% 18,7% 15,2% 11,4% Autres produits (0,1) (0,9) (3,9) (1,7) Coûts non alloués (21,1) (24,1) (60,2) (66,4)





Compte de résultat résumé

Compte de résultat résumé

en millions d’euros T3 2022 T3 2023 9M 2022 9M 2023 Chiffre d’affaires 580,1 560,3 1 707,2 1 737,3 Coût des ventes 305,1 264,7 872,4 860,9 Marge brute 275,0 295,6 834,8 876,4 Charges administratives et autres charges d’exploitations 210,7 214,0 572,9 620,1 Résultat d’exploitation (EBIT) 64,3 81,6 261,9 256,3 Résultat financier 0,7 1,5 (3,4) (4,0) Résultat avant impôts 65,0 83,1 258,6 252,3 Impôts (18,2) (23,4) (72,4) (70,9) Résultat Net Part du Groupe 46,8 59,8 186,2 181,4 Résultat net Part du Groupe par action (en euros) 1,06 1,39 4,22 4,22 Nombre moyen d’actions en circulation (net des actions propres) 44 130 016 43 006 898 44 130 016 43 006 898

Bilan

Bilan

en million d’euros 30 septembre 2022 30 septembre 2023 ACTIFS Actif non courant 1 239,2 1 154,6 Actif courant 1 202,1 1 138,3 TOTAL DE L’ACTIF 2 864,3 2 701,5 PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES Capitaux propres 1 921,1 1 852,1 Passif non courant 181,2 206,0 Passif courant 762,0 643,4 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 2 864,3 2 701,5





Réconciliation

Réconciliation du résultat d'exploitation ajusté

en millions d’euros T3 2022 T3 2023 9M 2022 9M 2023 Résultat d’exploitation (EBIT) 64,3 81,6 261,9 256,3 Rocketbook complément de prix et Djeep ajustement de prix (2022), Lucky Stationery and Rocketbook earnout (2023) 0,7 (0,5) Coûts d’acquisition d'Inkbox (janvier 2022) et autres coûts d’acquisition (2023) 1,3 0,2 2,9 1,1 Plan de relocalisation de la chaîne d’approvisionnement aux Etats-Unis 3,5 3,5 Dépréciation des opérations en Ukraine 3,0 Résultat d’exploitation ajusté 65,6 85,3 268,5 260,4





Réconciliation du résultat net part du groupe par action ajusté

en euros T3 2022 T3 2023 9M 2022 9M 2023 Résultat net Part du Groupe par action 1,06 1,39 4,22 4,22 Rocketbook complement de prix et Djeep ajustement de prix (2022), Lucky Stationery and Rocketbook earnout (2023) 0,05 (0,01) Application de la norme IAS 29 d’hyperinflation en Argentine 0,06 0,03 0,15 0,09 Coûts d’acquisition d'Inkbox (janvier 2022) et ajustement de prix Rocketbook/Djeep 0,02 0,01 0,05 0,01 Dépréciations des opérations en Ukraine 0,06 US restructuring 0,06 0,06 Virtual Power Purchase Agreement en Grèce 0,06 Résultat net Part du Groupe par action ajusté 1,14 1,49 4,53 4,43





Réconciliation de la génération de flux de trésorerie disponible

en millions d’euros –nombres arrondis 30 septembre 2022 30 septembre 2023 Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation (1) 208,1 211,5 Investissements industriels (2) (57,4) (69,3) Génération de flux nets de trésorerie disponible hors acquisitions et cessions (1) - (2) 150,7 142,2

Programme de rachat d’actions

Société BIC Nombre d’actions achetées Prix moyen pondéré

(en euros) Montant

(en millions d’euros) Janvier 2023 0 0 0 Février 2023 185 526 61,57 11,4 Mars 2023 267 468 60,41 16,2 Avril 2023 70 480 58,16 4,1 Mai 2023 161 317 57,43 9,3 Juin 2023 356 658 54,47 19,4 Juillet 2023 0 0 0 Août 2023 150 048 57,35 8,6 Septembre 2023 454 535 62,43 28,4 Total 1 646 032 59,14 97,3

Capital et droits de vote

Au 30 septembre 2023, le capital social de Société BIC était composé de 43 952 226 actions, représentant :

64 236 103 droits de vote

62 364 526 droits de vote nets des actions privées de droits de vote

Le nombre total d’actions détenues en autocontrôle au 30 septembre 2023 était de 1 871 577.

Glossaire

À taux de change constants : les montants à taux de change constants sont calculés en convertissant les montants de l’année en cours aux taux de change moyens mensuels de l’année précédente.

: les montants à taux de change constants sont calculés en convertissant les montants de l’année en cours aux taux de change moyens mensuels de l’année précédente. Croissance organique ou Base comparable : signifie à taux de change et périmètre constants. Les montants à périmètre constant excluent les impacts des acquisitions et/ou des cessions intervenues sur l’exercice en cours et/ou sur l’exercice précédent, et ce jusqu’à leur date anniversaire. Tous les commentaires sur le chiffre d’affaires des catégories sont faits à base comparable. La croissance organique exclut également les ventes en Argentine.

: signifie à taux de change et périmètre constants. Les montants à périmètre constant excluent les impacts des acquisitions et/ou des cessions intervenues sur l’exercice en cours et/ou sur l’exercice précédent, et ce jusqu’à leur date anniversaire. Tous les commentaires sur le chiffre d’affaires des catégories sont faits à base comparable. La croissance organique exclut également les ventes en Argentine. EBITDA : capacité d’autofinancement, avant dépréciations et amortissements (hors amortissements des droits d’utilisation selon la norme IFRS 16) et avant impairments.

: capacité d’autofinancement, avant dépréciations et amortissements (hors amortissements des droits d’utilisation selon la norme IFRS 16) et avant impairments. Résultat d’exploitation ajusté ou EBIT ajusté ou résultat net part du groupe ajusté : ajusté signifie hors éléments ajustés.

: ajusté signifie hors éléments ajustés. Marge d’exploitation ajustée : résultat d’exploitation ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires.

: résultat d’exploitation ajusté en pourcentage du chiffre d’affaires. Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation : trésorerie générée par les activités principales et annexes, hors activités d’investissement ou de financement.

: trésorerie générée par les activités principales et annexes, hors activités d’investissement ou de financement. Flux nets de trésorerie disponible ou Free Cash Flow : variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation, moins les dépenses d’investissement. Les flux nets de trésorerie disponible n’incluent pas les acquisitions ni les produits des cessions d’activité.

: variation nette de la trésorerie liée à l’exploitation, moins les dépenses d’investissement. Les flux nets de trésorerie disponible n’incluent pas les acquisitions ni les produits des cessions d’activité. Situation nette de trésorerie : liquidités/découverts + autres actifs financiers courants – emprunts courants – emprunts non courants (sauf les passifs financiers après application de la norme IFRS 16).

Les comptes consolidés de SOCIÉTÉ BIC au 30 septembre 2023 ont été approuvés par le Conseil d’administration le 25 octobre 2023. Une présentation relative à cette annonce est également disponible sur le site web de BIC ( www.bic.com ).

Le présent document contient des prévisions. Bien que BIC estime que ses attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations sont soumises à de nombreux risques et incertitudes. Une description des risques supportés par BIC apparaît dans la section « Gestion des risques » du Document d’enregistrement universel 2022 de BIC déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 30 mars 2023. Le Rapport financier du premier semestre 2023 a été déposé auprès de l’AMF le 28 juillet 2023.





À propos de BIC

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC enchante et simplifie le quotidien des consommateurs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits essentiels, de grande qualité et accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC® sont vendus dans plus de 160 pays et le Groupe possède des marques emblématiques telles que BIC Kids™, BIC FlexTM, BodyMark by BICTM, Cello®, Djeep, Lucky Stationary, Rocketbook, Soleil®, Tipp-Ex®, Us.TM, Wite-Out®, Inkbox et plus encore. En 2022, le chiffre d’affaires de BIC était de 2,2 milliards d’euros. Cotée sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices SBF120 et CAC Mid 60 et est reconnue pour son engagement en faveur du développement durable et de l’instruction. Le Groupe a reçu la note « A- » dans le classement du CDP. Pour en savoir plus, consultez www.bic.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Instagram , Twitter et YouTube .

Gonzalve Bich, Directeur Général, et Chad Spooner, Directeur Financier, commenteront les résultats du troisième trimestre et des 9 premiers mois de 2023 de BIC lors d’une conférence téléphonique et d’un webcast

le jeudi 26 octobre 2023 à 08h30 CET :

Pour participer au webcast : https://channel.royalcast.com/landingpage/bic/20231026_1/

Pour se connecter à la conférence téléphonique :

Depuis la France : +33 (0) 1 70 37 71 66 Depuis le Royaume-Uni : +44 (0) 33 0551 0200 Depuis les États-Unis : +1 786 697 3501 Code d’accès : « BIC »

Pour se connecter au webcast via notre site Internet :

https://investors.bic.com/fr-fr/agenda/2023

Pièce jointe