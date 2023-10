Lancement d’Emplois Énergie Propre Canada

CALGARY, Alberta, 25 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de l’énergie renouvelable (CanREA) est fière de lancer aujourd’hui Emplois Énergie Propre Canada | Clean Energy Jobs Canada dans le cadre de son congrès annuel (Transition électrique Canada).

Emplois Énergie Propre Canada vise à stimuler le recrutement de travailleurs qualifiés dans les secteurs en plein essor des énergies renouvelables et du stockage de l’énergie. Le Canada compte actuellement près d’un million d’emplois à combler. Et d’un bout à l’autre du pays, les entreprises de l’éolien, du solaire et du stockage de l’énergie ont besoin de travailleurs compétents en grand nombre, nombre qui ne fera qu’augmenter avec l’intensification des activités du secteur pour aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité de 2035 et de 2050.

« Le nouveau site Emplois Énergie Propre Canada est au cœur de la mission de CanREA, qui consiste à développer les secteurs de l’éolien, du solaire et du stockage de l’énergie au pays. Dans le cadre de notre stratégie nationale pour la main-d’œuvre, notre objectif est de former les travailleurs de demain dans le domaine de l’énergie propre », souligne Vittoria Bellissimo, présidente et chef de la direction de CanREA.

Le nouveau site d’emploi de CanREA met en contact les employeurs et les chercheurs d’emploi, présentant des offres intéressantes pour stimuler le recrutement de candidates et candidats qualifiés dans les secteurs bouillonnants des énergies renouvelables et du stockage de l’énergie.

Les chercheurs d’emploi peuvent y publier leur curriculum vitae, consulter les offres d’emploi dans tout le Canada, postuler, créer des alertes d’emploi personnalisées et bien plus encore. Les employeurs peuvent quant à eux y publier des offres d’emploi et consulter un répertoire de candidates et de candidats qualifiés, et ainsi restreindre leurs efforts de recrutement à la référence en matière d’emploi dans le secteur de l’énergie propre au pays.

Les entreprises membres de CanREA pourront publier des offres gratuitement en 2023 et à prix réduit en 2024 (contacter CanREA pour en savoir plus : membres@associationrenouvelable.ca)

« Nous savons qu’il n’y a jamais eu autant de gens qui s’intéressent aux énergies renouvelables, et selon nos membres, le secteur a un besoin criant de travailleurs. Voilà pourquoi CanREA a décidé de les mettre en rapport les uns avec les autres en créant ce site Web », explique Mathieu Côté, directeur du programme des opérations de CanREA. « L’objectif avec Emplois Énergie Propre Canada, c’est que les gens intéressés par l’industrie en deviennent des travailleurs accomplis. »

Dans le cadre de cette initiative, CanREA lance également une série de profils de carrière en énergie propre, en présentant une journée dans la vie d’un technicien en éoliennes, d’un électricien de centrale solaire, d’un travailleur dans le secteur du stockage d’énergie et d’autres professionnels de l’énergie propre au Canada. Ces profils décrivent ce qu’ils font, pourquoi ils ont choisi ce domaine et ce qu’ils conseillent à ceux qui souhaitent travailler dans ce secteur.

Par exemple, selon Dan McSween, superviseur des opérations chez TriSummit Utilities Inc. en Colombie-Britannique : « Les énergies renouvelables sont l’avenir! Il s’agit d’un secteur très malléable, et les compétences de tous horizons peuvent devenir un atout pour de nombreuses organisations. » Consultez la série de profils de carrière ici : https://renewablesassociation.ca/fr/carrieres/profils-de-travailleurs/

Visitez Emplois Énergie Propre Canada à : https://cleanenergyjobs.ca/

Citations

« Le nouveau site Emplois Énergie Propre Canada est au cœur de la mission de CanREA, qui consiste à développer les secteurs de l’éolien, du solaire et du stockage de l’énergie au pays. Dans le cadre notre stratégie nationale pour la main-d’œuvre, notre objectif est de former les travailleurs de demain dans le domaine de l’énergie propre. »

- Vittoria Bellissimo, présidente et chef de la direction de l’Association canadienne de l’énergie renouvelable (CanREA)

« Nous savons qu’il n’y a jamais eu autant de gens qui s’intéressent aux énergies renouvelables, et selon nos membres, le secteur a un besoin criant de travailleurs. Voilà pourquoi CanREA a décidé de les mettre en rapport les uns avec les autres en créant ce site Web. L’objectif avec Emplois Énergie Propre Canada, c’est que les gens intéressés par l’industrie en deviennent des travailleurs accomplis. »

- Mathieu Côté, directeur du programme des opérations de CanREA

« Les énergies renouvelables sont l’avenir! Il s’agit d’un secteur très malléable, et les compétences de tous horizons peuvent devenir un atout pour de nombreuses organisations. Fixez-vous des objectifs en tenant compte de vos passions et vous n’aurez plus l’impression de travailler. »

- Dan McSween, superviseur des opérations, TriSummit Utilities Inc.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour demander une entrevue, communiquez avec :

Bridget Wayland, Directrice Principale des Communications

Association canadienne de l’énergie renouvelable

613-227-5378

communications@associationrenouvelable.ca

À propos de CanREA

L’Association canadienne de l’énergie renouvelable (CanREA) est la voix des solutions d’énergies éolienne et solaire et de stockage d’énergie qui façonnent l’avenir énergétique du Canada. Nous nous employons à créer les conditions favorables à l’établissement d’un système énergétique moderne en mobilisant les parties prenantes et le public. Issus de divers horizons, nos membres sont parfaitement en mesure d’offrir des solutions propres, abordables, fiables, flexibles et évolutives pour combler les besoins énergétiques du Canada. Pour savoir comment le Canada peut utiliser l’éolien, le solaire et le stockage d’énergie pour atteindre son objectif de carboneutralité, veuillez consulter Électrifier le parcours du Canada vers la carboneutralité : la vision 2050 de CanREA. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn. Inscrivez-vous à notre infolettre. Devenez membre. Pour en savoir plus, consultez associationrenouvelable.ca. https://twitter.com/RenewablesAssoc https://www.linkedin.com/company/renewablesassoc/

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fdb92209-14b7-487b-a754-caecebf5996c