Selskabsmeddelelse 05-2023

SELSKABSMEDDELELSE NR. 06-2023

Endelig aftale om fastsættelse af købesum for SBS Automotive og opdatering af estimat for mulig afsluttende nettoudlodning til SBS' aktionærer

SBS solgte SBS Automotive i 2021 til Borg Automotive A/S (en del af Schouw & Co.) og som tidligere udmeldt fastsættes salgsprisen ved en earn-out model baseret på 5 X SBS Automotives EBITDA resultat i 2022 reguleret for nettorentebærende gæld og med sædvanlige reguleringer af arbejdskapitalen.

Parterne er i dag nået til enighed om købesumsopgørelsen, som forventeligt vil danne grundlag for en mulig afsluttende nettoudlodning til aktionærerne i niveauet på DKK 13,1 pr. aktie, hvilket ligger indenfor det tidligere udmeldte niveau på DKK 10,6 til DKK 15,4 pr. aktie, jf. selskabsmeddelelse 5/2023.

Den mulige afsluttende nettoudlodning i niveauet på DKK 13,1 pr. aktie er beregnet på baggrund af den med Danske Bank og Nordea Bank indgåede aftale om fordeling af nettoprovenu fra salget af SBS Automotive, herunder forudsat at der sker akkordering af en del af SBS' gæld. Ved beregningen af den mulige afsluttende nettoudlodning er der taget højde for driftsomkostninger for resten af året, men ikke for eventuelle driftsomkostninger efter 2023 eller i øvrigt for likvidationsomkostninger ved en nedlukning af SBS.

Bestyrelsen vil i den kommende tid tage skridt til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til beslutning om selskabets fremtidige virke.

Svendborg, den 25. oktober 2023

________________________________

Peter Eriksen Jensen

Bestyrelsesformand

