Technicolor Creative Studios – Activité des neuf premiers mois de 2023

PARIS (FRANCE), 25 OCTOBRE 2023 – Technicolor Creative Studios (Euronext Paris : TCHCS) (la « Société ») publie aujourd'hui un point sur l’activité des neuf premiers mois et du troisième trimestre 2023.

Renforcement de la structure de direction pour accélérer la mise en œuvre du plan de transformation.

L'impact des grèves à Hollywood et l'environnement macroéconomique défavorable ont conduit à une réduction de l'activité pour les neuf premiers mois de 2023 : Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2023 atteint 414,4 millions d’euros, en baisse de -33,6% à taux courant par rapport à la même période l’an dernier Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023 a diminué de -48,1% par rapport à l’année précédente pour atteindre 111,7 millions d’euros

Solides performances créatives et succès commerciaux pour les quatre Studios.

pour les quatre Studios. Confiance renouvelée des actionnaires majoritaires et des créanciers avec : Un apport additionnel à hauteur de 30 millions d'euros et un réaménagement de la dette (waiver) ont été accordés dans le cadre des financements existants, afin de fournir une flexibilité supplémentaire en termes de liquidités. Le retrait de la cote de Technicolor Creative Studios d'Euronext Paris est bien engagé : Offre publique d'achat déposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 18 octobre.





Caroline Parot, Directrice Générale de Technicolor Creative Studios, a déclaré :

« Au cours des neuf premiers mois de l'année 2023, des progrès majeurs ont été réalisés dans la transformation de Technicolor Creative Studios. Dans un contexte de marché défavorable - avec une grève des acteurs toujours en cours à Hollywood - notre priorité a été d'être aux côtés de nos clients alors qu’ils se préparent à reprendre la production. Nous sommes prêts à saisir de nouvelles opportunités commerciales dès que le marché se redressera.

Les perspectives à long terme de Technicolor Creative Studios restent attrayantes et nous sommes reconnaissants de la confiance que nous portent nos actionnaires et créanciers. Au-delà du nouveau financement, nous sommes désormais engagés dans un processus de retrait de la cote. Cela devrait permettre à la société d'aborder avec agilité et confiance la transformation profonde qu'elle a entamée, afin de mieux servir ses clients et, à terme, de renforcer sa position de leader sur le marché ».

RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE DE DIRECTION POUR ACCÉLÉRER LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRANSFORMATION

Technicolor Creative Studios a décidé de renforcer son comité exécutif afin d'optimiser sa performance et son efficacité, avec :

La création d'un poste de directeur commercial chargé de développer et de mettre en œuvre les stratégies commerciales, de croissance et de marketing de la société. Jean-Paul Burge, ancien président de MPC, sera chargé de cette nouvelle fonction. Christian Roberton a repris la présidence de MPC, en plus de son rôle de directeur général adjoint de la Société.





La nomination de Michaël Masset en tant que Directeur des Ressources Humaines.





L’élargissement du périmètre de responsabilités de Stéphanie Fougou avec l'intégration de la communication corporate de la Société.





Cette nouvelle structure de management va permettre à Technicolor Creative Studios de déployer son plan de transformation à un rythme soutenu.

L'entreprise reste déterminée à réaliser son ambition d'être le partenaire de premier choix en matière de production de services numériques pour les entreprises les plus créatives du monde.

ÉLÉMENTS FINANCIERS IMPORTANTS DU TROISIEME TRIMESTRE ET DES NEUF PREMIERS MOIS DE 2023

Chiffre d’affaires

T3 2023 T3 2022 % ∆ % ∆ à change constant en millions d’euros 9M 2023 9M 2022 % ∆ % ∆ à change constant 44,8 103,7 -56,8% -54,0% MPC 167,5 316,7 -47,1% -44,6% 22,7 42,5 -46,6% -43,1% Mikros Animation 103,7 99,0 4,7% 7,8% 40,0 65,2 -38,7% -35,1% The Mill 131,7 197,6 -33,4% -32,0% 4,2 3,5 20,0% 25,7% Technicolor Games 11,4 9,7 17,5% 19,6% 111,7 215,2 -48,1% -44,8% Total 414,4 623,9 -33,6% -31,4%

Le chiffre d’affaires de Technicolor Creative Studios s’inscrit en retrait de -48,1% à taux courant (-44,8% à taux constant) au troisième trimestre 2023, pour atteindre 111,7 millions d’euros. Le chiffre d’affaires s’élève à 414,4 millions d’euros pour les neuf premiers mois de 2023, en baisse de -33,6% à taux courant (-31,4% à taux constant) par rapport à la même période en 2022. Cette contraction s’explique principalement par la réduction du carnet de commandes comparé aux neuf premiers mois de 2022 – qui ont connu une forte demande en contenus originaux dans une année de reprise post-Covid – et un ralentissement plus global du marché.

Pour MPC, le chiffre d’affaires du troisième trimestre a diminué de -56,8% par rapport à l’année dernière, pour atteindre 44,8 millions d’euros, tandis que le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2023 s’élève à 167,5 millions d’euros, en baisse de -47,1% à taux courant (-44,6% à taux constant). Cette baisse de performance reflète la réduction d’activité qui était attendue – par rapport à un premier semestre 2022 intense – et le report des prises de commandes dû aux grèves à Hollywood.

Pour Mikros Animation, le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023 a diminué de -46,6% par rapport à l’année dernière, pour atteindre 22,7 millions d’euros. Le trimestre a été marqué par la signature de nouveaux projets, dont les revenus se matérialiseront au cours des deux prochaines années. Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2023 s’établit à 103,7 millions d’euros, en hausse de 4,7% à taux courant (+7,8% à taux constant). Cette croissance a été soutenue par les livraisons de grands projets d'animation au cours du premier semestre 2023.

Pour The Mill, le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023 a diminué de -38,7% à taux courant (-35,1% à taux constant) pour atteindre 40 millions d’euros. Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2023 s’établit à 131,7 millions d’euros, soit une baisse de -33,4% à taux courant (-32,0% à taux constant) par rapport à la même période en 2022. L’activité a été limitée en raison d’un environnement macroéconomique défavorable, avec un ralentissement de la croissance des dépenses publicitaires, et une concurrence accrue.

Pour Technicolor Games, le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023 a connu une croissance de 20% à taux courant par rapport à l’année dernière, pour atteindre 4,2 millions d’euros, tandis que le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2023 s’établit à 11,4 millions d’euros, en hausse de 17,5% à taux courant (+19,6% à taux constant) par rapport à la même période en 2022.

Trésorerie et dette à fin septembre 2023

La trésorerie et équivalents de trésorerie à fin septembre 2023 s’établit à 46 millions d’euros (avec la facilité de crédit renouvelable de 40 millions d’euros entièrement tirée).

La dette financière nette (valeur nominale) s’élève à 6451 millions d’euros à fin septembre 2023, contre 577 millions d’euros à fin juin 2023. La dette nette IFRS s’élève à 678 millions au 30 septembre 2023, contre 610 millions d’euros au 30 juin 2023.

FAITS MARQUANTS DE L’ACTIVITÉ AU TROISIÈME TRIMESTRE 2023

MPC : Au cours du troisième trimestre 2023, MPC a contribué à la sortie de films et de séries épisodiques très attendus dont Strays, The Last Voyage of Demeter et The Nun II. MPC a été récompensée par plusieurs trophées de l'industrie, dont des victoires aux AEAF (Australian Effects & Animation Festival) pour House of the Dragon, Prehistoric Planet 2 et Pinocchio de Guillermo del Toro, ainsi qu'un Ariel Award pour Bardo.

Mikros Animation : Deux des projets les plus médiatisés de Mikros Animation sont sortis en salles dans le monde entier au troisième trimestre. Paw Patrol : The Mighty Movie est sorti fin septembre et s'est hissé à la première place du box-office aux États-Unis et dans de autres pays. Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem est sorti en août. Les deux films ont été des succès commerciaux et acclamés par la critique.

The Mill : Au troisième trimestre, la marque a contribué à la réalisation de spectaculaires panneaux d'affichage en 3D pour des marques telles que Samsung, Jeep, Transformers et House of the Dragons (HBO). The Mill est également le producteur attitré de la MSG Sphere à Las Vegas, avec des projets tels que l'installation du concert de U2 par Marco Brambilla. Parmi les productions emblématiques, figurent la campagne de lancement de l'iPhone 15 et des collaborations avec Mercedes-Benz et League of Legends. The Mill a remporté de nombreux prix, notamment le prix de la meilleure publicité automobile au Festival international du film automobile pour ‘Nascar 75th Anniversary’ et a obtenu 9 AEAF Awards.

Technicolor Games : Le studio a contribué à plusieurs sorties majeures au troisième trimestre, notamment EA Sports FC 24, qui marque la poursuite d'un partenariat de 15 ans, The Crew Motorfest d'Ubisoft, Atlas Fallen de Focus Entertainment, Madden NFL 24 d'EA et NBA 2K24 de 2K. La division poursuit son expansion et s'appuiera sur le nouveau bureau de Mumbai.

CONFIANCE RENOUVELÉE DES ACTIONNAIRES MAJORITAIRES ET DES CRÉANCIERS AVEC UN NOUVEAU FINANCEMENT ET UN PROJET DE SORTIE DE COTE

Comme annoncé le 2 octobre 2023 par la société, ses actionnaires et créanciers ont décidé de manifester leur soutien et ont renouvelé leur confiance dans les perspectives d'avenir de Technicolor Creative Studios.

Les principaux actionnaires et créanciers de la Société ont octroyé environ 30 millions d'euros supplémentaires, conformément au contrat de crédit new money existant.





Les principaux actionnaires et créanciers de la Société ont accordé une flexibilité de trésorerie supplémentaire à Technicolor Creative Studios en consentant notamment à ce que les intérêts sur les principaux instruments de dette (New Money - prêts et obligations - et dette réinstallée) dus au second semestre 2023 et aux deux premiers semestres 2024, soient convertis en intérêts PIK, pour un montant d’environ 48 millions d’euros.





Par ailleurs, le 18 octobre, quatre actionnaires, agissant de concert avec un groupe d’actionnaires et de créanciers de la Société (détenant ensemble 94,82% du capital) ont déposé une offre publique d’achat simplifiée pour les actions de la Société (« l’Offre ») auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). L’Offre, pour un montant de 1,63 euro par action Technicolor Creative Studios, dividendes inclus, sera soumise à l'approbation de l'AMF et sera suivie, les conditions de capital et de droits de vote requises étant d'ores et déjà remplies, d'un retrait de cote.





Le projet de retrait de la cote de la société et ces nouveaux accords de financement témoignent de la solidité du soutien des actionnaires de Technicolor Creative Studios.





En complément de cette nouvelle injection de trésorerie d'environ 30 millions d'euros, Technicolor Creative Studios confirme son intention de rechercher, à court terme, d'autres options de financement auprès de diverses sources pour répondre à ses futurs besoins de liquidités. Dans ce contexte, la Société a l’intention d’approfondir et accélérer sa revue stratégique annoncée en mars et juin 2023.

Le Conseil d'administration émettra un avis éclairé sur les termes de l'Offre en temps voulu, à la lumière des travaux de l'A2EF (représentée par Mme Sonia Bonnet-Bernard), désignée comme expert indépendant par le Conseil d'administration le 2 octobre 2023, pour se prononcer sur les conditions financières de l'Offre et, le cas échéant, du retrait de cote.

Le processus de retrait de cote envisagé est en bonne voie et de plus amples informations seront fournies en temps voulu. Des informations détaillées sur le processus de retrait de la cote sont disponibles sur le site web de l'entreprise : https://www.technicolorcreative.com/fr/investisseurs/offre-publique-dachat-simplifiee/

A PROPOS DE TECHNICOLOR CREATIVE STUDIOS

Les actions de Technicolor Creative Studios sont admises à la cotation sur le marché réglementé d’Euronext Paris (symbole : TCHCS)

Technicolor Creative Studios est une entreprise de technologie créative offrant une expertise de renommée mondiale dans le domaine de la production, animée par un seul objectif : la réalisation d’idées ambitieuses et extraordinaires. Regroupant un réseau de studios multirécompensés, MPC, The Mill, Mikros Animation et Technicolor Games, nous inspirons les entreprises créatives du monde entier afin de leur permettre de produire leurs œuvres les plus emblématiques.



Nos équipes internationales d’artistes et d’experts en technologies s’associent à la communauté créative dans les domaines du cinéma, de la télévision, de l’animation, des jeux vidéo, de l’expérience de marque et de la publicité afin d’apporter l’art universel de la narration aux publics du monde entier.

www.technicolorcreative.com

1Excluant 170 millions d’euros de dette subordonnée et dette de loyers

