SYNERGIE : Chiffre d’Affaires Trimestriel en croissance à 794,1M€ (+7,8%)

Chiffre d’Affaires Trimestriel en croissance à 794,1M€ (+7,8%), porté par la bonne performance de l’International et les acquisitions

en M€ T3 2023 T3 2022 Variation 9 mois 2023 9 mois 2022 Variation



International 473,3 419,0 +12,9% 1.332,2 1.246,7 +6,9% France 320,8 317,8 +0,9% 972,9 921,1 +5,6% Total 794,1 736,8 +7,8% 2.305,1 2.167,8 +6,3%

Dans un contexte économique plus délicat, SYNERGIE confirme la pertinence

de sa stratégie et notamment de sa diversification géographique, avec un chiffre

d’affaires trimestriel de 794,1M€, en croissance de +7,8% par rapport à l’exercice

précédent (+2,8% à devise et périmètre constants).

Le troisième trimestre de la France (40% du consolidé) est en croissance de

+0,9%, porté également par un effet prix, dans un marché global en retrait.

La croissance de l’International de +12,9% est portée par les acquisitions

récentes en Pologne et en Allemagne qui ont un impact de +38,3M€ et par une

croissance organique (hors effet change) de +4,4%. L’Europe du Sud réalise une

bonne performance (+8,1%) portée par l’Italie et l’Espagne sur ce trimestre. La

performance de l’Europe du Nord et de l’Est (+23,3%), bénéficiaire de l’apport

des acquisitions malgré les difficultés conjoncturelles sur les principaux marchés

de cette zone. La moindre performance de la zone hors Europe (-3,9% hors

effets de change) est liée à celle de l’Australie qui fait suite aux arbitrages

stratégiques visant à améliorer sa rentabilité.

Malgré les difficultés macro-économiques ressenties sur la plupart des marchés

où le Groupe SYNERGIE est présent, nous restons confiants dans notre capacité

à répondre aux besoins accrus de flexibilité et d’agilité des entreprises tout en

proposant aux candidats des solutions innovantes et sécurisantes d’accès à

l’emploi. Nous confirmons les perspectives annoncées lors de la communication

semestrielle des comptes.

Prochain rendez-vous

►Publication du chiffre d’affaires annuels le mercredi 31 janvier 2024 après Bourse

