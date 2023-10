MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Holding sælger ejerandel i Seth – omsætningsforventning løftes

MT Højgaard Holding A/S har dags dato indgået en aftale om at sælge koncernens 60%-ejerandel i det portugisiske selskab Soc. de Empreitadas e Trabalhos Hidráulicos, S.A. (”Seth”), som primært opererer i Afrika, til den angolanske entreprenørkoncern Griner Engenharia, S.A. (”Griner”). Salget forventes gennemført i 4. kvartal 2023, betinget af de angolanske konkurrencemyndigheders godkendelse af Griners overtagelse af alle aktier i Seth.

Nettoprovenuet fra salget ventes at udgøre i niveauet 55 mio. kr. inklusive tilbagebetaling af driftslån og betaling for MT Højgaard Holdings 60%-ejerandel af Seth. Den regnskabsmæssige effekt af salget opgøres endeligt ved gennemførelse af transaktionen og ventes, afhængigt af udviklingen i 2. halvår, at udgøre i niveauet -25 mio. kr., der vil indgå i koncernregnskabet for 2023 som resultat efter skat i joint ventures.

Salget af Seth påvirker ikke MT Højgaard Holdings forventninger til 2023. Koncernen venter uændret et driftsresultat på 200-225 mio. kr. før særlige poster og eventuelle værdireguleringer, mens omsætningen ventes at nå niveauet 10 mia. kr. (tidligere: 9,0-9,5 mia. kr.) efter solid vækst i den danske kerneforretning.

”Vi glæder os over at have fundet en god og langsigtet ejer af Seth i samarbejde med vores mangeårige medejere af virksomheden. Salget giver os mulighed for at skærpe fokus på vores velindtjenende danske bygge- og anlægsforretning og fastholde momentum i den strategiske proces for de internationale aktiviteter,” siger koncernchef Henrik Mielke, MT Højgaard Holding.

Seth har hovedsæde i Portugal og udfører bygge- og anlægsaktiviteter i en række afrikanske lande og Portugal. I 1. halvår 2023 indgik Seth med en ejerandel på 60% i koncernregnskabet med et resultat af joint ventures på -2 mio. kr.

Med salgene af Scandi Byg og Seth fortsætter MT Højgaard Holding den strategiske fokusering på den danske kerneforretning med de 100%-ejede forretningsenheder MT Højgaard Danmark, Enemærke & Petersen og MT Højgaard Property Development. Den kontrollerede nedskalering af aktiviteterne i MT Højgaard International pågår fortsat og kan omfatte yderligere frasalg og afvikling.

Yderligere oplysninger:

Henvendelse til koncernchef Henrik Mielke og CFO Rasmus Untidt kan ske på telefon +45 22 70 93 65.

