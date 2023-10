Earth Alive commercialise son Activateur de Sol(MC) en Grèce

MONTRÉAL, 25 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Earth Alive Clean Technologies Inc. (TSXV : EAC - "Earth Alive" ou la "société"), société leader dans le développement, la production et la distribution de solutions technologiques qui font passer l'industrie de l'ère chimique à l'ère biologique, a le plaisir d'annoncer avoir reçu l’autorisation pour la mise sur le marché et le lancement commercial en Grèce de son produit phare dans le domaine de l’agriculture biologique, l’Activateur de SolMC.



Earth Alive a choisi la Grèce comme premier pays européen pour lancer son Activateur de Sol, renforçant sa position mondiale croissante sur le marché des biostimulants à base de micro-organismes. L’Activateur de Sol améliore la nutrition des plantes en mobilisant et en augmentant la disponibilité des nutriments dans les sols.

L’Activateur de Sol est certifié biologique par deux organismes internationaux et est actuellement utilisé à grande échelle sur une vaste variété de cultures dans des exploitations biologiques et non biologiques. Il est utilisé au Canada, aux États-Unis, en Amérique Centrale et en Amérique du Sud ainsi que dans certaines régions d’Afrique.

Grâce à sa composition, l’Activateur de Sol joue un rôle primordial dans la réhabilitation des sols, notamment après certaines catastrophes naturelles.

La Grèce, une porte ouverte sur l’Europe

« Earth Alive peut être d’une grande aide pour la Grèce aujourd’hui » explique Nikolaos Sofronis, Président et Chef de la direction d’Earth Alive. « En effet, depuis plusieurs années et encore il y a un mois, la Grèce est en proie à des conditions météorologiques extrêmes. Des feux de forêt sans précédent et des inondations massives ont infligé un coup dur à l’agriculture grecque ».

En Thessalie, environ 450 000 hectares ont été inondés cet été, dont 97 % de terres cultivées. La plaine de Thessalie contribue à hauteur de 8 milliards d’euros au PIB grec. La Commission européenne a proposé une aide financière de 2,25 milliards d'euros pour aider la Grèce. Nikolaos Sofronis explique : « Nous avons déjà contacté les autorités grecques ainsi que certaines associations qui viennent en aide aux agriculteurs. Notre objectif est de positionner nos services et nos produits afin de contribuer à la réhabilitation des sols après ces catastrophes. »

Earth Alive confirme le lancement d’une campagne de communication visant les coopératives agricoles de Grèce et sera également présente au salon Agrotica de Thessalonique du 1er au 4 février prochain, une des plus grandes foires agricoles au monde, afin de présenter son Activateur de Sol au marché grec et des Balkans.

À propos de Earth Alive Clean Technologies Inc.

Earth Alive est un leader de l'industrie des technologies à base de micro-organismes. Les produits innovants d’Earth Alive contribuent à l’agriculture régénérative, à la suppression naturelle de la poussière avec une consommation d’eau minimale et à un nettoyage industriel écologique et respectueux de l’humain. Pour plus d'informations, veuillez visiter : https://earthalivect.com/.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits actuels ou de faits historiques sont prospectifs. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses et, par conséquent, les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés. Vous êtes donc prié(e) de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs incluent des mots ou des expressions tels que « peut », « objectif », « sera », « contribuent » et d’autres mots ou expressions semblables. Les facteurs qui qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les évènements futurs diffèrent des sensiblement des attentes actuelles exprimées explicitement ou implicitement par ces énoncés prospectifs comprennent la capacité d’être d’une grande aide pour la Grèce d’aujourd’hui, de positionner nos services et nos produits afin de contribuer à la réhabilitation des sols après les récentes catastrophes naturelles en Grèce et d’autres risques décrits dans les documents d’Earth Alive déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation en valeurs mobilières. Pour obtenir des renseignements additionnels au sujet de ces risques et de d’autres risques potentiels, vous êtes invité(e)s à consulter le rapport de gestion annuel 2022 d’Earth Alive, les mises à jour du premier et du second trimestre de ce rapport ainsi que les autres documents déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation en valeurs mobilières disponibles à https://sedarplus.ca. Ces documents sont également disponibles sur notre site web à https://earthalivect.com/. Earth Alive décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, sous réserve des exigences légales.

Pour information, veuillez contacter :

Nikolaos Sofronis, PDG

438 333-1680; 514 462-1628

+352621395338

nsofronis@earthalivect.com